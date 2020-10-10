Ara sınıflar için de her an zil çalabilir

Büşra Yenidünya, Artvin Yusufeli’nde doğdu. Önce Yusufeli Anadolu Öğretmen Lisesi’ni sonra da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi. Üniversiteden mezun olur olmaz “Ülkemin neresi olursa olsun orada görev yapmak isterim” diyerek öğretmenlik yapmak için atanmayı bekledi. Pandemi döneminde Siirt Pervari’de bir dağ köyü olan Keskin’e tayini çıktı. 22 Ağustos’tan itibaren de ilk görev yeri olan bu köyde öğrencileriyle birlikte hayatı öğreniyor. “Köyde bir Çalıkuşu, diye adlandırdılar beni çok da memnun oldum. Evet, ben köyde yeni başlayan bir Çalıkuşuyum. Kimine göre ilk heveslerin içindeyim ama bence güzel bir başlangıç yaptım. Geleceğe dair şunu söyleyebilirim. Daha yeni başlıyoruz. Umudumuzu hep diri tutmalıyız yoksa başka türlü üzülmek için çok neden var” diyor.
OKULA ADIM ATAR ATMAZ İŞE KOYULDU
Bir ve ikinci sınıfların olduğu birleştirilmiş sınıfta öğretmenliğe başlayan Büşra öğretmen, okula adım atar atmaz işe sınıfını boyamakla başlamış. Hayatında ilk defa duvar boyamış. Ve yaptığı bu ilk boyada maviyi seçmiş. Örtüler dikmiş, sıraların, masaların ufak tefek tamiratını yapmış. Şimdi duvarları masmavi pırıl pırıl bir sınıfı var. Bu sınıfın adını da ‘Şirinler Sınıfı’ koymuş. Sınıfının mavi duvarlarında minik öğrencilerinin sesleri yankılansın istemiş hep. El emeği göz nuruyla yaşam verdiği sınıfını gördüklerinde öğrencilerinin de mutlu olacağını, buradan ayrılmak istemeyeceklerini düşünmüş.
BENİM DE ÖĞRETMENLİKTE İLK GÜNÜM
Ve sonunda Çalıkuşu Büşra öğretmen, geçen pazartesi başlayan “Uyum haftasında” birinci sınıftaki 9, ikinci sınıftaki beş öğrencisiyle buluştu. Çocukları, öğrencileri rengarenk çiçekler gibiydi. Şirinler Sınıfı’na çok da yakıştılar. Onlara ilk sözleri “Okulda sizin de ilk gününüz benim de öğretmen olarak ilk günümüz” oldu.
KÖY EVİNDE VELİ TOPLANTISI
Ancak ailelerine geldiğinde Büşra öğretmen pek umduğunu bulamadı. Veli toplantısı için önce onları tek tek aradı, her birinin bir mazereti vardı. Yine de toplantı saatini umutla bekledi fakat özenerek süslediği, onardığı sınıfına hiçbir veli adım atmadı. Toplantı 12.30’daydı, bekleyişi 14.00’e kadar sürdü. Ama Büşra öğretmenin kitabında yılmak yoktu. Okuldan çıktı, velilerinin tek tek evlerine gitti. İlk gittiği evde birkaç veliyi bir arada buldu, onlara okulu anlattı, çocuklarıyla nasıl ilgilenmeleri gerektiğini aktardı. Sonra diğer evleri gezdi. Öğretmenlerini evlerinde gören aileler şaşırdı. Kanepesi, minderi olmayan köy evlerinde Büşra öğretmen de yoklukla mücadele eden aileleri tanıdı. Çocuklara bütün bildiklerini aktarma sözü vererek çıktı. Köy evlerinde öğrencilerinin ailelerini ve koşulları tanıdığı için şimdi mesleğine daha farklı bakıyor. Omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını hissediyor. Ama hem kendine hem çiçekler gibi rengarenk çocuklarına hem de onların artık daha iyi tanıdığı ailelerine, anne babalarına güveniyor. Bir de tabii pandemi bitip de Şirinler Sınıfı’nın mavi duvarları her gün çocuk sesleriyle yankılanmaya başladığında artık herkesin eğitimden keyif alır hale geleceğini düşünüyor ve geleceğe umutla bakıyor.
2 GÜN OKUL, 5 GÜN EV: Bakanlığın açıklamasına göre, ‘uyum haftası’ adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak.
YARIM GÜN KALACAKLAR: Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.
YEMEK YOK: Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek.
SINIFLAR İKİYE BÖLÜNECEK: Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek.
ZİYARETÇİ YASAK: Dışarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne geçebilmek için okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.
İSTEMEYEN ÇOCUĞUNU GÖNDERMEYECEK: Çocukların okula gönderilmesi konusu da velilerin inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu dilekçe yazıp okula göndermeyebilecek.
OKUMA YAZMA İÇİN:
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ALTERNATİFİ OLAMAZ
“Salgının ilk gününden itibaren dünyada yükseköğretimde alınan önlemleri araştırmak için bir grup oluşturduk. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeleri yakından takip ediyoruz. Şu anda dünyanın en iyi üniversiteleri olarak nitelendirilen üniversitelerin bile eleştiriden uzak bir model ortaya koyamadıklarını görüyoruz. Yurtdışındaki üniversiteler online ve hibrit sistemlerini kullanıyor. Tek tip ‘bu en uygundur’ diyebileceğimiz bir model şu anda yok. Türkiye’ye baktığımızda her ilin kendine has şartları var. Biz de YÖK olarak bu süreci, çevik yönetim, güçlü koordinasyon ve esnek kararlar alarak yönetiyoruz. Bazı öğrencilerimiz, ‘niye üniversiteler teorik dersleri online, dijital yapıyor, yüz yüze öğretim istiyoruz’ diyorlar. Sağlık Bakanlığı içinde bulunduğumuz şartlarda “yüz yüze eğitimi kamu sağlığı açısından tehlikeli bulduktan sonra YÖK’e ve üniversitelerimize düşen bu uyarıyı dikkate almaktır. Şu an yükseköğretim sistemine üç ay kadar önce sessiz sedasız bu döneme münhasır olmaksızın karma/hibrit eğitim modelini getirdik. Aslında yüz yüze ile uzaktan öğretimi birleştiren bu model aynı zamanda bu gibi sıkıntılı süreçleri kolaylaştırıcı, çağdaş bir model.
