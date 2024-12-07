Darüşşafaka kapasite artırıyor: ‘Eğitim Bizden Yuva Sizden’

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Darüşşafaka Eğitim Kurumları, daha fazla çocuğa fırsat eşitliği sağlamak için büyüyor. 161 yıllık okulun İstanbul Maslak’daki kampusu daha çok öğrenci için geçtiğimiz günlerde ilk adım atıldı. 1500 öğrencilik yeni kampus için öğrenci, veli, öğretmen ve bağışçıların görüş ve desteği alındı. Dünyadaki modeller incelendi ve çok farklı bir kampus planlandı.

DESTEK BÜYÜDÜKÇE OKUL BÜYÜYOR

Yeni kampus için Darüşşafaka ruhuna uygun bir işbirliği ve dayanışma örneği sergilendi. Ortaokul binasının yapımını bir işinsanı karşıladı. Kız yurdunun parasının büyük kısmını da yine iki iş kadını, şahsi hesaplarından ödedi. Şimdi erkek yurdunun yapımı için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

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Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Haydi gelin erkek yurduna destek olun. Siz destek verdikçe okul büyüyecek. Daha çok çocuğa kucak açacağız” diyor.

GELECEĞİN BİLİM KAMPUSU

Başkan Güleç, şöyle devam ediyor:

“Ben hep hayal ettim ve hayallerimle yaşadım. Şimdi geleceğin bilim kampusunü bitirmeyi hayal ediyorum. Bittiğinde çok farklı bir kampus olacak. ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden’ bağış kampanyası desteklerinizi bekliyoruz. Darüşşafaka binlerce çocuğu dallarının altında ferahlatan bir çınar, çok büyük bir aile ve hepsinden önemlisi ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu. Aynı zamanda Darüşşafaka, bir dayanışma hikâyesidir. Bugün bu hikâyenin yeni bir sayfasını yazıyoruz. Bu yuva, sizlerin projemize inanmanız, sahip çıkmanız, desteklemenizle mümkün olacaktır.”

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA DA YUVA

Başkan Güleç, 6 Şubat depremi sonrası artan kapasite ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili de şunları söylüyor: “Darüşşafaka son iki yıldır depremde etkilenen 200 çocuğu okula kabul ediyor. Burada en büyük destekçimiz ise Türkiye İş Bankası. Bölgede annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklara oluşturulan kontenjan büyük önem taşıyor. Olası İstanbul depremine karşı öğrencilerimizin daha güvenilir bir ortamda eğitimlerine devam etmelerine çok önem veriyoruz. Tüm bu nedenlerle ‘Yeni Kampus Projemizi’ hayata geçiriyoruz.”

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ÖĞRENCİ SAYISI 1500 OLACAK

- Projenin birinci bölümünü toplamda 37 bin metrekare alanı kapsayan ortaokul oluşturuyor. Bu bölümün tamamlanmasının ardından yeterli fon sağlanınca lise eğitim binası, lise kız ve erkek öğrenci evleri ile sosyal tesisleri kapsayan 56 bin metrekarelik ikinci bölüme başlanacak. Şu anda Maslak’taki okulda bini aşkın öğrenci tam burslu, yatılı eğitim alıyor. Proje tamamlandığında okulun kapasitesi 1500’e yükselecek. Bu arada binalar depreme daha dayanaklı hale gelecek.

30 YIL SONRA YENİLENİYOR

- Darüşşafaka yoksul çocukların eğitim öğretimine destek amacıyla 1863’te kuruldu. Başlangıçta okul, tek derslikte faaliyet gösteriyordu. Daha sonra 1868’de Sultan Abdülaziz Han’ın yaptığı bağışla Fatih’te bir arsa satın alındı. Okul binası, kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında eğitimlerine uygun, çağın çok ilerisinde imkânlara sahip büyük bir eğitim kompleksiydi. Darüşşafakat’ül İslamiye; parasız yatılı, özel statülü bir okul olarak 25 Haziran 1873’te kuruldu ve açılışta alınan 54 öğrencisiyle öğretime başladı. 1992’de Maslak kampus inşaatına başlandı. 1994’te Fatih’teki 120 yıllık bina boşaltıldı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak’taki yeni kampuse geçti.

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MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ’YLE İŞBİRLİĞİ

- 2026-2027’de eğitime başlayacak kampus planlanırken önce öğrenci, öğretmen ve velilerle görüşüldü. Daha sonra Michigan Üniversitesi Eğitim Fakültesi başta olmak üzere dünyadaki birçok eğitim kurumunun kapısı çalındı. Türkiye gerçekleri, dünyanın gelişmiş modelleri gözönüne alınarak sürdürülebilir bir kampus yapma kararı alındı.

ÇAĞA UYGUN YEŞİL BİNA

- Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı kampusle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Yeni kampusumüz bilgi çağının ihtiyaçlarına daha fazla yanıt veren, ekolojik ve çevre dostu yeşil bina konseptine sahip olacak. Sınıflarda dersin ve işlenen konunun özelliğine göre açılıp kapanabilen esnek duvarlar tasarlandı. Yeni kampusumüzün daha sürdürülebilir olması için Michigan Üniversitesi ile ortak bir çalışma yaptık ve yeni kampusumüzün projesinde insanlar ve çevreleri arasındaki bağlantıyı güçlendiren biyofilik tasarım yaklaşımını benimsedik. Böylece kampus alanımızın yüzde 15-25 arasındaki kısmı bitkilendirilecek ve bu bitki alanının yüzde 5’i yenilebilir bitkilerden oluşacak.”