34 yaş üstü kontenjanla 20 bin kadın üniversiteli

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Geçen yıl daha önce üniversiteye gitme imkânı bulamayanlar için ilk defa “34 Yaş Üstü Kadınlar” kontenjanı ayrılmıştı. Kadınlara 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan verilmişti. Bu yıl da aynı uygulama devam edecek. Ben de YÖK’e bu kontenjanlarla ilgili son durumu sordum. Buna göre Türkiye genelinde üniversitelere ek kontenjanla yerleşen 34 yaş üstü kadın öğrenci sayısı 20 bin 396. Açık öğretim fakültelerinde ise 4 bin 243 kadın yer alıyor. Yerleşilen toplam program sayısı da 9 bin 025. Türkiye genelinde, resmi olarak toplam 69 öğrenci yatay geçiş yaptı. 258 öğrenci kayıt dondurdu, 201 öğrenci ayrıldı. Bu rakamlar henüz dönem bitmediği için net değil. 50 yaş ve üzeri olanlar 34 yaş üstü kadın öğrenci toplamının yaklaşık yüzde 10’u. Yani 2 bin 042 kişi.

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168 BİNİ AŞKIN KADIN BAŞVURDU

2023-24 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen “34 yaş ve üstü kadınlar” kontenjanı için YKS’ye toplam 168 bin 7 kadın aday başvurdu. Daha önce üniversiteye gitme imkânı elde edememiş kadınlara yönelik uygulama kapsamında, 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplam

21 bin 42 kontenjan ayrıldı.

EN ÇOK BAŞVURU DEPREM İLLERİNDEN

YKS’de ‘34 yaş ve üstü kadın kontenjanı’ başvurularının dörtte biri deprem bölgesinden yapıldı. Bölgede 35 yaş üstü 44 bin 324 kadın kontenjan için başvurdu. En çok talep de 9 bin 302 aday ile Diyarbakır’dan geldi. Anadolu’da ve deprem bölgesinde kadınlar bu kontenjana ilgi gösterirken daha yüksek puanlı ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde başvuru ve öğrenimde başarı sıkıntıları yaşandı. ODTÜ’de ek kontenjana dahil olan 31 kadından 21’i aktif öğrenci olurken, kazananlardan 10’u hiç kayıt yaptırmadı. Boğaziçi Üniversitesi’nin 40 kişilik kontenjanına 39 öğrenci kayıt yaptırdı. 37 kişi hazırlık sınıfına başlarken 2’si İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olarak hazırlığı atladı ve doğrudan bölümüne başladı.

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BU SENE NE OLACAK?

Bu yıl araştırma üniversitelerinde 34 yaş üstü kontenjanı yok. Ön lisans ve lisansta toplam 14 bin 357 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjan, başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik ile havacılık elektrik ve elektroniği, havacılık yönetimi, denizcilik işletmeleri yönetimi, uçak bakım ve onarım, uçak elektrik ve elektroniği, uçak gövde ve motor bakımı, pilotaj programları dışındaki programlarda yer alacak. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek. 34 yaş üstü kadınlar, uygulama ile ilgili açıklamalar göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilecek. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen yüksek puanlı programlar arasından yapan 34 yaş üstü kadınların hiçbir programa yerleşememe riski var. Bu yüzden tercih listelerini dengeli oluşturmalarında fayda var.

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YÖK BAŞKANI ÖZVAR: KADINLARIMIZIN AZMİNİN KANITI

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “erişilebilirlik” ve “kapsayıcılık” ilkelerine önem verdiklerini, yükseköğretimi toplumun tamamına erişebilir ve kapsayıcı hale getirmek için projeler ürettiklerini belirterek şunları söyledi: “Hayat boyu öğrenme anlayışının en güzel örneklerinden birini, üniversiteli olmak için ilave kontenjanlarda eğitim görmek amacıyla sınava giren 34 yaş üstü kadınlar veriyor. 35 yaşından 79 yaşına kadar yaşları değişen kadınların, evlatları hatta torunları yaşındaki genç adaylarla sınav maratonuna katılmaları Türk kadınlarının azmini göstermesi bakımından çok anlamlı. Lise çağlarında yükseköğretim sınavlarına girememiş, girse de kazanamamış veya ortaöğretimde istediği hedeflere ulaşamamış ve üniversite okuyamamış 34 yaş üstü kadın vatandaşlarımıza araladığımız üniversite kapıyla onların her birinin toplumumuza ve bütün dünyaya örnek olacak başarı hikâyeleri inşa edeceklerine inanıyoruz.”

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ALEV DEMİR-36 (ODTÜ)

BU FIRSATI HEBA ETMEM

- Liseyi dışarıdan bitirdi. Çalışma hayatına erken başladı. Birkaç kez üniversite sınavına girdi, başarılı olamadı, geçen yıl bu kararı duyunca dershaneye gitti. İlk tercihi olan ODTÜ’yü kazanınca çok şaşırdı. Dershanede ortalama günde 12 saate yakın ders çalışarak hazırlandı. Hazırlık sınıfında da çok çalışıyor, İngilizcesi şu an çok iyi. İngilizce yeterliliğin ardından bölümünün derslerini almak için sabırsızlanıyor. Ailesinin gururu oldu. Hedefi bölümünü bitirdikten sonra siyaset yapmak. “Bir yerden başlayacağım. Sağlanan bu fırsatı heba etmem. Bu saatten sonra topluma daha faydalı olmak istiyorum” diyor.

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LEYLA ŞENTUNA-72 (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)

HEDEFİ YÖNETİCİ OLMAK

- Arkeoloji ve turizm alanlarına ilgi duyuyordu. Yaşı gereği turizm sektöründe daha iyi işler yapabileceğine inanıyor. Hizmet sektöründe elde ettiği tecrübelerle bir otel işletmesinde fark yaratacağını düşünüyor. Okulunu bitirdikten sonra butik bir otelde yönetici olmak istiyor.

GÜLAY HALİS-55 (GAZİ ÜNİVERSİTESİ)

SINAVLARA OĞLUYLA ÇALIŞTI

- Down sendromlu bir çocuğu var. Atletizm 400 metrede Türkiye şampiyonu olan oğlunu üniversite sınavlarına hazırlarken kendisi de çalıştı. Uçaklara önceden beri olan ilgisi nedeniyle ilk tercihini Uçak Teknolojileri Bölümü’nden yana kullandı. Önceleri yaşından ötürü ‘uyum sağlayabilir miyim’ endişesi taşıdı ama şimdi üniversite arkadaşlarıyla arası çok iyi, çok mutlu.

TÜRKMEN HANTAŞ-60 (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

HERKESTEN ÇOK DERS ÇALIŞIYOR

- Hazırlık Sınıfı öğrencisi. Geçmişte triko üzerine kendi iş yeri olan Hantaş, şu an çalışmıyor. Okuduğu bölümdeki arkadaşlarından daha çok ders çalışıyor. Yaşı gereği biraz zorlandığını ama bu eğitim hakkını elde ettiği için çok mutlu olduğunu söylüyor.

GÜLTER NABİOĞLU-54 (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ)

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

- Çocukluğundan beri filmlere, filmlerin nasıl çekildiğine, yönetmenin ne iş yaptığına ilgisi ve merakı var. Bu alanda eğitim alabildiği için mutlu. Çocukluk hayalini gerçekleştirme şansı buldu. Hedefi kadınlar hakkında bir film çekmek.