ÜNİVERSİTELERİN KAPISI KAPATILMAMALI
Uzaktan/online/dijital öğretim, yüz yüze öğretimin alternatifi olamaz. Ancak yükseköğretim sisteminin durdurulması, üniversitelerin bir süre için kapılarının kapanması ile öğretimin online imkanlardan istifade edilerek sürdürülmesi arasında seçme durumunda kalır isek biz üniversitelerin kapatılmamasını tercih ediyoruz. Karma/hibrit sistemde bir programın yüzde 40’ına kadarının uzaktan öğretimle olmasına izin veriyoruz. Dört yıllık bir programı baz alırsak aslında olağanüstü koşularda ilk dönemlerin online, geri kalanı yüz yüze olması mümkün. Eğitimin bütünüyle ya da bir programın bütünüyle online olması söz konusu değil. Öğrencilerimizi anlıyoruz. Onların da, üniversitelerin bu kararları kendi yararlarına aldığını unutmamalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı olmazsa eğitim ve öğretimden bahsetmek mümkün olabilir mi?
ÖDEV VE PROJELERE AĞIRLIK VERMELİLER
Geçtiğimiz dönem üniversitelerimiz bunu uyguladı. Sınavları da online yaptı. Her ne kadar bütün dünya bununla ilgili tedbirler ortaya koymuşsa da yüz yüze yapılan sınavlar kadar sıhhatli sonuç vermediğini biliyoruz. Zorlayıcı şartlar nedeniyle bu kullanılıyor. Bizim üniversitelere önerimiz, bu ölçme ve değerlendirmenin süreçlere yayılması. Yani online yapılan bir sınavın belirleyici tek faktör kılınmaması. Süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirmeye gidilmesi. Bu da programdan programa, üniversitelerin farklı yetkinliklerine göre hocanın yüz yüze öğrenci ile görüşmesinden, ödev vermesine, proje istemesine kadar farklı şekilde sürece yayılabilir. Dijital materyallerin kavranmasına ilişkin her aşamada birtakım bariyerler konulup, konunun kavranıp, kavranmadığına yönelik ölçüler tespit edilebilir.
Önceki gün yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, “Ailelerin tercihine göre, okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından velilerin tercihlerini nasıl yapacakları sorusu tartışılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün bir açıklama yaptı.
Bakan Selçuk’un verdiği bilgilere göre, aileler çocuğunun okula gitmesini istemiyorlarsa bu durumu gerekçesiyle ‘yazılı’ olarak okul idaresine bildirecek. Dilekçede ‘kronik rahatsızlık’ için veya ‘endişe’ gibi sebepleri belirtmeleri yeterli olacak.
DEVAM ZORUNLULUĞU YOK
Anne ya da baba, çocuğun velisi herhangi bir rahatsızlığı olmasa da pandemi nedeniyle kaygı duyduğunu belirten bir yazıyı yazıp, okul idarelerine göndermeleri durumunda devam zorunluluğu olmayacak. Yani öğrenciler bu nedenle okula gelmediği için devamsız sayılmayacak. Okul da öğrencinin neden gelmediğini bu şekilde tespit edip, takibini yapabilecek.
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: İLK ÖNCE MİNİKLER OKULA BAŞLAYACAK
21 Eylül’de okulöncesi ve ilkokul birinci sınıflar ilk olarak ders başı yapacak. Daha sonra salgının seyrine göre diğer sınıflar başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretimle ilgili şu bilgileri verdi:
İLK HAFTA BİR GÜN
Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de okulları açmaya hazırlanıyor. Ama bu seneki yüz yüze eğitim geçmiş yıllardan farklı olacak. Muhtemelen öğrenciler okula haftanın belli günlerinde gidip diğer günler uzaktan eğitime devam edecek. Okullarda sosyal mesafe kuralları gereği daha az sayıda öğrenci bulunacak. Kademeli, seyreltilmiş eğitim hazırlıkları bu şekilde sürerken hem Bakanlık hem de veliler salgının seyrine göre alternatifler üzerinde düşünüyor. Son dönemlerde eğitimin yeni normalleri veliler açısından bakıldığında yeni bazı eğilimlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çocuğu okul çağında olan veliler yeni arayışlar içinde. Bunları size başlıklar halinde şöyle aktarabilirim:
ÖZELDEN DEVLETE
Kolejlerdeki yüksek ücretler karşısında sıkıntı yaşayan ailelerin bazıları okulların açılmayacağını, açılsa da kısıtlı zamanda okula gidileceği ve eğitimin nasıl olsa uzaktan devam edeceğini düşünerek çocuklarının kayıtlarını devlet okullarına almaya başladı. Özel anaokulları ve ilkokullarda kayıtlarda gözlenen azalmanın bir nedeninin bu olduğu söyleniyor.
