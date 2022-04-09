Burs aldığı kuruma başkan oldu

Prof.Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, 51 yıl önce burs almak için girdiği TEV’in yeni başkanı oldu. Vehbi Koç, Ömer Koç, Ömer Dinçkök gibi Türkiye’nin sayılı zenginlerinin başkanlık yaptığı vakfa ekonomik zorluklar nedeniyle başvurup, burs alıp, geleceği değişen Tekbaş, bursiyer başkan olarak bir ilki gerçekleştirdi. Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da 1972 mezunu Oğuz Güleç geldi. Oğuz Güleç de 50 yıl önce yoksul aile çocuğu olarak kapısından girdiği Darüşşafaka’nın başkanlık koltuğuna oturdu.
Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 1967 yılında yani 55 yıl önce kuruldu. Yarım asırı geçen yolculuğu boyunca TEV, 300 bine yakın gencin hayatını değiştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı burslarla çok sayıda liseli, üniversiteli öğrenimlerini sürdürürken, kariyerlerini geliştirdi. TEV’in eğitim hayatları sırasında destek olduğu 300 bin gençten biri de Mehmet Şükrü Tekbaş’tı. Geçtiğimiz günlerde vakıf yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Vakfın burs komisyonu başkanı ve aynı zamanda ilk bursiyerlerinden biri olan Prof.Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV’in yeni başkanı oldu. Bu, vakfın tarihinde bir ilkti. Daha önce genellikle iş dünyasından gelen isimlerin yerine getirdiği başkanlık görevini ilk defa kurumun eski bir bursiyeri üstlenmiş oldu. Tekbaş, bugün başkanı olduğu kurumun kapısından 51 yıl önce burs almak için girmişti. Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “Hem heyecanlı, hem de gururluyum, rüyalar gerçek oldu diye bir ifade vardır, ben de bunu hissediyorum. Şükürler olsun ki böyle bir duruma geldim. Yıllardır emek verdiğim, 5 bine yakın gence dokunduğum vakfımda başkan olmak ayrı mutluluk” dedi. Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı TEV’in Burs Komisyonu Başkanı da olan Prof. Dr. Tekbaş, hedeflerini ve duygularını şöyle anlattı:
TEV BURSU İLE HAYATIM DEĞİŞTİ
“TEV’in yurtdışında daha bilinir olmasını daha uluslararası boyuta gelmesini, mevcut çıtanın daha yükselmesini istiyorum. TEV, bugün birçok şeyi başarıyla yaptı, yapmaya devam ediyor. Benden sonra gelecek olanlara daha yüksekte bir çıta bırakmak isterim, kurumsallığı tam olarak pekiştirmek isterim. Daha şeffaf ve katılımcı, mütevelli heyeti üyelerinin daha aktif şekilde katkı sağlayacakları bir model düşünüyorum.
TEV bursu ile Amerika’ya gittim. Bütün Avrupa’yı otostopla gezme imkânı buldum. Kitaplara, romanlara konu olacak maceralar yaşadım. Fransa’da bağ bozumu yaptım, Amerika’da milli parklarda çadır kurdum. Öğrencilik yıllarım çok verimli geçti. TEV’de sürekli farklı görevler aldım. Eğitim komisyonu, burs komisyonunda binlerce hayata dokundum.”
VEHBİ BEY’İN BIRAKTIĞI MİRAS
* Rahmetli Vehbi Koç’un, ‘Ben TEV’i gönlü zengin bağışçılara ve bursiyerlere emanet ediyorum’ diye bir sözü var. Bizimle o yıllarda toplantılar yapar, her birimizi konuştururdu. Biz konuşurken gözlerinin içi gülerdi. Ben de Vehbi Bey’in bu sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşunun başına geçmek çok onur verici bir görev. Vehbi Bey’in mirasını en iyi şekilde ileriye götürmeyi kendimize misyon edindik.”
KİMDİR?
* İstanbul Erkek Lisesi’ni dönem birincisi olarak bitiren Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra İşletme yüksek lisansını Indiana Üniversitesi’nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yaptı. İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve Türk-Alman Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli Amerikan üniversitelerinde konuk öğretim görevlisi olarak dersler verdi.
1988-1992’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı yapan Prof. Dr. Tekbaş, 2003-2007 yılları arasında İstanbul İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürdü.
DARÜŞŞAFAKA’DA ESKİ MEZUN YENİ BAŞKAN
1863 yılında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kurulan Darüşşafaka’da da geçtiğimiz günlerde 2019 yılından bu yana Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen 1982 mezunu M. Tayfun Öktem, görevi kurumda ağabeyi olarak nitelendirdiği 1972 mezunu Oğuz Güleç’e devretti.
Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni başkanı okulun 50 yıl önceki mezunu Oğuz Güleç, “159 yıldır toplumun her kesiminin bağışıyla çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı sunuyoruz. Bundan sonraki en önemli amaçlarımızdan biri daha fazla çocuğumuzun bu fırsat eşitliğinden yararlanabilmesine olanak sağlamak” dedi. Darüşşafaka’ya 1964 yılında kayıt olan Oğuz Güleç şunları söyledi:
“Ben okula başladığımda anne babası hayatta olup, ekonomik olarak yetersiz olanları da kabul ediyorlardı. Ben de bu imkândan yararlandım. 8 yıl Fatih’teki binada okudum. Hayatımızın en belirleyici unsuru olan birey olmayı, ayakta kalmayı, kendine yetmeyi, toplumla bütünleşmeyi burada öğrendim. Başarılı birer öğrenci olarak hayatımızı da güvenle devam ettirme imkânlarını Darüşşafaka sağladı. Artık bundan sonra emeğimi, gücümü Darüşşafaka’nın daha iyi olması için göstereceğim.”
21. YÜZYIL HEDEFLERİ
Güleç, 845 öğrenci ve 200’e yakın akademik çalışanla öğrencilerini daha yetkin ve donanımlı yetiştirmeye kararlı olduklarını belirterek hedeflerini, “Bugün odaklandığımız nokta dijitalleşme, teknolojide öğrenme, öğretmen niteliğini geliştirme, insan kaynaklarına yatırım, kendimize özgü programlar geliştirmek, öğrencileri 21’inci yüzyıl becerileriyle donatmak, ulusal ve uluslararası arenalarda yer almalarını sağlamak” diye açıkladı.
OĞUZ GÜLEÇ KİMDİR?
* 1952 doğumlu Oğuz Güleç, 1972 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. İş hayatına Alarko Holding’de başladı. Arthur Andersen firmasında denetçilik yaptı. 1982 yılında Horoz Lojistik A.Ş. firmasına katıldı. Burada çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2017 yılında İcra Kurulu Başkanlığı görevindeyken emekli oldu. Halen gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baş Danışmanlık görevlerini sürdürüyor.
Burs aldığı kuruma başkan oldu
Prof.Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, 51 yıl önce burs almak için girdiği TEV’in yeni başkanı oldu. Vehbi Koç, Ömer Koç, Ömer Dinçkök gibi Türkiye’nin sayılı zenginlerinin başkanlık yaptığı vakfa ekonomik zorluklar nedeniyle başvurup, burs alıp, geleceği değişen Tekbaş, bursiyer başkan olarak bir ilki gerçekleştirdi. Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da 1972 mezunu Oğuz Güleç geldi. Oğuz Güleç de 50 yıl önce yoksul aile çocuğu olarak kapısından girdiği Darüşşafaka’nın başkanlık koltuğuna oturdu.
Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 1967 yılında yani 55 yıl önce kuruldu. Yarım asırı geçen yolculuğu boyunca TEV, 300 bine yakın gencin hayatını değiştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı burslarla çok sayıda liseli, üniversiteli öğrenimlerini sürdürürken, kariyerlerini geliştirdi. TEV’in eğitim hayatları sırasında destek olduğu 300 bin gençten biri de Mehmet Şükrü Tekbaş’tı. Geçtiğimiz günlerde vakıf yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Vakfın burs komisyonu başkanı ve aynı zamanda ilk bursiyerlerinden biri olan Prof.Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV’in yeni başkanı oldu. Bu, vakfın tarihinde bir ilkti. Daha önce genellikle iş dünyasından gelen isimlerin yerine getirdiği başkanlık görevini ilk defa kurumun eski bir bursiyeri üstlenmiş oldu. Tekbaş, bugün başkanı olduğu kurumun kapısından 51 yıl önce burs almak için girmişti. Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “Hem heyecanlı, hem de gururluyum, rüyalar gerçek oldu diye bir ifade vardır, ben de bunu hissediyorum. Şükürler olsun ki böyle bir duruma geldim. Yıllardır emek verdiğim, 5 bine yakın gence dokunduğum vakfımda başkan olmak ayrı mutluluk” dedi. Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı TEV’in Burs Komisyonu Başkanı da olan Prof. Dr. Tekbaş, hedeflerini ve duygularını şöyle anlattı:
TEV BURSU İLE HAYATIM DEĞİŞTİ
“TEV’in yurtdışında daha bilinir olmasını daha uluslararası boyuta gelmesini, mevcut çıtanın daha yükselmesini istiyorum. TEV, bugün birçok şeyi başarıyla yaptı, yapmaya devam ediyor. Benden sonra gelecek olanlara daha yüksekte bir çıta bırakmak isterim, kurumsallığı tam olarak pekiştirmek isterim. Daha şeffaf ve katılımcı, mütevelli heyeti üyelerinin daha aktif şekilde katkı sağlayacakları bir model düşünüyorum.
