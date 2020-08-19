Tunalı Hilmi numara 105

Yaşantımızdan bir Kavaklıdere Sineması geçti... Akün’ün, Kızılırmak’ın ve daha nicesinin mensubu olduğu yol üstü sinema salonları ailesinin, 2007 yılında aramızdan ayrılan üyesi...
Ve geçtiğimiz günlerde, Twitter hesabından sinemanın önünde çektiği bir fotoğrafı paylaşan film yapımcısı Enver Arcak, içimizi ısıtan bir şey söyledi: “Bir gün açacağım seni!” Emektarın ne çok seveni varmış. İşte paylaşıma gelen yorumlardan bazıları:
@gilhami ‘Bir gün’ü çok beklemesek. Siz zaten biliyorsunuzdur, ancak fikir olarak; daha çok klasik/ kült ve dönemin iyi filmlerini gösteren bir sinema olabilir, izleyicisi hazır. Ankaralı seyirciler de işin ucundan tutmalı elbette.
@Twltter26445690 Haydi inşallah. Her pazar günü saat 17.00’de #KavaklıdereSineması‘nda olmak istiyorum yine.. Ardından #Kebap49’da kıymalı iyi giderdi...
@ankaracimbizi O gün frigolalar cımbızcıdan.
TABELASI İÇİMİ ISITIYOR
@efesermin Kurtlarla Dans filmini hem de dünyada vizyona girdiği hafta Kavaklıdere Sineması’nda izlemiştim.
@iremermer Benden duymuş olmayın ama tam açılacaktı, virüs olayı çıktı hocam.
@ilknraybrmz En güzel filmleri en güzel yaşımızda izlediğimiz yer.
@SururiUras Çocukluğumu geri getireceksiniz... Vay be! Babam görseydi. Lütfen, hadi! İzleyici olarak gelmek haricinde gücüm nispetinde desteğe varım.
@sacinigeriyeat Yıllardır kapalı ama hiç olmazsa tabelası yerinde ve benim içimi ısıtıyor. Böyle bir girişimde bulunursanız mutlaka yardımcı olmak isterim.
@NecatiAMirza1 Demek ki bu bir tek benim hayalim değilmiş. Bana biraz uzak gibi bir hayal ama o hayale yakın kim varsa biraz elini çabuk tutsun.
@YesimKO Eğer girişirseniz o işe el verenlerden biri olmak beni çok mutlu eder.
@emresorkun Yaz aylarında dönemin en güzel filmlerini gösterirlerdi sağolsunlar. Çingeneler Zamanı’nı orada izlemiştim. Bir seansın mısırı da benden olsun.
AÇILSIN HER HAFTA GELİRİM
@KozmoNiyazi Gözlerim yaşardı. Hep ah çekerim önünden geçerken.
@simitpeynircay0 Nasıl güzel olur. En son 1997’de Hamam filmini izleyip ertesi gün oğlumu doğurmustum.
@gkhnkryc O tabela o gün için inmedi yıllarca. Umarım yeniden açıldığı günü de görürüz.
@aliterasyon Lütfen olsun bu!
@aslihanozdemi Bende de çok güzel anıları var. Açılsın her hafta gelirim.
@ayalcihat Lütfen açın, ne kadar çok destekçiniz olur kim bilir.
@meryembingol Kesinlikle geri gelmesi gereken bir değer.
@Sitaresan En güzel filmlerin samimi mekânı. Bir kere üstüme hırkamı aldım diye klimayı kısmışlardı hiç unutmam.
@medcetin1 Koşa koşa gelirim.
Kavaklıdere Sineması’nı düşündüğümde nedense aklıma karlı bir akşam geliyor. Orada, Tunalı Hilmi Caddesi 105 numaradaki Başkent Apartmanı’nda izlediğim son filmi hatırlıyorum, üzerinden 19 yıl geçmiş. 40’a henüz merdiven dayadım, hâlâ genç sayılırım ama Ankara’nın bu çarçabuk yitip giden değerleri, biz kentlileri erken yaşlandırıyor.