YAZLIKTA OKUL
Küçük yerlerin daha güvenli olduğunu düşünen ve imkânı olan bazı aileler pandemi sürecinde çocuklarını da alıp yazlık bölgelere ya da memleketlerine gitti. Şimdi bu ailelerin bir kısmı pandemi sürdüğü için bulundukları yerden ayrılmayı düşünmüyor. Çocukları da uzaktan eğitimin süreceği tahminiyle bulundukları yerlerdeki okullara kaydettiriyor. Bodrum bunların başında geliyor.
EVDE ÖZEL DERS
Şartlar ne olursa olsun kaygılı ailelerin tercih ettiği bu modelde ya aile çocuğuna özel öğretmen tutuyor ya da birkaç veli birleşiyor ve 4-5 çocuktan oluşan küçük gruplar bir evde toplanıyor. Çocuklara sırayla öğretmen geliyor. Eve derse giden özel öğretmenlerin randevu defterlerinde bu aralar yer bulmak neredeyse imkânsız. Sabah saat 7.00’de başlayan mesaileri akşam 18.00’e kadar sürüyor. Evlerde birebir ya da grup halinde özel ders seansları için ücretler de belirlenmeye başladı. Özel okula vereceği paranın yarısını özel derse vermeyi tercih eden aileler, şimdilik bu modelden memnun. Tabii iyi bir özel öğretmen bulabildilerse. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz hafta açıkladığı okula gitme konusunda ‘veli inisiyatifinin dikkate alınacağı’ sözleri de bu konuda etkili oldu. Veli dilekçesi yeterli olmasa da cezaları göze alıp, çocuğunu okula göndermeyecek ailelerin sayısı az değil.
SERVİS YERİNE OTOMOBİL
Üniversite kapısında bekleyen milyonlarca aday sonuçlarını öğrendi. Bu gençlerin arasında yüzlercesi ise evinden uzakta bir tarlada çalışırken, hayvanlara bakarken, telefonu olmadığı için bir yakınının yanına gelmesiyle hangi üniversitenin hangi bölümünü kazandığını gördü. Mevsimlik işçi olarak çalışan 4 genç onlardan sadece birkaçı. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaşayan, yazları mevsimlik işçi olarak çalışıp okul harçlığı biriktiren, bu yıl girdikleri sınavda Türkiye’nin en yüksek puanlı bölümleri olan sağlık ve hukuk kazanan 4 üniversiteli, ailelerinin gururu oldu. İşte yazları çalışan, kışları hem aileye destek olup hem de okumak için kilometrelerce yol giden, kimi zaman öğretmenlerinin evinde kalan gurur tablosu 4 üniversitelinin hikâyesi...
ZEYNEP KIRMIZIGÜL - ECZACILIK
OKUL MASRAFINI FINDIKLA ÖDEYECEK
Zeynep Kırmızıgül ailesinin 8 çocuğundan biri. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden her yıl olduğu gibi bu yaz da mevsimlik işçi olarak yola koyuldu. Önce Malatya’ya kayısı toplamaya gitti. 32 gün burada çalıştıktan sonra 20 gündür de Ordu’da fındık topluyor. Zeynep, 11 yaşından itibaren okullar kapanır kapanmaz tarlaya, bahçeye koşuyor. Bu yıl da kayısı ve fındıktan kazandığı 20 bin lira ile hem okul hem yurt ücretlerini karşılayacak hem de ailesinin geçimini sağlayacak. Zeynep üniversitedeyken de iş bulursa çalışmayı planlıyor: “Her sabah saat 06.00’da kalkıp, gece 02.00’de uyuyordum. Çok çalıştım. Kitaplarımı Uğur Okulları Viranşehir Kampüsü’ndeki öğretmenlerim verdi. Tıp fakültesi tek hayalimdi, kazanamadığım için üzüldüm. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nde okuyacağım.”
MEHMET YAVUZ ARAT - DİŞ HEKİMLİĞİ
İNEK GÜDERKEN DERS ÇALIŞTIM
Boğaziçi Üniversitesi bu yıl 1871 mezun verdi. Bu mezunlardan sadece ikisinin diplomasında, “Mezuniyet ortalaması: 4.00” yazıyordu. O iki mezundan biri Baturalp Yalçın’dı. Endüstri Mühendisliği ve yan dal olarak da Ekonomi Bölümü’nden 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile mezun olan Yalçın’ın bu başarısına son beş yıl içinde Boğaziçi’nden diploma alan 12 bin öğrenciden 7’si ulaşabildi. Diplomasında yazılı olan mezuniyet ortalaması, Baturalp Yalçın’ı son yılların en başarılı 7 öğrencisi arasına sokarken dünyanın mühendislik programlarıyla öne çıkan 4 saygın üniversitesinin de dikkatini çekti. Yalçın, ABD’de California Berkeley, Princeton, Cornell ve Georgia Institute of Technology üniversitelerinin mühendislik bölümlerinin doktora programlarına burslu olarak kabul aldı.
18 BİN TL MAAŞ ALACAK
Baturalp Yalçın’ın tercihi Kaliforniya oldu; önümüzdeki dönem University of California, Berkeley’de endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması bölümünde bütünleşik doktoraya başlayacak. Gelecekte optimizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında öncü araştırmalar yapmayı hedefleyen Baturalp Yalçın, eğitim ve yaşam ücreti ile yıllık ortalama 60 bin dolarlık üniversitede 5 yıl için 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 200 TL) vermek yerine ücretsiz eğitim görecek. Üstelik üniversiteden de ayda 2500 dolar (yaklaşık 18 bin TL) maaş alacak. Yalçın, “Eğitim, yemek ve ev ücreti ortalama 60 bin dolar civarında. Ben bunları ödemeyeceğim, üniversite bana aylık 2500 dolar verecek. İlk sene derslere odaklanıp, sonraki sene araştırma asistanı olarak görev yapacağım” diyor.
