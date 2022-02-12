Doğa Kolejiyle her kuşağa hitap edeceğiz

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Türk ailesini yakından tanıyan ve gözlemleyen bir uzman. “Okullar ve eğitim kurumları kadar sizlerin de sorumlulukları var” diyen Prof. Dr. Baltaş, aileleri çocukların egolarını şişirmemeleri için uyardı...

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da TÖZOK tarafından yapılan “Eğitimin Dönüşümü” toplantısında Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş her zaman olduğu gibi yine katılımcıların ilgiyle takip ettiği bir konuşma yaptı. Sempozyum sonrasında konuştuğumuz Prof. Dr. Baltaş, önce aileleri sonra da eğitimcileri şöyle uyarıyor:

PSİKOLOJİK BAĞIŞIKLIĞINI GELİŞTİRİN

“Okul, çocuğun eğitimi için önemli. Ama çocuk zamanının büyük bölümünü okulda değil, aile içinde geçiriyor. Çocuğa aşırı odaklanmak, onun psikolojik bağışıklık sisteminin gelişmesine engel oluyor. Çocuğun otonomisi sınırlanıyor. Daha küçükken ona yemeği ailesi yediriyor, ayakkabıları bağlanıyor. Kısaca söylemek gerekirse, çocuğun yapabileceği neredeyse her şey evdekiler tarafından yapılıyor. Onu olumsuz sonuçlardan korumak için aileler aşırı gayretli oluyor. Çocukların yerine aileler onun görevlerini yapıyor ve egosunu şişiriyorlar. Çocuk ne yaparsa harika olduğuna ve birinci olacağına inanıyor. Servisini kaçırınca kendileri okula götürüyor, ödevini unutunca arkasından yetiştiriyor, eşya kırılırsa ‘canın sağ olsun’ diyor, hayvanı ölürse yenisi alınıyor. Bir spor takımına giremezse gidip öğretmenle konuşulup takıma girmesi sağlanıyor. Çocuk okulda çatışma yaşarsa taraf olup, onun adına durumu çözmeye çalışıyorlar. Dr. Erdal Atabek’in deyişiyle, ‘ailenin hayatına değil, refahına ortak’ çocuklar yetişiyor. Çocuğun psikolojik bağışıklığının geliştirilmesi gerekiyor.

ANNELERİN ÜZERİNDE ÇOK BASKI VAR

Ebeveynler yanlış yapmamak adına çocuklarının hayatına çok fazla karışıyor, onları mükemmel birey yapabileceklerine inanıyorlar. Bu tutumun altında sevgi ve korku gibi birbirinin içine geçmiş iki duygu yatıyor. Çocuklarının başarılı olamayacağı korkusu onlara duyulan sevgi ile birleşip, hayat karşısında güçlenmelerini engelleyecek müdahalelere yol açıyor. Son iki kuşak ebeveyn, çocuk yetiştirmeyi bir projeye dönüştürmüş durumda. Özellikle kadınlar, toplumun onlara yüklediği rolün uzantısı olarak çocukların yetişmesinde esas sorumlunun anne olduğuna inandırılmışlar. Babalardan bekledikleri yardımı alamadıkları zaman bu anneler kendilerini yalnız hissediyor ve çocuklarını kusursuz yetiştirme ve hayata eksiksiz hazırlama tutkusuyla hem onların hem de kendilerinin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Böyle anneler hayatlarından daha az memnun oluyor ve hayattaki diğer rollerini ihmal ediyor.

KÖTÜ PATRON, KÖTÜ