TEV bursu ile Amerika’ya gittim. Bütün Avrupa’yı otostopla gezme imkânı buldum. Kitaplara, romanlara konu olacak maceralar yaşadım. Fransa’da bağ bozumu yaptım, Amerika’da milli parklarda çadır kurdum. Öğrencilik yıllarım çok verimli geçti. TEV’de sürekli farklı görevler aldım. Eğitim komisyonu, burs komisyonunda binlerce hayata dokundum.”
VEHBİ BEY’İN BIRAKTIĞI MİRAS
* Rahmetli Vehbi Koç’un, ‘Ben TEV’i gönlü zengin bağışçılara ve bursiyerlere emanet ediyorum’ diye bir sözü var. Bizimle o yıllarda toplantılar yapar, her birimizi konuştururdu. Biz konuşurken gözlerinin içi gülerdi. Ben de Vehbi Bey’in bu sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşunun başına geçmek çok onur verici bir görev. Vehbi Bey’in mirasını en iyi şekilde ileriye götürmeyi kendimize misyon edindik.”
KİMDİR?
* İstanbul Erkek Lisesi’ni dönem birincisi olarak bitiren Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra İşletme yüksek lisansını Indiana Üniversitesi’nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yaptı. İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve Türk-Alman Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli Amerikan üniversitelerinde konuk öğretim görevlisi olarak dersler verdi.
1988-1992’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı yapan Prof. Dr. Tekbaş, 2003-2007 yılları arasında İstanbul İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürdü.
DARÜŞŞAFAKA’DA ESKİ MEZUN YENİ BAŞKAN
1863 yılında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kurulan Darüşşafaka’da da geçtiğimiz günlerde 2019 yılından bu yana Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen 1982 mezunu M. Tayfun Öktem, görevi kurumda ağabeyi olarak nitelendirdiği 1972 mezunu Oğuz Güleç’e devretti.
Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni başkanı okulun 50 yıl önceki mezunu Oğuz Güleç, “159 yıldır toplumun her kesiminin bağışıyla çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı sunuyoruz. Bundan sonraki en önemli amaçlarımızdan biri daha fazla çocuğumuzun bu fırsat eşitliğinden yararlanabilmesine olanak sağlamak” dedi. Darüşşafaka’ya 1964 yılında kayıt olan Oğuz Güleç şunları söyledi:
“Ben okula başladığımda anne babası hayatta olup, ekonomik olarak yetersiz olanları da kabul ediyorlardı. Ben de bu imkândan yararlandım. 8 yıl Fatih’teki binada okudum. Hayatımızın en belirleyici unsuru olan birey olmayı, ayakta kalmayı, kendine yetmeyi, toplumla bütünleşmeyi burada öğrendim. Başarılı birer öğrenci olarak hayatımızı da güvenle devam ettirme imkânlarını Darüşşafaka sağladı. Artık bundan sonra emeğimi, gücümü Darüşşafaka’nın daha iyi olması için göstereceğim.”
21. YÜZYIL HEDEFLERİ
Güleç, 845 öğrenci ve 200’e yakın akademik çalışanla öğrencilerini daha yetkin ve donanımlı yetiştirmeye kararlı olduklarını belirterek hedeflerini, “Bugün odaklandığımız nokta dijitalleşme, teknolojide öğrenme, öğretmen niteliğini geliştirme, insan kaynaklarına yatırım, kendimize özgü programlar geliştirmek, öğrencileri 21’inci yüzyıl becerileriyle donatmak, ulusal ve uluslararası arenalarda yer almalarını sağlamak” diye açıkladı.
OĞUZ GÜLEÇ KİMDİR?
* 1952 doğumlu Oğuz Güleç, 1972 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. İş hayatına Alarko Holding’de başladı. Arthur Andersen firmasında denetçilik yaptı. 1982 yılında Horoz Lojistik A.Ş. firmasına katıldı. Burada çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2017 yılında İcra Kurulu Başkanlığı görevindeyken emekli oldu. Halen gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baş Danışmanlık görevlerini sürdürüyor.