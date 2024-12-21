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Nuran Çakmakçı
Nuran Çakmakçı
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Beyza’nın Stanford zaferi… Ömür boyu eğitim bursu kazandı

#Bahçeşehir Koleji#Stanford Üniversitesi#Diyarbakır

Diyarbakır’daki Bahçeşehir Koleji’nden mezun olan Beyza Kaya, dünyanın en önemli okullarından biri olan Stanford Üniversitesi’nden burs kazandı. Stanford’da çevre mühendisliği eğitimi alacak olan Beyza, Rise Challenge tarafından da dünyanın en parlak 100 genci arasına seçilmişti.

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BEYZA Kaya, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi’ne eğitim, yurt, yemek ve kitap bedelini de kapsayan yıllık 94 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon 300 bin TL’lik burs kazandı. Stanford Üniversitesi’nin Beyza’ya 4 yıl boyunca vereceği bursun toplamı 13 milyon lirayı aşacak. Bir devlet okulunda sınıf öğretmenliği yapan Emine Demir Kaya ve bankacı Burhan Kaya’nın iki çocuğundan biri olan 18 yaşındaki Beyza Kaya, Stanford’da çevre mühendisliği eğitimi alacak.

BABAM ‘DOKTOR OL’ DİYORDU

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampusu Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim alan Beyza, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Stanford’a kabul edilmesinde en büyük etkenin ailesinin ve özellikle babasının tıp eğitimi alması yönündeki telkinlerine karşı direnç göstermesi olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Benim üniversiteye hazırlık sürecim zorluydu. Babam geleneksel bir yaklaşımla fen lisesine gidip tıp okumamı istiyordu.

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Beyza’nın Stanford zaferi… Ömür boyu eğitim bursu kazandı

‘KALBİNİZDEN ETKİLENDİK’

Onun bu iyi niyetli inadıyla  başa çıkmak zordu. Ancak ben ailemin bakış açısını değiştirmek istiyordum ve bunu başardım. Babam şimdi benimle gurur duyuyor. Bizim yeni nesil olarak geleneksel dışında farklı düşüncelerimiz olacağını kabullendi. Her ne kadar başta desteklemese de kendi bildiğimi yaptığım için şimdi çok mutlu. Stanford yetkilileri bana, ‘Başarılarınız, dayanıklılığınız ve kalbinizden etkilendik. Başarılarınız dışında verdiğiniz mücadele ve zorluklara karşı direnciniz çok önemli’ demişti.

GİTAR VE ÇELLO ÇALIYORUM

Sanat bana çok yardımcı oldu. Çizim yapmak ve sanatla iç içe olmak  projelerimi  hazırlarken tasarladığım taslakları hızlıca çizmeme yardım etti. Bu çalışmalar başvurumun güçlü parçalarından biriydi. Kabul almamda da etkili olduğunu düşünüyorum. Gitar çalıyordum, kendime farklı bir alan yaratmak istedim. Denemediğimi denemeyi tercih ettim. Şimdi çello da çalıyorum. Deprem bölgesine arkadaşlarımla destek oldum. Bölgedeki çocukların bilimle tanışmasını sağlayıp rol model olmaya çalıştım. Bilimin her zaman bir çözüm aracı olduğunu anlatmaya çabaladım.

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Burslu kabul almamda bir etken de bilimle sanatı birleştirmemdi. Katıldığım programlarda projelerimi çizimle anlattım. Çizim yeteneğim sayesinde bilimle sanatı buluşturabildiğimi düşünüyorum. Bir konu olunca hemen elle çizip taslağı çıkarıyor, böylece konuyu arkadaşlarımın daha rahat anlamasını sağlıyordum.”

Beyza’nın Stanford zaferi… Ömür boyu eğitim bursu kazandı

DÜNYANIN EN PARLAK 100 GENCİNDEN BİRİ

Stanford’ta çevre mühendisliği eğitimi alacak olan Beyza Kaya, Rise Challenge tarafından da dünyanın en parlak 100 genci arasına seçilmiş: “Stanford’tan ömür boyu eğitim bursu aldım. Lisans ve doktoramı da bu bursla tamamlamayı hedefliyorum” diyor.

CÜRETKÂR HAYALLER KURUN

Beyza, akranlarına da şu tavsiyelerde bulundu: “Bir şeyi gerçekten istiyorsanız, size dayatılanla yetinmeyin. Karşınıza çıkan engelleri yıkmaktan çekinmeyin. Sınırları aşın, sınırlar dışında düşünün. Cüretkâr hayaller kurup o hayallere birlikte ulaşacağınız insanları bulmalısınız. Mesela öğretmenlerimin bana inandığını görmem beni motive ediyordu. Okulumuzda kurduğumuz sürdürülebilir öğrenme ortamı, başarılı olmamda etkiliydi. Üst sınıflarda kabul alanları rol model alıp, uygulayıp alt sınıf arkadaşlara aktarıyordum. Grup takım çalışmalarının yanısıra alt sınıflara mentörlük yapıyordum. Abla kardeş ilişkisi, sürdürülebilir öğrenme ortamı oluşturup başarılı olmamı sağladı. Türkiye’ye dönüp, ülkeme yararlı olmak istiyorum. Global vatandaş olarak dünyanın her yerinde çevre olayları ile ilgili faydalı çözümler üretmek istiyorum. Hedefim Birleşmiş Milletler’de çalışabilmek.”

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ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Zeki Esen (Diyarbakır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları kurucusu): “Kurulduğumuz günden bu yana sınırları aşmayı, yenilikçi düşünceyi ve mükemmeliyeti ilke edindik. İyi okul, öğrencilerinin hayatlarına dokunan, onları hayallerine bir adım daha yaklaştıran bir yol arkadaşıdır. Bu yolculukta Harvard, Stanford, Brown, Pennsylvania, Princeton, Dartmouth gibi dünya çapında daha nice saygın üniversitelere gönderdiğimiz öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Geleceği birlikte şekillendirdiğimiz, çocuklarımızın her birini birer dünya vatandaşı olarak hayata hazırladığımız için tarifsiz bir mutluluk içindeyim.”

Beyza’nın Stanford zaferi… Ömür boyu eğitim bursu kazandı

#Bahçeşehir Koleji#Stanford Üniversitesi#Diyarbakır
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