Bakan Özer’den ara tatil açıklaması: Nisanda bir hafta mola

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Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” diyerek şunları söylemişti:

3 AŞAMALI EĞİTİM PLANI

“Çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik okullarda öğrencilerimizi öğretmenleriyle buluşturduk ve ilk etapta çocuklarımızın depremin olumsuz etkilerini, bu travmayı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla sahada çalıştık. Bilindiği gibi afetin yaşandığı on ilde eğitim öğretim süreçlerini üç aşamada planladık. Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart; ikinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart’ta eğitim öğretimi başlattık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da ise eğitim öğretim 27 Mart tarihi itibarıyla kademeli olarak başlayacak.”

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TATİLDEN VAZGEÇMİYORUZ

Bölgede bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken öğrenci ve veliler ise ara tatilin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e bu durumu sordum. Bakan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını hatta öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.

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10 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ BÖLGEYE GERİ DÖNDÜ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremden etkilenen illerdeki okulların açılması ve eğitim öğretimin normalleşmesiyle artık dönüş nakillerinin başladığını belirtti. Özer, 9 bin 437 öğrencinin memleketlerindeki okullarına nakil yaptırdığını söyledi. Deprem bölgesinden diğer illere nakil yaptıran öğrenci sayısının ise 253 bin 629’u bulduğunu açıklayan Özer, nakillerle ilgili şu bilgileri verdi:





EN ÇOK DÖNÜŞ GAZİANTEP’E



“Deprem bölgesinden diğer illere nakil işlemleri artık durma noktasına geldi. Gelinen bu noktada okulların açılması sonucunda afet nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin tekrar memleketlerine dönüş nakilleri yaptığını görüyoruz. Bu kapsamda depremin yaşandığı illere dönüş yapmak isteyen toplam 9 bin 347 öğrencimizin nakillerini gerçekleştirdik. Buna göre Gaziantep’e 3 bin 518, Kahramanmaraş’a bin 341, Adana’ya 914, Hatay’a 834, Osmaniye’ye 648, Diyarbakır’a 565, Malatya’ya 565, Şanlıurfa’ya 506, Adıyaman’a 360 ve Kilis’e 96 öğrencimiz nakil oldu.



EN FAZLA NAKİL ANKARA’YA



Deprem bölgesindeki on ilden diğer illere toplam 252 bin 829 öğrencinin nakli yapıldı. En fazla nakil yapılan illerden Ankara’ya 34 bin 441, Mersin’e 23 bin 307, Antalya’ya 22 bin 190, İstanbul’a 19 bin 434, Konya’ya ise 13 bin 665 öğrenci geçti.”