Boğaziçi Hukuk 100 öğrenciyle eğitime başlıyor

Bu yıl sınava girecek 2.5 milyonu aşkın adayı ilgilendiren ve önceki akşam açıklanan sınav değişiklikleri birçok öğrenciyi sevindirdi ancak bazı uzmanları da kalitenin düşeceği konusunda endişelendirdi. Sınav değişikliklerini YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştum...

Baraj puanı niye kalktı?

Önlisans ve lisans programlarını tercihte bugüne kadar olan baraj puan uygulamasını kaldırdık. Kazanmak, kayıt yaptırmaktan söz etmiyoruz. Öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletip, arttırdık. Puanların kaldırılması, üniversitedeki bölüm ve programların puanlarının düşmesi anlamına gelmiyor. Bu puanları düşürmeye yönelik bir uygulama değil. Ön lisans ve lisans programlarını tercih etmek için önceden TYT’de 150, AYT 180 puan almak gerekiyordu. Bu barajı kaldırarak, puanı hesaplanabilen öğrencilerin tercihte bulunma fırsatını onlara vermiş oluyoruz.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Sıfır puan almayan herkesin tercih hakkı var değil mi?

Önlisans ve lisans programlarının yerleştirme puanlarında düşüş, indirme söz konusu değil. Temel matematik veya Türkçe testinde belirli düzeyde ham puan almak yine gerekiyor. Ham puan uygulaması devam ediyor. TYT sınav puanının hesaplanabilmesi için bu iki testten birinde en az 0.5 veya daha fazla ham puan alınmalı. Bu ham puanı alan öğrencilerin sınav puanı hesaplanıyor. Buna göre puanı hesaplanan öğrencinin en düşük alacağı puan 100, en yüksek alacağı puan ise 500’dür. Bu açıdan puan hesaplamalarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Önceki senelerde olduğu gibi bu uygulama devam ediyor.

Geçen sene Y-TYT’de öğrencinin puanının hesaplanabilmesi için 150 puan alması gerekiyordu. 150 puan aldığında ön lisans programlarına başvurabiliyordu. AYT’de de puan türlerine göre sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarında 180 ve üzeri aldığı takdirde puanı hesaplanabiliyordu. Yeni dönemde ise puanı hesaplanabilen bütün öğrencilerin hem Y-TYT hem Y-SAY hem Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanı hesaplanacak. Fakat önceki senelerde olduğu gibi programları kazanabilmek için aldığı puan ile başarı sırasına bağlı. Yani bir programa girebilmek için puan üstünlüğüne sahip olmanız gerekiyor. Demek istiyoruz ki, herhangi bir programa başvuranlar kontenjan nispetinde başarı sırasına göre yerleştirilecek, önceki senelerde olduğu gibi.

REKABET ARTACAK