BAŞARIYI GETİREN FAKTÖR
Yalçın, kendisini başarıya götüren etkenleri şöyle sıralıyor: “Okul hayatımda arkadaşlarımdan farklı yaptığım şey derslerden sonra mutlaka merak ettiğim konuları araştırıp, eksiklerimi kapatmak oldu. Birinin bana öğretmesinden önce, eksiklerimi kendim bulup kapattım. Sanırım başarıyı getiren en önemli faktör bu oldu. Bunun dışında derslere düzenli katıldım. Özverili çalıştım. Dünyanın en iyi üniversitelerine burslu kabulümde tek etken not ortalamam değil. Değişim programlarına katıldım, araştırma yaptım, hobilerim var, çok yönlü bir kişiliğe sahibim ve tabii diplomamda Boğaziçi Üniversitesi yazıyor.”
HEP DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALDI
İLK ÖNCE MİNİKLER BAŞLAYACAK
Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.
ÜÇ HAFTA SONRA SINAV ADAYLARI
Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7’nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.
İKİ GÜN OKUL ÜÇ GÜN UZAKTAN
Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.
Ülkemizde örgün eğitim alan okul öncesi, ilk ve ortaokul ile lise düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci var. Bu kurumlarda 1 milyon 77 bini aşkın öğretmen görev yapıyor. Bu öğrencilerin 1.4 milyonu ise özel okullarda öğrenim görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos olarak daha önce açıkladığı ilk ders zili tarihini 21 Eyül’e erteledi. Açıklanan önceki tarihe göre tüm devlet okulundaki öğretmenler 24 Ağustos’ta hizmetiçi eğitim için okullara dönecekti. Bu durumda öğretmenler de büyük ihtimalle evlerinde kalacak. Okullar, 21 Eylül’e kadar şimdilik tatil edildi. Bundan sonraki süreci pandeminin yayılması belirleyecek. Ancak, yenilenen takvime göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım olarak açıklanmıştı. Bundan sonraki takvimi Bakanlığın tekrar güncellemesi gerekiyor. Bu durumda ara tatiller de kalkacak gibi görünüyor.
ÖĞRETMENLERDE BİLGİ KAYBI
Ertelenen okul zilinin çalması eğitimcileri endişelendiriyor. Birçok eğitimciye göre okulların kapalı olması eğitim öğretimi ciddi şekilde aksatacak, kayıp bir nesil yetişecek. Her ne kadar uzaktan eğitim devam etse de yüz yüze eğitimin yerini almayacak. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar yeterince bundan yararlanamayacak. 3-6 yaş arasındaki küçük çocuklarda her öğrenilen bilginin önemi büyük. Ancak, bu akış kesilirse gelişim de yavaşlayacak. Evde olup, arkadaşlarıyla bir araya gelemeyen çocuklarda uzmanlara göre sosyal ve psikolojik sorunlar yaşanacak. Akranlarıyla bir arada olmayan, sosyalleşmeyen çocukların bireyselleşmesi durumunda, bunun nasıl telafi edileceği tartışılıyor.
Kuşkusuz okulların kapanması en fazla sınava giren adayları etkileyecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye bu yıl yaklaşık 4 milyon aday girecek. Bu adaylar “sınava tam hazırlanamadık” endişesi yaşayacak. Sınav kaygısının üzerine pandemi onların hazırlığını etkileyecek. Bu yıl sınava girenler hiç değilse ilk dönem bu kaygıyı yaşamamıştı.
OKUMA YAZMA ÖĞRENMEDE ZORLUK
En büyük zorluğu ise ilkokul birinci sınıf öğrencileri yaşayacak. Uzaktan eğitimde en büyük zararı geçen yıl marttan beri okula gidemeyen birinci sınıflar görmüştü. Okulların açılamaması durumunda yine bu yıl birinci sınıfa yeni başlayacak çocuklar mağdur olacak. Bu yaş grubunda eğitimin yüz yüze olmasının şart olduğunu belirten eğitimciler, hiç değilse bu yaş grubu için okulların açılmasını istiyor. Öğretmenler, “Birinci sınıflarda harf sisteminde harfin ağızdan çıkışını maskeli nasıl vereceğiz? Maskesiz ise bütün sınıf ağzından tükürük çıkaracak. Kalem tutmasını, harflerin deftere yazılırken elinden tutmayı, defter düzeni gibi birinci sınıfın olmazsa olmazlarının çözümü nedir?” diyorlar.
Bu yıl zorluk çekecek bir grup da hazırlık sınıfı okuyacak, yani bir yabancı dili öğrenecekler olacak. Eğitimciler, aynı şekilde dili uzaktan öğretmekte güçlük çekileceğini, daha sonraki yıllarda yabancı dille eğitimde sorun yaşanacağı düşüncesindeler.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında kuşkusuz en çarpıcı unsurlardan biri de meslek liselerinin yıldızının parlaması oldu. Merkezi sınav puanıyla ve yerel olarak mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 39.94 artış gösterdi. Bu sonuçla mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 2019 yılına göre en fazla artış gösteren lise türü oldu.
İŞ BULMA BEKLENTİSİ
Bu ilginin altında istihdam odaklı işbirlikleri kurulması, sektörün önde gelen kuruluşları ile ortak kurumlar açılması, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlar oluşturulması etkili oldu. Pandemi döneminde birçok hastanenin ve kamu kurumunun maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılayan meslek liselerindeki algının düzelmesi, mezuniyet sonrası iş bulmanın kolaylaşacağının düşünülmesi bu okullara ilgiyi arttırdı.