BEYPAZARI’NIN KÜÇÜK AKBABALARI
Nesli tehlike altında olan küçük akbabalar için koruma çalışmalarını sürdüren Doğa Derneği, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Küçük akbabaların tüm Avrupa popülasyonun en yoğun olduğu bölgelerden birinin Beypazarı’nda bulunduğu belirtilen paylaşıma şu notlar düşüldü:
“10 Ağustos’ta bölgede başladığımız saha çalışmaları kapsamında, tespit ettiğimiz küçük akbaba yuvalarındaki üreme başarısını ve yuva alanları etrafında türe yönelik tehditleri kayıt altına alıyoruz. Ayrıca bölgedeki çobanlarla yaptığımız görüşmelerle küçük akbabaların karşı karşıya olduğu tehditleri, onlarla aynı yaşam alanlarını paylaşan çobanlardan dinleyerek bu tehditlerin ortadan kaldırılması için çalışıyoruz.
@life_neophron ve Orta Doğu Ornitoloji Derneği (OSME) tarafından desteklenen uluslararası proje kapsamında küçük akbabaların Türkiye’deki en yoğun popülasyonunu barındıran Ankara Beypazarı’nda küçük akbabaların korunması için çalışmaya devam ediyoruz.”
KAPTAN SOKAKTA
Orhan Veli’nin ‘Dalgacı Mahmut’unu bilirsiniz. İşi gücü gökyüzünü boyamaktır her sabah. Ankara’nın ‘Dalgacı Mahmut’uysa Kaptan, namıdiğer @karagozuktukaptan. Kentli tanır onun işlerini. Kim olduğunu bilmese de, “Bu, Tunalı’da gördüğümüz duvar resmini yapanın işi’ der. Nerede karşınıza çıkacağı belli olmaz. Hem sosyal medyada hem sokakta takip etmeyi unutmayın.
Tunalı Hilmi numara 105
Yaşantımızdan bir Kavaklıdere Sineması geçti... Akün’ün, Kızılırmak’ın ve daha nicesinin mensubu olduğu yol üstü sinema salonları ailesinin, 2007 yılında aramızdan ayrılan üyesi...
Ve geçtiğimiz günlerde, Twitter hesabından sinemanın önünde çektiği bir fotoğrafı paylaşan film yapımcısı Enver Arcak, içimizi ısıtan bir şey söyledi: “Bir gün açacağım seni!” Emektarın ne çok seveni varmış. İşte paylaşıma gelen yorumlardan bazıları:
@gilhami ‘Bir gün’ü çok beklemesek. Siz zaten biliyorsunuzdur, ancak fikir olarak; daha çok klasik/ kült ve dönemin iyi filmlerini gösteren bir sinema olabilir, izleyicisi hazır. Ankaralı seyirciler de işin ucundan tutmalı elbette.
@Twltter26445690 Haydi inşallah. Her pazar günü saat 17.00’de #KavaklıdereSineması‘nda olmak istiyorum yine.. Ardından #Kebap49’da kıymalı iyi giderdi...
@ankaracimbizi O gün frigolalar cımbızcıdan.
TABELASI İÇİMİ ISITIYOR
@efesermin Kurtlarla Dans filmini hem de dünyada vizyona girdiği hafta Kavaklıdere Sineması’nda izlemiştim.
@iremermer Benden duymuş olmayın ama tam açılacaktı, virüs olayı çıktı hocam.
@ilknraybrmz En güzel filmleri en güzel yaşımızda izlediğimiz yer.
@SururiUras Çocukluğumu geri getireceksiniz... Vay be! Babam görseydi. Lütfen, hadi! İzleyici olarak gelmek haricinde gücüm nispetinde desteğe varım.
