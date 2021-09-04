5 adımda okula dönüş

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen, 8 milyon üniversiteli ve eğitim sektörü çalışanlarıyla birlikte 30 milyonu bulan bir hareketlilik başlıyor. 1-3 Eylül’de anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi yapılacak. 6 Eylül’de de tüm sınıflar haftanın beş günü yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitime pandemi arasının ardından uzun bir hazırlık ve okula uyum süreci yaşanacak gibi görünüyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci var. Tüm bu kademelerdeki öğretmen sayısı da 1 milyonu aşıyor. Üniversite öğrencilerinin sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Üniversite öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yanı sıra tüm okullarda kantincisinden, servis sürücüsüne kadar eğitim sektöründe yer alan tüm çalışanlar hesaba katıldığında eylül ayında yaklaşık 30 milyon kişinin okullara gidip geleceğini söylemek yanlış olmaz.









Eylülden itibaren 18 milyonu aşkın öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen ve 8 milyon üniversiteli evlerinden okullarına, üniversitelerine gidecekler. Pandemi nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan ve uzaktan sürdürülen eğitim-öğretim yeniden okullara taşınacak. Okul koridorları, sınıflar yeniden öğrencilerin sesleriyle yankılanacak, üniversite kampüsleri şenlenecek. İlk olarak 1 Eylül Çarşamba ile 3 Eylül Cuma günleri arasında anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi yapılacak. 6 Eylül’den itibaren de tüm sınıflar haftanın beş günü yüz yüze eğitime başlayacak. Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşacak. Eğer pandemi izin verir ve eğitim-öğretim kesintiye uğramazsa ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında olacak. Sonrasında 24 Ocak-5 Şubat arasında yarı yıl tatili yapılacak. İkinci dönemin ara tatili 11-15 Nisan arasında gerçekleştirildikten sonra okullar 17 Haziran’da yaz tatiline girecek.

AÇILIŞ BU YIL HER ZAMANKİNDEN FARKLI

Tabii bu takvim yukarda da söylediğim gibi her şey yolunda giderse geçerli olacak ki ben bu yıl eğitim-öğretimin kesintisiz olarak devam edeceğini umuyor ve buna inanıyorum.