İSTİHDAM ODAKLI İŞBİRLİĞİ
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e bu ilginin nedenini sorduğumda şu açıklamayı yaptı: “Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için son iki yılda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Özellikle sektörleri eğitim süreçlerinin tamamına dahil ederek istihdam odaklı bir işbirliği modeli geliştirdik. TOBB, İSO, İTO, ASO ve ATO gibi sektörün güçlü temsilcileri ile bu kapsamda sağlam işbirlikleri kurduk.
PANDEMİNİN ETKİSİ
Özellikle COVID-19 salgını ile mücadele günleri, güçlenen mesleki eğitimin sadece iş piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmediğini, ayrıca böyle olağanüstü günlerde üretim kapasitesiyle de devletinin ve toplumunun yanında güçlü bir şekilde durabileceğini gösterdi. Bu süreç, mesleki eğitimin algısının iyileşmesi için çok önemli katkı sundu. Sürecin bütünü LGS yerleştirmelerine de olumlu yansıdı. 2019 yılında mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 2018 yılına göre yüzde 17 artmışken, 2020 yılında öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı. Sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 64 arttı. Mesleki eğitim okullarına sınavsız yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerindeki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşme oranı yüzde 82’ye yükseldi.”
Bu yıl hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim modeli ile öğrenci alan programların kontenjanlarında nispi bir daralma oldu. Yüz yüze eğitim kontenjanları 836 bin 543’ten 827 bin 80’e, Açık ve Uzaktan Öğretim kontenjanları ise 192 bin 514’den 166 bin 315’e geriledi. Geçen yıl az tercih edilen programlarda kontenjanlar düşürülürken, çok tercih edilen programlarda kontenjanlar önemli artış gösterdi.
İNŞAATIN KONTENJANI DÜŞTÜ PSİKOLOJİNİN ARTTI
Kılavuzda en kayda değer değişimlerin başında keskin kontenjan değişiklikleri yaşayan programlar var. İnşaat mühendisliği en çok kontenjan kaybına uğrayan, Psikoloji ise kontenjanını en fazla artıran programların başında geldi. İnşaat mühendisliği 12 bin 482 olan kontenjanının 3 bin 995’ini kaybederek 8 bin 487’ye geriledi. Kayıpta onu 1.253 kontenjan düşüşü ile makine mühendisliği takip etti. Elektrik-elektronik mühendisliği ve mimarlık gibi programlar da kan kaybetti.
Psikoloji’de açık öğretimdeki artıştan bağımsız bir artış oldu. 8 bin 765 olan kontenjanı bin 511 artarak 10 bin 276 ya yükseldi. Buna açıköğretimdeki bin 231 kontenjan artışını da eklediğimizde 2 bin 800’e varan bir artış olduğu görülüyor. Toplumun ruh sağlığını düzeltmeye yönelik bir girişim midir yoksa öğrenciler çok talep ettiği için mi bu programın kontenjanları bu kadar arttı zamanla sonuçlarını göreceğiz.
SAĞLIK BİLİMLERİ EN POPÜLER BÖLÜMLER OLACAK
Psikoloji’yi sağlık bilimlerindeki artışlar takip etti. Yaşanan pandemi sürecinin sağlık bilimlerine ilgiyi artıracağı düşünülerek yapılmış değişiklikler gibi dursa da zaten son yıllarda en çok rağbet gören programlar sağlık programlarıydı. Bu kapsamda tıpta bin 420, hemşirelikte bin 183, diş hekimliğinde bin 82 ve fizyoterapide de 729 kontenjan artışı oldu.
HUKUKTA BARAJ DÜŞTÜ KONTENJAN AYNI KALDI
Geçen yıl yargı reformu kapsamında hukuk fakültelerine girişte kullanılan 190 bin barajı düşürülerek 125 bine çekilmişti. Adaylar salgın sürecine yönelik bu baraj değişikliğini ertelemeyi talep etmişlerdi ama YÖK bu konudaki kararlı duruşunu değiştirmemişe benziyor. Bu yıl hukuk programına girişte adayların ilk 125 binde olmaları gerekiyor. Ancak hukuk kontenjanlarında bir daralmaya gidilmemiş. Bu da bazı vakıf üniversitelerinin ücretli ve kısmi burslu hukuk kontenjanlarını doldurmakta zorlanabilecekleri anlamına geliyor. YÖK, hukuk mezuniyeti sonrası yapılmak üzere önümüzdeki yıldan itibaren ‘Meslek İcra Sınavı’ adı altında bir yeterlilik sınavı yapacağını ve bunun da kapsamını genişleteceğini duyurdu. Mezuniyet sonrası hukukçu sıfatıyla göreve başlamak için bu sınavdan geçer puan almak gerekecek.
Bakanlık yeni eğitim-öğretim yılında Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda, ‘seyreltilmiş sınıf’ta hibrit ya da karma model denilen sistemi uygulamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre bir sınıfın iki ayrı gruba ayrılan öğrencileri, üç gün yüz yüze eğitim aldıktan sonra evde kaldıkları üç günde de sınıf arkadaşlarından ayrı kalmayacak. Öğrenciler evdeyken de dersi takip edebilecek. Gerekirse öğretmen, ders aralarında bu öğrencilere soru soracak, hatta ödev verip ders sonrası online ödev ve projeleri takip edecek. Bu modelin uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı altyapı eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Öğretmen ve öğrencilerin bu modelde tam anlamıyla verimli ders işleyebilmesi için eylül ayında hazırlıkların bitirilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlanırsa aynı anda 1 milyon öğrenci, evlerinden canlı olarak dersi takip edecek. Birkaç saat sonra diğer 1 milyon öğrenci bu şekilde eğitime devam edecek. Böylece toplamda 18 milyon öğrenci evde de olsa öğretmenine canlı olarak ulaşabilme imkânı bulacak. Canlı olarak derse katılamayanlar ise EBA ile yine televizyondan dersleri takip edebilecek.