@sacinigeriyeat Yıllardır kapalı ama hiç olmazsa tabelası yerinde ve benim içimi ısıtıyor. Böyle bir girişimde bulunursanız mutlaka yardımcı olmak isterim.
@NecatiAMirza1 Demek ki bu bir tek benim hayalim değilmiş. Bana biraz uzak gibi bir hayal ama o hayale yakın kim varsa biraz elini çabuk tutsun.
@YesimKO Eğer girişirseniz o işe el verenlerden biri olmak beni çok mutlu eder.
@emresorkun Yaz aylarında dönemin en güzel filmlerini gösterirlerdi sağolsunlar. Çingeneler Zamanı’nı orada izlemiştim. Bir seansın mısırı da benden olsun.
AÇILSIN HER HAFTA GELİRİM
@KozmoNiyazi Gözlerim yaşardı. Hep ah çekerim önünden geçerken.
@simitpeynircay0 Nasıl güzel olur. En son 1997’de Hamam filmini izleyip ertesi gün oğlumu doğurmustum.
@gkhnkryc O tabela o gün için inmedi yıllarca. Umarım yeniden açıldığı günü de görürüz.
@aliterasyon Lütfen olsun bu!
@aslihanozdemi Bende de çok güzel anıları var. Açılsın her hafta gelirim.
@ayalcihat Lütfen açın, ne kadar çok destekçiniz olur kim bilir.
@meryembingol Kesinlikle geri gelmesi gereken bir değer.
@Sitaresan En güzel filmlerin samimi mekânı. Bir kere üstüme hırkamı aldım diye klimayı kısmışlardı hiç unutmam.
@medcetin1 Koşa koşa gelirim.
Kavaklıdere Sineması’nı düşündüğümde nedense aklıma karlı bir akşam geliyor. Orada, Tunalı Hilmi Caddesi 105 numaradaki Başkent Apartmanı’nda izlediğim son filmi hatırlıyorum, üzerinden 19 yıl geçmiş. 40’a henüz merdiven dayadım, hâlâ genç sayılırım ama Ankara’nın bu çarçabuk yitip giden değerleri, biz kentlileri erken yaşlandırıyor.
BEYPAZARI’NIN KÜÇÜK AKBABALARI
Nesli tehlike altında olan küçük akbabalar için koruma çalışmalarını sürdüren Doğa Derneği, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Küçük akbabaların tüm Avrupa popülasyonun en yoğun olduğu bölgelerden birinin Beypazarı’nda bulunduğu belirtilen paylaşıma şu notlar düşüldü:
“10 Ağustos’ta bölgede başladığımız saha çalışmaları kapsamında, tespit ettiğimiz küçük akbaba yuvalarındaki üreme başarısını ve yuva alanları etrafında türe yönelik tehditleri kayıt altına alıyoruz. Ayrıca bölgedeki çobanlarla yaptığımız görüşmelerle küçük akbabaların karşı karşıya olduğu tehditleri, onlarla aynı yaşam alanlarını paylaşan çobanlardan dinleyerek bu tehditlerin ortadan kaldırılması için çalışıyoruz.
@life_neophron ve Orta Doğu Ornitoloji Derneği (OSME) tarafından desteklenen uluslararası proje kapsamında küçük akbabaların Türkiye’deki en yoğun popülasyonunu barındıran Ankara Beypazarı’nda küçük akbabaların korunması için çalışmaya devam ediyoruz.”
KAPTAN SOKAKTA
Orhan Veli’nin ‘Dalgacı Mahmut’unu bilirsiniz. İşi gücü gökyüzünü boyamaktır her sabah. Ankara’nın ‘Dalgacı Mahmut’uysa Kaptan, namıdiğer @karagozuktukaptan. Kentli tanır onun işlerini. Kim olduğunu bilmese de, “Bu, Tunalı’da gördüğümüz duvar resmini yapanın işi’ der. Nerede karşınıza çıkacağı belli olmaz. Hem sosyal medyada hem sokakta takip etmeyi unutmayın.