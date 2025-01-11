Dekandan öğrencilere altın tavsiyeler... 10 adımda nasıl ders çalışılır?

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Kimi çocuk ders çalışmayı sever, geçer masasının başına, kitapların konuların arasına dalar, dünyayla ilişiğini keser. Ama kimileri de ders çalışmayı pek sevmez ve maalesef bu ikinci grubu oluşturan öğrenci sayısı ders çalışmayı seven gruptan çok daha fazladır her zaman. Hele günümüzde çocukları uyaran dijital oyunlar, sosyal medya platformları gibi dış faktörlerin giderek yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmesi... Yani demek istiyorum ki şimdiki çocukların ders çalışması daha doğrusu çalışmaya motive olması kolay değil. Ama bunu kolaylaştıracak yöntem ve davranış biçimleri tabii ki var. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, öğrencilerin ders çalışma motivasyonunu nasıl artırılabileceğini 10 başlık altında topluyor:

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1-Hedef belirleyin: Motivasyonun ilk adımı kendimize genel bir hedef belirlemek. Ders çalışmamızın bir nedeni, ulaşmak istediğimiz bir sonucu olmalı. Sınıf geçmek, sınavda başarılı olmak, meslek sahibi olmak, kendine güven kazanmak gibi birçok nedenimiz olabilir. Ama buradaki kritik nokta kendi hedeflerimize doğru ilerlemek. Çünkü başkalarının bizim için belirlediği hedefler her zaman doğru da olmayabilir, bizi motive de etmeyebilir. Oysa kendi koyduğumuz hedeflere ulaşmanın duygusal kazanımları daha fazla olur.

2-İlham gelmesini beklemeyin: Öncelikle motivasyon yani isteğin kendiliğinden gelmesini beklememek gerektiğini bilmeliyiz. Zorunlu olan hiçbir durum ders de olsa eğlence de olsa bizi kolay kolay motive etmez, harekete geçirmez. Harekete geçsek bile verimli olmakta zorlanırız. Bu nedenle tamamlanması gereken ödevleri, öğrenilmesi, tekrar edilmesi gereken konuları bir çalışma planıyla ele almamız, duruma sahip çıkmamız anlamına gelir ve bu da motivasyonun önemli bir adımıdır.

3-Çalışma planı oluşturun: Sonraki adım çalışma planını uygulamak için şartları oluşturmak. Örneğin ders çalışacağınız odayı, masayı hazırlamak ya da sosyal medya, oyun, cep telefonu mesajlaşmaları gibi dikkat dağıtan unsurları ders çalışmadan en az 10-15 dakika önce sonlandırmak ve zihni rahatlatarak öğrenme durumuna hazır hale gelmek gerekiyor.

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4-Çaba gösterin: Kendimizi motive etmek çaba göstermek ile ilişkilidir. Bu nedenle ders çalışılan konuyu anlamadığımız durumlarda vazgeçmemek, öğretmenden ya da bir arkadaşımızdan yardım isteyerek çaba göstermek olumlu sonuç elde etmeye çok yardımcı olacaktır.

5-Kaygıyı doğru yönetin: Kaygıyı doğru yönetmek motivasyonu olumlu etkiler. Araştırmalar çok kaygılı ya da kaygıdan tamamen uzak durumlarda başarının uzaklaştığını gösteriyor. Dozunda kaygı yaşamın doğası gereği fayda sağlar. Bir derse ilişkin başaramayacağınıza ilişkin kaygınız var ise bu kaygıyı artıran faktörleri bir kâğıda tek tek sıralayarak yanlarına da çözüm önerilerinizi yazmanız çözüm için harekete geçmede ve motivasyonda önemli bir adım olabilir. Kaygılarınıza ilişkin tespitleri kendiniz yapamıyorsanız bunları bir öğretmen rehberliğinde yazarak çalışma planınızı buna göre hazırlayabilirsiniz.

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6-İlgi çekici materyaller kullanın: Merak, ilgi ve motivasyon ilişkili kavramlardır. Bu nedenle ders çalışırken konuyu sizin için ilgi çekici hale getiren ders ya da test kitapları, çalışma araçları kullanmaya çalışın.

7-Ertelemeyin: Sürekli ders çalışmak ya da çalışmayı sürekli ertelemek motivasyonu olumsuz etkileyen durumlardır. Bunun yerine dengeli bir çalışma rutini oluşturmak gerekir. Ders çalışma ile oyun, sosyalleşme, ilgiler doğrultusunda kişisel gelişime zaman ayırma gibi etkinlikler yönetilebilir bir denge içerisinde olduğunda yaşamda gerçek başarı olan içsel huzuru getirir.

8-Not tutun: Günümüzde dijital araçların kullanımı kalem kağıtla olan ilişkimizi ve dolayısıyla yazma ve hatırda tutma alışkanlıklarımızı olumsuz etkiledi. Oysaki zihnimizi en iyi şekillendirme aracı el yazısı ile aldığımız kısa notlar, bazen çizimler, zihin haritalarıdır. Bunları ders çalışırken kullanmak, çalışma başında ve sonunda gözden geçirmek bir anlamda öz düzenleme yapmaktır ve öğrenme motivasyonunu artıracaktır.

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9-Dinlenin: Beden yorgun olduğunda zihin de zorlanabilir ve ders çalışma motivasyonu olumsuz etkilenir. Bu nedenle bedensel ve zihinsel dinlenme, sağlıklı beslenme, hareket ve düzenli uykunun öğrenme hedeflerine ulaşmadaki etkisini göz ardı etmemelisiniz. Yeterli uyku düzeninin varlığı bile başarıyı olumlu etkileyen önemli bir faktör olarak görülür.

10-Kendinize inanın: Motivasyonunu yönetebilmek için kişinin kendine inanması, kendi özellikleri ile ilgili olumlu düşünmesi ve hedefleri için çaba göstermesi önemlidir. Bu konuda zorlanılıyorsa aile büyüklerinden ya da okul rehber öğretmenlerinden destek almak faydalı olur.