CUMARTESİ OKUL GÜNDEMDE
Eğer senaryo gerçekleşirse bu yıl eğitim takvimine cumartesi günü de eklenmiş olacak. Bakanlığın planı ya rutin içinde bu eğitimi cumartesi gününe yaymak ya da sınava hazırlanan 8 ve 12’nci sınıflar için sınav hazırlığı yapmak.
SERVİS VE TENEFFÜSTE MESAFE
Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek. Böylece sosyal mesafe daha rahat sağlanmış olacak. Öğrenciler sırayla teneffüse çıkıp, yemekhaneye gidecekler.
İKİ ÖĞRENCİ ARASI BİR METRE
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlarken vurguladığı gibi, öğrenci sayısı yarıya indiği zaman sınıflardaki bir metre kuralı da ancak sağlanacak. Bakan canlı yayında, “Bizim sınıflarımız 50 metrekare civarında. 30 kişilik sınıfım varsa 15 kişiyi ben o sınıfa rahat oturturum. Dünya Sağlık Örgütü’nün ölçütüne uyuyoruz. 1 metre kuralına uymak zorundayız” dedi.
ÜCRETSİZ YIKANABİLİR MASKE DAĞITILACAK
İkinci senaryo ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Özel okullar da kendi planlarını hazırladı. İşte okullarda yapılan hazırlıklardan bir kısmı:
BAKANLIĞIN hazırladığı senaryolardan biri uzaktan eğitim. Okulların açılmaması üzerine kurgulanan bu modelde öğrenciler daha aktif olarak canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak. Bakanlığın tercih ettiği ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Özel okullar da kendi planlarını hazırladı. İşte okullarda yapılan hazırlıklardan bir kısmı:
KARMA MODEL HAZIRLIĞINDAYIZ
Sevinç Atabay (TED Genel Müdürü)
Her türlü senaryo hazırlığı yapıyoruz. Yüz yüze olması en büyük isteğimiz. Dünyada online lise modelleri uygulanmaya başlandı. Biz de olası durumlara karşı “karma model” denilen bir kısım yüz yüze, bir kısım uzaktan eğitimi düşünüyoruz. Çocukların değişimli geldiğini düşünerek seyreltilmiş sınıf modeline geçeceğiz. Evde devam edip, ertesi gün yüz yüze devam etmesini planlıyoruz. Diğer planımız da belli, bir süre uzaktan eğitim devam ederse temel dersler dediğimiz akademik derslerle birlikte görsel sanatlar, sanat, spor ve müzik ile ilgili daha aktif online kullanım sağlamak. Uzaktan beden eğitimi dersleri planlıyoruz.
TEK KİŞİLİK SIRALARA DÖNDÜK
Fatih Öztürk (Bilfen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanvekili) Sınıftaki mevcutları düşürebileceğimiz oranda düşürdük. Tek kişilik sıralara döndük. Eğitimde teknolojiyi daha verimli kullanacağız. Sınıflarda dolapları çıkartarak metrekareleri büyüttük. Okullar açılsa bile çocuklar isterlerse aynı dersi evde, uzaktan takip edecek, isterse yüz yüze izleyecek. O anki sağlık durumuna göre hareket edeceğiz. Yeni sınıfları 20 kişide dondurduk. Yeni bir yemekhane düzenine geçiyoruz. 2-3 parti halinde yemekler yenecek. Bir kısım öğrenci paket olarak sınıfta yemeğini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylarsa ders saatlerini kısaltabiliriz. Uygulamalı derslerde temas halinde sıkıntı yaşanabilir. Kendi pandemi bilim sağlık kurulumuzu oluşturduk.
4-5 MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
PEDAGOJİK formasyon son yıllarda eğitim sisteminde en çok tartışılan, en az anlaşılan ve çözümü en zor konulardan biri haline geldi. Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir çalışıyordu. Kısa bir süre önce de milyonlarca öğretmen adayını ilgilendiren kararı açıkladı. Artık özellikle lise öğretmeni olmak isteyen adayların bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Çünkü bundan sonra pedagojik formasyon alarak öğretmen olma kapısı kapandı. Öğretmen olmak isteyenler ya eğitim fakültesinden mezun olacak ya da tezsiz yüksek lisans yapacak. Konuyu yıllardır bu alanda çalışan ve emek veren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile konuştum. Konu hakkında merak edilen birçok soruyu sordum. O da tek tek yanıtladı.
Pedagojik formasyonu niçin kaldırdınız?
Pedagojik formasyon eğitimi kazanç kapısı olarak görülüyordu. Öğrencilerin paralarının ve umutlarının sömürülmesine ‘dur’ demek için kaldırdık. Her yıl formasyon belgesine sahip öğretmen adaylarının sayısı katlanarak artıyor ve çoğunluğunun atanma imkânı yok. Çünkü ülkemizde öğretmen ihtiyacı neredeyse doyum noktasında. Ama çeşitli nedenlerle ayrılanların yerine, çok başarılı adayları seçerek alabiliriz. Bu da puanların giderek daha fazla yükseleceği anlamına geliyor. Bu nedenle bu gidişe bir dur demek gerekiyordu.
Her yıl kaç öğretmene ihtiyacınız olacak?
Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle biz sadece emekli olanların yerine atama yapabileceğiz. Hatta önümüzdeki yıllarda emekli olacaklara bakarsak mevcut öğretmenlerin yüzde 87.71’i, 50 yaşın altında. 60 yaşın üzerindekilerin oranı sadece yüzde 1.48. Bu nedenle yıllık atanacak öğretmen sayısı giderek azalacak. 10 bin civarında olabilir.
