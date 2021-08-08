10 adımda doğru tercih

Prof. Dr. Mahmut Özer’in adı bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyordu. Sonunda önceki gece ataması gerçekleşti ve Milli Eğitim Bakanı oldu. Yükseköğretimi bilen, rektörlüğün ardından ÖSYM Başkanlığı da yapan Mahmut Özer, hayata geçirdiği ilk uygulamalar ve yaratıcı projeleriyle biliniyor...

ÖSYM Başkanı olur olmaz o dönemde çok sayıda öğrenciyi mağdur eden “ÖSYM’de 15 dakika kuralını” kaldırdı, PISA sonuçlarını yerinde izleyerek çalışmalar yaptı. Bakan yardımcısı olduğu MEB’de özellikle gittikçe düşüşe geçen meslek liselerinin yıldızının parlamasına neden oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili çalışmalara da imza atan Prof. Dr. Mahmut Özer, titizliği ve çalışkanlığı ile tanınıyor. Mühendis olduğu için her çalışmasında ölçme ve değerlendirme formatı isteyen Bakan Özer, her aşamada süreçleri yakından takibi ile biliniyor. Bakan yardımcılarını da ölçme değerlendirme uzmanlarından seçen Bakan Özer’in önümüzdeki günlerde eğitim süreçleri ve okulların birbirine entegre edilmesi ile ilgili farklı projeleri olabilir.









EN GENÇ ÖSYM BAŞKANIYDI

2017’de 47 yaşındayken ÖSYM’nin başına geçen ve kurumun en genç başkanı olan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinde mesleki eğitimde önemli adımlar atılmasını sağladı. Pandemi döneminde okulların sektörle işbirliği halinde dezenfektan, maske ve diğer sağlık malzemelerini üretmesine ön ayak oldu. Prof. Özer, yaklaşık üç yıldır bakan yardımcılığı yapıyordu.

