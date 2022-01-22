Çocuklarda başarının sol anahtarı

Özel okulların ücret artışları bu haftanın gündemindeydi. 154 bin 668 öğretmenin görev yaptığı, 1 milyon 450 bin öğrencinin eğitim gördüğü, 12 bin özel okulu kapsayan bu ücret artışı tartışmasını Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ile konuştum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladıkları açıklamasıyla konuya son noktayı koydu. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, öğrenim ücreti ve diğer yan ödemelerin okullar tarafından en geç mayıs ayına kadar ilan edilmesi gerekiyor. Tartışılan bu artış oranı da ara sınıflarda okuyan öğrencileri ve onların velilerini yakından ilgilendiriyor. Çocuğu özel okula giden veliler, gelirlerinin aynı oranda artmadığı gerekçesiyle tepkili ve tedirgin. Üstelik öğrenim ücreti dışında kalan yemek, kırtasiye gibi hizmetlere yapılacak artışın oranı henüz açıklanmadı ama beklenti bu oranın okul ücretlerindeki artışın da üstünde olacağı yönünde. Ayrıca bazı okul servisleri yılı bitirmeden zam yaptı. 154 bin 668 öğretmenin görev yaptığı, 1 milyon 450 bin öğrencinin eğitim gördüğü, 12 bin özel okulu kapsayan bu ücret artışı tartışmasını Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ile konuştum:

PANDEMİDE CİDDİ KAYIPLAR YAŞADIK

“Pandemide zaten okullarımız ciddi anlamda kayıplar yaşadı, ne yazık ki okul öncesi gruplarında ciddi kapanmalar oldu. Bu süreç içinde kurumlar kısa çalışma, KDV gibi desteklere rağmen ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadı. Ama eğitim kalitesinden taviz vermediler. Online, hibrit eğitim için ciddi teknolojik yatırım yaptılar. Ekonomik dalgalanma, aşırı fiyat artışları karşısında veliden herhangi bir ek ücret talep etmedik. Ara zam yapmadık. Kârlılıktan çoktan vazgeçtik. Yaşamaya ve kaliteyi sürdürmeye çalışıyoruz. Devletten de velilerimiz adına KDV indirimi başta olmak üzere destek bekliyoruz.

BİRÇOK OKULUMUZ MALİ SIKINTIDA

Başta yerel okullar olmak üzere birçok kurumumuz sıkıntıda. Biz 1 milyon 450 bin öğrenciyi okullarımızda kaliteli eğitimle tanıştırıyoruz. Kaldı ki bugün bu okullarımızın tamamında öğrencilerin en az yüzde 10’u muhtelif oranlarda burs alıyor. Aynı zamanda katma değer yaratıp gelir vergisi ödüyoruz ve her okul bir STK gibi işleyiş içinde sosyal ve ekonomik fayda yaratıyor, organizasyon yapıyoruz, bağış topluyoruz. Her okul bunu yapıyor.

EKONOMİK DALGALANMA BİZİ ETKİLİYOR