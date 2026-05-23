Beslenme okur yazarlığı eğitimi 7 milyona ulaştı

Haberin Devamı

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş, “Sağlık okuryazarlığı ve gıda okuryazarlığının geliştirilmesinde en kritik nokta, çocukluk çağından itibaren sorgulayan ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek. Proje, Türkiye’nin beslenme okuryazarlığı alanındaki en kapsamlı ve sürdürülebilir projelerinden biri. Okul öncesinden temel eğitime uzanan bu çerçeve sayesinde çocuklar; sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme bilgisine en erken yaştan itibaren erişebiliyor. Bu çalışma çocuklarımızın sağlıklı geleceğine yapılmış en değerli yatırımlardan biridir” diyor.

Vakfın Bilim Kurulu üyesi ve program koordinatörü Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ise proje ile ilgili şunları söylüyor: “Sağlıklı beslenme bilincinin yalnızca yetişkinlik döneminde değil, çok daha erken yaşlarda kazanılması gerekiyor. İlkokuldan itibaren sağlıklı beslenmeyle ilgili programların eğitim sistemiyle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü bugün bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz ve insanların güvenilir bilgiye ulaşabilecekleri doğru mecralara ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve eğitim kurumları bu konuda önemli bir yol gösterici rol üstleniyor.”



GENÇLERE KARİYER TÜYOLARI



Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından düzenlenen “Geleceğin rekabeti insan olma kapasitesi” başlıklı toplantıya katıldım. Eyüboğlu Koleji Çamlıca Kampusu’ndaki toplantıda, halen çeşitli uluslararası kuruluşlarda danışman ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, 25 yılı aşkın süre boyunca üst düzey liderlik görevleri üstlenen, Coca Cola Global eski Başkan Yardımcısı Ahmet Bozer, liselilere seslendi.

Haberin Devamı

ODTÜ’den mezun olduktan sonra 1981’de ABD’ye taşınan Georgia State Üniversitesi İşletme Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans yapan Bozer’in gençlere yönelik kariyer tüyoları şöyle:









* Eğitimin asli amacı bireyin potansiyelini yakalamaya yardımcı olmaktır. Bu dönemde kendinizi geliştirecek ortamlar yaratın.

* Bir hedefiniz olsun.

* Kapasitenizi kullanın.

Haberin Devamı

* Dayanıklı olun. Hayatın iniş çıkışları, zorlukları vardır. Buradan çıkmak için çaba harcayın.

* Birikiminiz sevgi, irfan ve iyi karakter olsun.

* Bilgi azaldı, irfan pahalılaştı. İrfan sahibi olmak hayatta önemli hale geliyor. Kalbiniz sevgiye açık olsun.

* Karakter sabit değildir. Düşünce, çabayla değişebilir.

* Kendi hayat yönünüzü kendiniz tayin edin.

* Kişisel planlama ve zaman yönetimini iyi düzenleyin.



İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRÜ’NDEN...



Bugüne kadar 500’ü aşkın bilimsel çalışmaya imza atan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile geçtiğimiz günlerde İstanbul’da karşılaştık. Dünya Ekonomik Forumu tarafından verilen “Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü alan Prof. Baran, dünyada 40 yaş altındaki 40 lider genç bilim insanına verilen bu ödülü kazanmaktan mutlu olduğunu söylerken, “Farklı ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığım yüzü aşkın ödül ve takdir, bana her zaman daha büyük sorumluluklar yükledi” diyor.

Haberin Devamı

Bilim politikaları üretiminde, diplomatik ilişkilerde, kalkınma stratejilerinde ve toplumsal dönüşümde aktif rol alan Prof. Baran, şunları söylüyor:









“Araştırmalarımın yanı sıra bilim politikaları, liderlik ve bilim diplomasisi alanlarında da yoğun şekilde çalıştım. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası ölçekte kırktan fazla araştırma projesinde yürütücü, koordinatör veya araştırmacı olarak görev aldım. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜSEB, uluslararası kuruluşlar ve sanayi iş birlikleriyle desteklenen bu çalışmalar sayesinde yalnızca bilimsel bilgi üretmeyi değil, aynı zamanda bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyorum. Akademik üretimim bugün beş yüzü aşkın bilimsel çalışmaya ulaşmış durumda. Ancak benim için önemli olan hiçbir zaman yalnızca sayı olmadı; bilimsel etkinin niteliği, insanlığa katkısı ve dönüştürücü gücü her zaman önceliğim oldu.”

Haberin Devamı

Genç yaşında yeni kurulan bir üniversitenin rektörlük koltuğuna oturan şimdi de son dönemini tamamlamak üzere olan Prof. Yusuf Baran, uluslararası alanda adını duyurmakla kalmadı, ülkemizi de akademik camiada büyük bir başarı ile temsil etti.