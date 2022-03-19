Barakadan Houston'a

İstanbul’da düzenlenen First Robotik Yarışması’nda, 4 yıldır prefabrik barakalarda eğitim gören Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin takımı birinci oldu. Tasarlayıp ürettikleri robotla 49 takım arasından birinci olan öğrenciler, ABD’nin Houston şehrindeki şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
Yanındaki inşaat kazısı nedeniyle temelinde kayma oluşan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) eğitim öğretim 4 yıldır prefabrik yapılarda devam ediyor. Ancak öğretmenler de öğrenciler de zor şartlar altında olsa da eğitim öğretim yarışından kopmuyor. Mesela okulun robot takımı önceki gün müthiş bir başarıya imza atarak 1989’dan itibaren First Vakfı’nın 27 ülkede düzenlediği First Robotic Competition’ın bölgesel ayağında birinci oldu. 2018’den beri Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı aracılığıyla organize edilen First Robotic Competition (FRC) perşembe günü İstanbul Volkswagen Arena’da yapıldı.
8 HAFTADA ROBOT YAPTILAR
Yarışmaya bu yıl lise öğrencilerinden oluşan 49 takım kendi tasarladıkları robotlarla katıldı. Ayrıca Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya ve Paraguay’dan da takımlar yarıştı. Her yıl düzenlenen bu yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar, 6 ila 8 haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında, boyu 130 santimetreyi aşmayan bir robotu tasarlıyor ve imal ediyor. Bu robotlar yarışmada belli hedeflere top ve disk atıyor.
Ayrıca denge kirişlerinde duruyor, tırmanma barlarına çıkıyorlar. İşte yüksek teknoloji ürünü bu robotlardan bu sene en yüksek puanı toplayan Şişli MTAL’in ISTANBULLS 6064 Takımı’nın robotu oldu. Okul bu başarısıyla Amerika’da Houston’daki yarışmaya katılma hakkı kazandı. Şişli MTAL’in yanı sıra ODTÜ Geliştirme Vafkı Özel Ankara Lisesi ile Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi de robotlarının gösterdiği performansla ABD’ye gitme hakkına sahip oldu. Yarışmada Sharpline ismiyle mücadele eden Doğa Koleji Samsun Kampüsü Robotik Takımı da Türkiye Şampiyonu oldu. Takım ayrıca “Rookie Inspiration” ödülünü de almaya hak kazandı.
TOP ATIYOR TIRMANIYOR
Şişli MTAL’in yaptığı 56 kilo ağırlığında, 130 santim boyundaki robot, hedeflere top ve disk atıyor. Ayrıca denge kirişlerinde duruyor, tırmanma barlarına çıkıyor.
İŞTE O EKİP
Robot çalışmaları, atölye ve laboratuvar öğretmenleri Hasan Bilgin, Necip Akyürek, Adnan Bayram ve Firat Sevim’in mentörlüğünde; Yiğit İbrahim Konuk, Alper Tezcan, Aziz Hüseyin Türkyılmaz, Mehmet Emin, Yağız Yücel, Uygar Yüksektepe, Yağız Berke, Fatih Durmaz, İrem Özyağcı ve Muhammet Yahya Alemdar tarafından yürütülüyor.
SPONSOR BEKLİYORLAR
Okul binaları yapılmadığı için yaklaşık 2 bin öğrenciyle birlikte dört yıldır prefabrikte eğitim gören takım, tüm çalışmalarını burada yapıyor. Robotun tüm malzemeleri de sponsor firmaların desteği ile sağlanıyor. Şampiyon oldukları için Amerika’da Houston’a gitmeyi hak kazanan takım, bu seyahati yapabilmek için şimdi sponsor desteği bekliyor. Lise müdürü Bülent Aytaç, “Robot takımımız dört yıldır çalışmalarını prefabrik binalarda sürdürmesine rağmen yarışmalarda birçok başarıya imza attı” dedi.
DOĞA KOLEJİ CEO'SU: HEDEF 150 KAMPUS 150 BİN ÖĞRENCİ
Bir süre önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni alan Can Eğitim Grubu bünyesine katılan Doğa Koleji’nin CEO’su Kızılbay, 150 kampus ve 150 bin öğrenciye ulaşmak istediklerini açıkladı.
Şu anda 102 kampus ve 51 bin öğrencisi ile yolculuğuna devam eden Doğa Koleji’nin CEO’su İsmail Kızılbay bir iletişimci. Profesyonel iş yaşamında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Kızılbay ile Doğa’nın satış sonrası hedeflerini ve son durumunu konuştuk:
Devir işlemleri sürüyor sanırım. Okulların ismi değişecek mi?
Doğa Koleji adı değişmeyecek. İTÜ ile olan anlaşmamız bittiğinde yeni duruma Yönetim Kurulu karar verecek. Şu anda geçiş sürecinde olduğumuz için İTÜ ETA Vakfı olarak devam ediyoruz. Eylüle kadar İTÜ ile isim anlaşmamız var. Bu anlaşma devam edebilir ya da etmeyebilir.
Süreç ne zaman bitecek ?
Finans ve resmi anlaşmalar vesaire konuşuluyor. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Prensiplerde anlaşıldığı için bir takım devirler söz konusu.
Yani İTÜ ile ilişkiniz bitecek mi?
Bünyesinde Bilgi Üniversitesi’ni barındıran Can Eğitim Kurumları, Doğa Koleji’ni devir aldıktan sonra İTÜ ile akademik işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre Doğa Koleji öğrencilerine İTÜ başta, mühendislik fakülteleri olmak üzere bazı laboratuvarlarda bilimsel çalışama ortamı ve akademik gözlem yapma imkanı sağlayacak. İTÜ konservatuvarı, teknokent startup çalışmaları ile akademik alanda mesleki gözlem konusunda öğrencilerimize akademik kapıları aralayacak.
Yönetim yapısı nasıl olacak?
Can Grubu hem Bilgi’yi hem Doğa Koleji’ni yöneten, yukarıdan itibar dağıtan bir kurum gibi düşünün. Doğa’nın Yönetim Kurulu’nda Can Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan ve Bilgi Üniversitesi hocalarından oluşan bir danışma heyeti var. Bu kadro akademik ve idari bakımdan bizi yönlendirecek, değerli bilgi birikimi olan bir kadro. Burası sadece bir okul değil. İyi yönetilip, planlanmalı. Ben iyileştirme ve yatırımlara daha fazla ağırlık vereceğim.
Hedefiniz nedir?
İhtiyaç olan her ilde olmayı isteriz. Ama salt büyüme olsun diye hormonlu bir büyüme olmayacak. Başarılı oldukça büyüyebiliriz. Bu büyümeyi kaliteyle paralel götürmeliyiz. Çok öğrenci alıp, yeni yerler açmaktan ziyade kaliteli büyümeden yanayız.
Öğretmene nasıl bir yatırım yapacaksınız ?
Bilgi Üniversitesi ilk önce hocalarımıza kapıyı açtı. Öğretmenlerimizin yüksek lisans, doktora gibi akademik talepleri varsa Bilgi, bunları öncelikli karşılayacak. Velilerimiz de Bilgi’de akademik eğitim almak isterlerse kendilerine belli oranlarda indirim uygulanacak.
Barakadan Houston'a
İstanbul’da düzenlenen First Robotik Yarışması’nda, 4 yıldır prefabrik barakalarda eğitim gören Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin takımı birinci oldu. Tasarlayıp ürettikleri robotla 49 takım arasından birinci olan öğrenciler, ABD’nin Houston şehrindeki şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
Yanındaki inşaat kazısı nedeniyle temelinde kayma oluşan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) eğitim öğretim 4 yıldır prefabrik yapılarda devam ediyor. Ancak öğretmenler de öğrenciler de zor şartlar altında olsa da eğitim öğretim yarışından kopmuyor. Mesela okulun robot takımı önceki gün müthiş bir başarıya imza atarak 1989’dan itibaren First Vakfı’nın 27 ülkede düzenlediği First Robotic Competition’ın bölgesel ayağında birinci oldu. 2018’den beri Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı aracılığıyla organize edilen First Robotic Competition (FRC) perşembe günü İstanbul Volkswagen Arena’da yapıldı.
8 HAFTADA ROBOT YAPTILAR
Yarışmaya bu yıl lise öğrencilerinden oluşan 49 takım kendi tasarladıkları robotlarla katıldı. Ayrıca Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya ve Paraguay’dan da takımlar yarıştı. Her yıl düzenlenen bu yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar, 6 ila 8 haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında, boyu 130 santimetreyi aşmayan bir robotu tasarlıyor ve imal ediyor. Bu robotlar yarışmada belli hedeflere top ve disk atıyor.
Ayrıca denge kirişlerinde duruyor, tırmanma barlarına çıkıyorlar. İşte yüksek teknoloji ürünü bu robotlardan bu sene en yüksek puanı toplayan Şişli MTAL’in ISTANBULLS 6064 Takımı’nın robotu oldu. Okul bu başarısıyla Amerika’da Houston’daki yarışmaya katılma hakkı kazandı. Şişli MTAL’in yanı sıra ODTÜ Geliştirme Vafkı Özel Ankara Lisesi ile Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi de robotlarının gösterdiği performansla ABD’ye gitme hakkına sahip oldu. Yarışmada Sharpline ismiyle mücadele eden Doğa Koleji Samsun Kampüsü Robotik Takımı da Türkiye Şampiyonu oldu. Takım ayrıca “Rookie Inspiration” ödülünü de almaya hak kazandı.