650 BİN ÖĞRENCİDE FORMASYON VAR
Yılda kaç kişi pedagojik formasyon alıyordu?
Sınava Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde giren bir grup öğrenci, yarım saat kala “Süre bitti” diye dışarı çıkarılmıştı. Gözetmenin sınavda bu yıl pandemiye özel olarak yarım saat ek süre verildiğini bilmemesi nedeniyle erken çıkardığı 12 öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kararını bekliyor. ÖSYM, her ne kadar “Sınavla ilgili tüm tutanaklar ve dilekçeler kurumumuza ulaşıp incelendikten sonra, adaylarımızı mağdur etmeyecek çözüm üretilecektir” diye açıklama yaptıysa da adaylar tam bir haftadır merakla sonucu bekliyor.
ÖSYM’NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
ÖSYM’nin bu durumda önünde iki seçenek bulunuyor. Birincisi bu 12 adaya eşdeğer sınav yapmak. Bu da aslında tartışmaya neden olacak bir karar olur. Çünkü adaylar kendilerinin neden olmadığı bir hata yüzünden tekrar aynı stresi yaşamak istemeyebilir. İkinci seçenek ise daha mümkün görünüyor. Bu da 12 adayın birim zamanda sınavda çözebileceği soru sayısını hesaplama yöntemi. 12 adayın her birinin 135 dakika süre içinde yaptığı doğru soru sayısına bakılarak sanal 30 dakika verildiğinde kaç soruyu daha doğru cevaplayacağı tahmin edilip, ona göre puan verilebilir. Örneğin adayın 135 dakikada 60 soru çözdüğü varsayılarak 30 dakikada 15 soru daha çözeceği düşünülür. Burada şuna da dikkat etmeli. Sınavın ilk dakikalarında adaylar genellikle kolay soruları cevaplar, son 30 dakikaya zorlandığı soruları bırakır. Belki de bazı sorulara hiç doğru cevap veremeyecek.
GEÇMİŞTE ‘YUVARLAMA’ YÖNTEMİ YAPILMIŞTI
Geçmiş yıllarda birkaç dakika erken çıkarılan adayların puanı ‘yuvarlama yöntemi’ ile bir- iki puan arttırılmıştı. Bu yılki sınavda söz konusu olan 30 dakika hem 12 kişinin, hem de sınava giren diğer adayların sıralamasını etkileyecek ve belki birinden diğerine hak geçecek. Ek puan verilirken de teraziyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü çok fazla puan verilmesi halinde tüm adaylar bundan etkilenecek.
BİR SORU, 20-30 BİN kişinin ÖNünE GEÇİREBİLİR
Normalde bir soruyu doğru yapmak 20-30 bin adayın önüne geçmek demek. Öte yandan bir öğrenci bir soruyu cevaplayamadığında sıralaması 20-30 bin geriye düşebilir. Yarım saatlik zaman diliminde öğrenciler en fazla 21 soru az yapmış olabilir. Her soru 3 puansa aday 63 puan kaybetmiş olur. Bu da yaklaşık 300-400 binlik dilimde olması demek. Adayların büyük ölçüde hakkı yenmiş olur. Tabii bütün soruları kalan 30 dakikada doğru cevaplandırdığı varsayılırsa.
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji, Nesibe Aydın Okulları ile İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenleri soruları değerlendirdi. Adaylar, 28 Temmuz’da açıklanacak sonuçların ardından yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacak. İşte test test sınavın analizi:
* MATEMATİK: Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli adayların başarılı olabileceği bir sınav. 3-4 soru dışında önceki yıllarda yapılan LYS’de sorulan sorulara benzer test. 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından fazla soru yer aldı. Sorular öğrencinin konulara ait temel bilgileri bilip bilmediği ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçecek nitelikte.
* GEOMETRİ: Analitik ağırlıklı, bilgiyi sorgulayıp yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren bir test oldu. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde.
* FİZİK: Sayısal alandakilerin sonucunu etkileyecek bir test. Günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanan sorulardan oluştu. Bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorular yer aldı. Konuları tam özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla oldu. 14 sorunun 10’u 11’inci sınıftan, 4’ü ise 12’nci sınıftan. Seçici sorular yer aldı. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrencilerin başaracağı bir sınav.
* KİMYA: Kimya testi orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluştu. Yalın ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Adayların temel bilgilerinin sorgulandığı test, müfredata uygun. Grafik, sayısal ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11’inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12’nci sınıf ünitelerinden 4 soru yer aldı. Soru çıkması beklenen ‘çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz’’ gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen “atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler” gibi bazı ünitelerden 2 soru çıktı.
* BİYOLOJİ: Testteki 8 soru 11’inci sınıftan, 5 soru da 12’nci sınıf konularından soruldu. Bilgi ağırlıklı ancak bazı sorularda yoruma yönelik hazırlandı. Güncel yaşamla ilişkilendirilen sorulardan oluşan testte öğrenciler zorlandı. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve popülasyon dağılım soruları sınav için belirleyici olabilir.
* TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. Geçen yıla göre 2 edebiyat sorusu azaltılıp, anlam bilgisi artırılmış. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar belirlenen ders kazanımları sorgulandı. Şiir bilgisi, söz sanatları, halk edebiyatı, divan edebiyatı soruları yer alıyor. Modern dönemi ele alan sorular ise oldukça az. Bu durum müfredata her bakımdan hâkim olmak için çaba gösteren öğrencilerde hayal kırıklığı yaratabilir. Zorluk derecesi çok yüksek olmayan, ölçücülüğü ise tartışmalı bir test. Edebiyat testiyle ilgili temel şikâyet “eski dil” olacakmış gibi görünüyor.
Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenirken, bazıları da temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek kadar kolaydı.
Adaylar, istelerlerse kendi alanlarındaki testleri, zaman kalır ve tercih ederlerse tüm testleri yanıtlayabilecekler. AYT’nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak.
Adayların alanlarına göre testleri cevaplayacağı AYT’de sorular bilgi ağırlıklı olacak. Uzmanlar, adayların konularını bildikleri sorulardan başlamalarını, zor soruları işaretleyip ‘turlama’ tekniğini kullanarak daha sonra bu sorulara dönmelerini, soruları okurken önemli yerleri işaretlemelerini, soru kökündeki olumsuz ifadelere dikkat etmelerini öneriyor. Özellikle paragraf sorularında önceliğin soruları okumak olduğunun altını çizen uzmanlar, özellikle matematik ve fen sorularında işlemleri kafadan çözme yerine, kitapçığa işlem yaparak çözmeleri uyarısında bulunuyor.
SINAVA GİRMEDEN ÖNCE
1. İlk maratonu atlattın, rahat ol. İyi ya da kötü geçmesine takılma. Şimdi oturum gelecekte eğitim alacağın alanı belirleyecek. Derin bir nefes al ve sınava doğru yola çık. İlk oturumda olduğu gibi en az 1 saat 15 dakika önceden sınav binasında hazır ol.
2. AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmene izin yok. Sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkman yasak.
3. Bugün de yüz yüze eğitim gördüğün konulardan soru çıkacak. Son sınıfın ikinci dönem konuları olmayacak.
SINAV SIRASINDA
Ara sınıflar için de her an zil çalabilir
12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başlıyor. Anaokulları hafta içi her gün, ilkokullar ile sınava girecek 8 ve 12’nci sınıflar haftada iki gün okula gidecek. Evlerinde bekleyen ortaokul ve lise ara sınıf öğrencileri ise şimdilik beklemede. Ancak onlar da her an okula çağrılabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerdeki ara sınıfların da okula gideceği yüz yüze eğitimin üçüncü aşaması için üç hafta beklemeyi düşünüyor. Ancak, her hafta toplanan Bilim Kurulu’na da bu sınıfların açılması için öğrendiğime göre düzenli olarak brifing veriliyor. Buna göre üç haftalık süre daha da kısalacak gibi. Yani salgınla ilgili durum iyiye giderse üçüncü aşama için beklenmesi düşünülen üç haftalık süre daha da kısalabilir. İyileşme olur, risk azalırsa tüm sınıflar düzeyinde yüz yüze eğitime üç haftadan kısa bir süre içinde geçilebilir. Ancak her durumda, tüm sınıf düzeylerinde haftada iki gün yüz yüze, kalan zamanlarda canlı sınıf uygulamasına devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl sınava girecek ortaokul 8 ve lise 12’nci sınıf öğrencileri için de haftanın 5 günü yüz yüze eğitim planladı. Ancak, bu kararı Bilim Kurulu’na şimdilik onaylatamadı. Burada da sınava girecek adayların haftanın 5 gün yüz yüze eğitim görmesini salgının seyri belirleyecek.
30 DAKİKA DERS 10 DAKİKA DİNLENME
Haftada iki gün yüz yüze eğitim için okula gidecek öğrenciler 30 dakika ders, 10 dakika teneffüs yapacak. Gerekli görülmesi halinde iki günden birinin cumartesi de olabileceği daha önce açıklanmıştı. Cumartesi kararı şimdilik valiliklere bırakıldı. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde her dersin süresi 30 dakika olacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler, okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.
60 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTA ÖĞRETMENLER İZİNLİ
Salgın nedeniyle 60 yaş üstü ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli olmaya devam edecekler. Hatta bu öğretmenlerin yerine sözleşmeli öğretmen ataması bazı okullarda yapıldı. Ancak, öğretmenler isterlerse tüm risk ve sorumluluğu üzerlerine alarak dilekçe verip, görevlerine devam edebilecek.
EBA EKİ İLE EĞİTİME DESTEK
Hürriyet’in hafta içi her gün verdiği ‘Eğitime Destek eba’ eki öğrenci, veli ve öğretmenlerden ilgi görüyor. Hürriyet gazetesiyle birlikte ücretsiz olarak dağıtılan eke, her bölgede kolayca erişilebiliyor. 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm kademelerin yararlanabildiği eba ekinde her ders için konu özetleri, alıştırmalar yer alıyor. 100’ü aşkın yönetici ve öğretmenin katkıda bulunduğu EBA ile eşdeğer konuların yer aldığı ek, milyonlarca öğrenciye EBA kanalları dışında günlük, yazılı bir yayına sahip olma imkânı veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA Genel Koordinatörü İpek Coşkun, EBA Tv Koordinatörü Songül Koçer, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (İlkokul) Koordinatörü Emre Özel, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (Ortaokul) Koordinatörü Gülşah Bingöl, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Koordinatörü Yasin Elçi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTAL) Koordinatörü Hüseyin Şentürk, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü Koordinatörü N. Selcan Yıldız ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Koordinatörü Mustafa Yılmaz’ın ve öğretmenlerimizin büyük emekleri ile gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde milyonlarca öğrenci izledikleri, takip ettikleri EBA derslerini dilerlerse ‘Eğitime Destek eba’ ekini eline alarak takip edebiliyor. Biz de Hürriyet ailesi olarak, her gün bu kapsamlı eki hazırlarken biraz yoruluyoruz ama çocuklarımızın eğitimine bu şekilde destek verebildiğimiz için de büyük mutluluk yaşıyoruz.
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