560 okula ‘hayalet sınıf’ cezası

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla son sınıfta okul değiştirenler için “hayalet sınıf” açtığı belirtilen 560 kuruma ceza yazdıklarını söyleyerek, “Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. Ben özel okul temsilcilerine de sürekli söylüyorum; yani en meşhur okul da olsa hiç affetmeyeceğiz” diyerek uyarıda bulunmuştu.

40 MİLYON TL CEZA

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de 560 okula toplam 40 milyon TL ceza verildiğini, denetimlerin devam ettiğini, bu suçu tekrar işleyenlerin okullarının kapatılacağı mesajını verdi. Özel okullarda okuyan öğrencilerin okullara devam etmediği halde devam etmiş gibi gösterildiği, yani bir tür hayalet öğrenci ya da sınıf uygulaması yapıldığına yönelik duyumlar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında genel bir inceleme ve denetim yaptı.

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650 OKUL İNCELENDİ

Modüler incelemelerde 650 civarındaki okulda bu uygulamanın olabileceğine yönelik bir sonuç ortaya çıktı. Oluşturulan veriler üzerinden yapılan denetimler sonucunda 560 okulda hayalet sınıf ya da hayalet öğrenci tespit edildi. Bu okullara 5580 Sayılı Özel Öğretim Kanunu’nun 7’nci maddesi hükümlerince işlem yapıldı. Bu yıl da aynı durumun yaşanmaması için denetimler devam ediyor. Bakanlık yetkilileri daha önce bu kapsamda tespit yapılan okulların yeniden inceleneceğini ve bu konudaki denetimlerin kapsamının daha da genişleyeceğini açıkladı.

3.TEKRARDA KAPATMA

Hayalet sınıf açan okullara ceza, brüt asgari ücretin 5 veya 10 katı şeklinde uygulanıyor. Aynı fiilin tekrarı halinde ceza 5 kat veriliyor. Yani brüt asgari ücretin 25 veya 50 katı şekline dönüşüyor. Tüm uyarılara rağmen üçüncü kez hayalet sınıf açmayı sürdüren okulun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal ediliyor. Bakanlık yetkilileri şu ana kadar henüz kapatma cezası verilmediğini açıklayarak, bu yıl denetimler sonucunda aynı fiili işleyen okullara kapatma gelebileceğinin mesajını verdi.

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DEVAMSIZLIK FİŞLERİ MERCEK ALTINDA

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında yeniden takip yapılacak ve mevzuata aykırı hareket eden, yani gerçeğe uygun kayıt almayan, devamsızlık fişlerini tutmayan, yoklama almayan, devamsızlıkları e-okula işlemeyen, devamsızlıkları usulsüz şekilde silen veya değiştiren kurumlara 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda öngörülen işlemler uygulanacak.

‘HAYALET SINIF’ NE DEMEK

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle açık öğretim liselerine geçişlerin belli şartlara bağlanmasının ardından tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12’nci sınıf öğrencileri için bazı özel okullarda “hayalet sınıflar” kuruldu. Bu sınıflara kayıt olan öğrencilerin velilerinden yüksek ücretler istendi. Öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildikleri de tespit edildi.

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Bakanlık, hayalet sınıflarda “sahte diploma” verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili yapılan ihbarlar üzerine harekete geçerek e-Okul sistemi üzerinden resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verilerini araştırdı. Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçirilerek genel bir denetim kararı alındı. 81 il valiliğine okul bazlı inceleme yapılması için yazı gönderdi. Bu arada özel okulların 12’nci sınıflarına kayıtlı öğrencilerin okullarına devam edip etmedikleri de incelendi.