TOP ATIYOR TIRMANIYOR
Şişli MTAL’in yaptığı 56 kilo ağırlığında, 130 santim boyundaki robot, hedeflere top ve disk atıyor. Ayrıca denge kirişlerinde duruyor, tırmanma barlarına çıkıyor.
İŞTE O EKİP
Robot çalışmaları, atölye ve laboratuvar öğretmenleri Hasan Bilgin, Necip Akyürek, Adnan Bayram ve Firat Sevim’in mentörlüğünde; Yiğit İbrahim Konuk, Alper Tezcan, Aziz Hüseyin Türkyılmaz, Mehmet Emin, Yağız Yücel, Uygar Yüksektepe, Yağız Berke, Fatih Durmaz, İrem Özyağcı ve Muhammet Yahya Alemdar tarafından yürütülüyor.
SPONSOR BEKLİYORLAR
Okul binaları yapılmadığı için yaklaşık 2 bin öğrenciyle birlikte dört yıldır prefabrikte eğitim gören takım, tüm çalışmalarını burada yapıyor. Robotun tüm malzemeleri de sponsor firmaların desteği ile sağlanıyor. Şampiyon oldukları için Amerika’da Houston’a gitmeyi hak kazanan takım, bu seyahati yapabilmek için şimdi sponsor desteği bekliyor. Lise müdürü Bülent Aytaç, “Robot takımımız dört yıldır çalışmalarını prefabrik binalarda sürdürmesine rağmen yarışmalarda birçok başarıya imza attı” dedi.
DOĞA KOLEJİ CEO'SU: HEDEF 150 KAMPUS 150 BİN ÖĞRENCİ
Bir süre önce İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni alan Can Eğitim Grubu bünyesine katılan Doğa Koleji’nin CEO’su Kızılbay, 150 kampus ve 150 bin öğrenciye ulaşmak istediklerini açıkladı.
Şu anda 102 kampus ve 51 bin öğrencisi ile yolculuğuna devam eden Doğa Koleji’nin CEO’su İsmail Kızılbay bir iletişimci. Profesyonel iş yaşamında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Kızılbay ile Doğa’nın satış sonrası hedeflerini ve son durumunu konuştuk:
Devir işlemleri sürüyor sanırım. Okulların ismi değişecek mi?
Doğa Koleji adı değişmeyecek. İTÜ ile olan anlaşmamız bittiğinde yeni duruma Yönetim Kurulu karar verecek. Şu anda geçiş sürecinde olduğumuz için İTÜ ETA Vakfı olarak devam ediyoruz. Eylüle kadar İTÜ ile isim anlaşmamız var. Bu anlaşma devam edebilir ya da etmeyebilir.
Süreç ne zaman bitecek ?
Finans ve resmi anlaşmalar vesaire konuşuluyor. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Prensiplerde anlaşıldığı için bir takım devirler söz konusu.
Yani İTÜ ile ilişkiniz bitecek mi?
Bünyesinde Bilgi Üniversitesi’ni barındıran Can Eğitim Kurumları, Doğa Koleji’ni devir aldıktan sonra İTÜ ile akademik işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre Doğa Koleji öğrencilerine İTÜ başta, mühendislik fakülteleri olmak üzere bazı laboratuvarlarda bilimsel çalışama ortamı ve akademik gözlem yapma imkanı sağlayacak. İTÜ konservatuvarı, teknokent startup çalışmaları ile akademik alanda mesleki gözlem konusunda öğrencilerimize akademik kapıları aralayacak.
Yönetim yapısı nasıl olacak?
Can Grubu hem Bilgi’yi hem Doğa Koleji’ni yöneten, yukarıdan itibar dağıtan bir kurum gibi düşünün. Doğa’nın Yönetim Kurulu’nda Can Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan ve Bilgi Üniversitesi hocalarından oluşan bir danışma heyeti var. Bu kadro akademik ve idari bakımdan bizi yönlendirecek, değerli bilgi birikimi olan bir kadro. Burası sadece bir okul değil. İyi yönetilip, planlanmalı. Ben iyileştirme ve yatırımlara daha fazla ağırlık vereceğim.
Hedefiniz nedir?
İhtiyaç olan her ilde olmayı isteriz. Ama salt büyüme olsun diye hormonlu bir büyüme olmayacak. Başarılı oldukça büyüyebiliriz. Bu büyümeyi kaliteyle paralel götürmeliyiz. Çok öğrenci alıp, yeni yerler açmaktan ziyade kaliteli büyümeden yanayız.
Öğretmene nasıl bir yatırım yapacaksınız ?
Bilgi Üniversitesi ilk önce hocalarımıza kapıyı açtı. Öğretmenlerimizin yüksek lisans, doktora gibi akademik talepleri varsa Bilgi, bunları öncelikli karşılayacak. Velilerimiz de Bilgi’de akademik eğitim almak isterlerse kendilerine belli oranlarda indirim uygulanacak.