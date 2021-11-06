Deniz'in 'yapay' zekası

Yüz yüze eğitimde 40 gün geride kaldı, bir buçuk yıl sonra sınıflara dönen öğretmenler, öğrencilerindeki değişimi anlattı: Göz teması kuramıyorlar, bireyselleşip duygusallaşmışlar, dikkatlerini toparlayamıyorlar, yazmayı unutmuşlar...

Bir buçuk yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci bir buçuk aydır yeniden okullarında. 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimde ilk 40 günü atlattık ama birçok okulda öğrencilerin uyumu konusunda hâlâ sorunların devam ettiğini görüyoruz, duyuyoruz... Öğretmenler, öğrencilerde görülen okula uyum sorunlarının başlıcalarını şöyle sıralıyor: “Bireyselleşmişler, bilgisayara alıştıkları için göz teması kuramıyorlar, sosyal ilişkiye açlar ama bir yandan da duygusal ve sosyal gelişimleri yavaşlamış, ödev yapmakta zorlanıyorlar, takım çalışmasına alışamadılar, dikkatleri azalmış, disiplin sorunu yaşıyorlar, yazmayı unutmuşlar...”

En büyük zorluğu birinci, 5’inci, 9 ve 10’uncu sınıflar yaşıyor. Eğitimcilerin bugünlerde birinci önceliği çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek. Akademik gelişme daha sonra geliyor. Özel Üsküdar SEV İlkokulu öğretmeni Barış Durmuş, Sezin Ortaokulu Müdür Yardımcısı Pınar Turan, Bilfen Lise ve İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanları Sebahat Başusta ve Tuğçe Kılıç öğrencilerde gözlemledikleri sorunları ayrıntılarıyla anlattılar:

DİKKAT VE DİSİPLİNLERİ AZALMIŞ: Azalan dikkat sürelerini tekrar arttırmaya çalışmak, daha da bireyselleşen öğrencileri sosyalleşmeye yönlendirmek, ders dinleme kurallarını tekrar hatırlatmak gibi durumlar için öğretmen ve rehberlik servislerine önemli görevler düşüyor. 1.5 yıl önce bıraktığımız öğrenci profilinin şimdiki ile farklı olduğunu hem öğretmenlerin hem de velilerin kabul edip buna göre aksiyon alması gerekiyor. Daha önceki yöntemlerin birçoğunun bu yeni öğrenci yapısına göre yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Öğrencinin uzun bir dönem evde büyükleri ile vakit geçirmesi, pandemi sürecinin psikolojik etkileri, etrafta duyulan ya da yakınlarında yaşanan kayıpların ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini de azalttığını görüyoruz. Evde sınırlar, kurallar ve sorumluluklar noktasında serbest kalan öğrencilerin bu eğilimlerini okula da taşımaya çalıştığını gözlemledik.

BİREYSELLEŞMİŞLER: Ortak bir alanı paylaşmanın gerekliliklerini unutmuşlar. Daha bireysel bakan, değerlendiren ve hareket eden çocuklarla karşılaştık. Bu da arkadaşlarına karşı tutum ve genel kurallar anlamında zorluk yaşanmasına sebep olmuş. “Önce ben” diye düşünüyor çocuklar. Çok bireyselleşmişler ve arkadaş ilişkilerinde benciller. Grup içinde yaşamak, kurallara uymak, sınıf ortamında ders dinlemek, empati kurmak, topluluk içinde sıra beklemek, kendi kendine organize olmak, dikkatini uzun süre sürdürebilmek gibi sosyal konularda yol almamız gerekiyor.

GÖZ TEMASI KURAMIYORLAR: Evde tek başlarına, bilgisayarın önünde, göz teması kurmadan, istediklerinde oturup istediklerinde kalktıkları bir ders süreci geçirmiş olmaları, şu an karşılaştığımız bu durumun ana sebepleri olarak sayılabilir. Bilgisayar ekranları onları uzak tutmaya çalıştığımız bir ortamken, pandemiyle birlikte sekiz saat boyunca bilgisayarın önünde oturmak durumunda kaldılar. Şimdi sınıf içinde öğrenmeleri ve ders boyunca öğretmenle göz temasını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Görüyoruz ki bilgisayardan ders dinlemeye alışmış çocuklar göz teması kurmuyor.

DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİMLERİ YAVAŞLAMIŞ: Ev ortamında anne-babalar ne kadar destek olurlarsa olsunlar, çocuklar yeni tutumlar geliştirmişler. Olmaları gereken yaştan daha geride davranış sergiliyorlar, özellikle küçük yaş gruplarında daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yaşı daha büyük olan çocuklar adaptasyona daha hazırlar. Onların da en büyük eksikliği akran etkileşimi, çatışma yönetimi, ikili iletişim becerileri ve saha faaliyetleri.

DERSE HAZIRLANAMIYORLAR: