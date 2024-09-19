Bakan Tekin: 400 özel okula ‘yüzde 300’ zam cezası verdik

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da eğitim editörleri ile şehrin tarihi kültürel mekânlarını ziyaret etti. Tekin, Müceldili Konağı, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami gibi tarihi yerlerin ardından Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğretmenlerle buluştu. Gezi sırasında gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Bakan Tekin’in önemli açıklamaları şöyle: “Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, bunda sorun yok fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekiyor. Bizim özel okullarla ilgili yaptığımız yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri var. Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Yıllık olarak belirlenen enflasyon artı yüzde beş artışın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış onlara hemen gerekli cezaları verdik.

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HAYALET SINIFLARA GEÇİT VERMEYİZ

Lise sona geçen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite sınavına hazırlık için açık liseye geçiyor ve merdiven altı kurslara gidiyordu. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk 9’uncu sınıfta ben açık liseye gideceğim diyorsa buna karışmayız. Ama oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Bunu çözdük. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Burada da öğrenci sanki okula devam ediyor gibi gösteriliyor. Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık. Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. Ben özel okul temsilcilerine de sürekli söylüyorum; yani en meşhur okul da olsa hiç affetmeyeceğiz.” Bakan Tekin, okullardaki temizlik görevlileriyle ilgili olarak da “120 bin temizlik görevlisi almak için girişimde bulundum” dedi.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bakan Tekin, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım isimli öğretmenlere “sarı zarf” içinde doğum günü mesajı verdi. Ayrıca doğum günü pastası kesti.

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BU YILIN 3 BAŞLIĞI

Bakan Tekin, bu yılki 3 ana gündem maddesini ise şöyle sıraladı:

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları’nın en iyi biçimde uygulanmasını sağlamak.

- Ders kitaplarının yazılması ve kademe başlangıçlarındaki uygulamanın izlenip değerlendirilmesi.

- Değişen öğretim programlarına yönelik ilgili branştaki tüm öğretmenlere yönelik eğitimler.

LGS’DEKİ SORU İPTALİ

Bakan Tekin, LGS’de bir fen bilimleri sorusunun iptal edilmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti: “Merkezi sınavı 2 Haziran’da yaptık, sonuçlar 28 Haziran tarihinde açıklandı. Bu esnada yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürüttük ve sonrasında 55’inci günde yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Şimdi biz süreyi bekledik ama idare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. “

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Bakan Tekin, Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’ndeki müstakil evde yaşayan babası İsmail ve annesi Firdevs Tekin’i de ziyaret etti.