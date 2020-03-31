Tabanvay özlemi

Bu hafta evden, yarısı benim olan üçlü koltuktan sesleniyorum.
Diğer yarısında eşim @babamuzisyen şarkılarını düzenliyor, ayrı kaldığı öğrencileri için hazırladığı videoları montajlıyor, online dersler yapıyor. Evin içinde kâh flüt, kâh gitar sesi yankılandığı için şanslıyım. Perdeler sonuna kadar açık. Hemen karşımızdaki çam ağaçlarının dibinde, mahallenin gürbüz kedileri oynaşıyor. Güvercinler, pencerenin önüne onlar için hazırladığım açık büfeden nasiplenirken, kedi evladımız Maske onları izlemekte. İnsan evladımız Ege ise derin bir öğle uykusunun kollarında. Hepimiz evdeyiz.
“Bu şehirde hayat yok” diyenlere tepki olarak doğan ve “Var la” cevabını veren @lavarlaa bile geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, “Ankara’da Hayat Yok! #EvdeKal” çağrısında bulundu. “Birçoğumuz uzun süredir evlerimizdeyiz. Merak ediyoruz, dışarıda en çok ne yapmayı özlediniz” diye soran @lavarlaa’ya kentliden çok sayıda yanıt geldi. En çok doya doya yürümeyi özleyen Ankaralıların cevapları şunlar oldu:
KURTULUŞ PARKI’NDA MOLA
@Furkan__Kilinc Geceleri Kuğulu Park’ta vakit geçirmeyi.
@mertcebirsey Baharın o güzel günlerinde Dikimevi’nden Kızılay’a yürümek ve Kurtuluş Parkı’nda mola vermek.
@dogantoktamiss Yürümeyi.
@soylekocum Kuğulu Park’ta simit ayran.
@drumityasar Gençlerbirliği maçına gitmeyi.
@NupelBozboga Seğmenler’de oturmayı.
@dincfatmanur Akşamüstü Kızılay’dan Kuğulu’ya yürümek.
@Kubaydgn Eymir Gölü’nde bisiklet sürmek.
@glc_f Kulaklığı takıp, vadide yürümeyi.
@ozzayazz Kuğulu Park girişte satılan simit dünyanın en lezzetlisi. Kokusu burnumda, çok özledim. Kızılay-Karanfil (1-2), Olgunlar, Akay, Tunus Cad., Bülten Sok., Bestekar, Tunalı-Kuğulu yürüyüş rotamı özledim.
@peksilos Meclis Parkı’nda bi tane ağaç var, dalları üstüne eğiliyor, koruyor seni. Yeşili ve o hissi özlemiş olabilirim biraz.
@cagdasartantas Tunalı’nın başından Kuğulu’ya kadar yürüyüp, orada bir kahve alıp parkta içmeyi.
@eerenercann Kızılay’dan (Karanfil Sokak üzerinden) Kuğulu Park’a yürümek. Kuğulu’da oturup huzurun sesini dinlemek.
@edaakpinaar Termosa çay koyup arkadaşlara haber salıp Kurtuluş’ta oturmayı.
@rumpleraven Bir daha Kızılay’dan Tunalı’ya taksiye binersem meydan dayağı atın bana. GOP’a kadar, Cinnah’a kadar komple yürümek istiyorum.
@nysbsydmiyrm Söz veriyorum bu karantinadan sonra Cebeci’den Tunalı’ya kadar hiç şikayet etmeden yürüyeceğim sürekli.
Yüksel Caddesi’nin simgelerinden ‘Ayakta duran amca’ da koronavirüse karşı önlem aldı. @elifesatoglu’nun çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan @lavarlaa, paylaşıma, “Ankara Corona Günlükleri-26/03/2020” notunu düştü.
ASPAVA VE PİKNİK
@AnkaraBeyfendi ise Twitter hesabından, “Karantina bitince ilk olarak ne yapacaksınız” diye sordu. İşte takipçilerinden gelen yanıtlar:
@ocakhasan06 Önce Esat’ta güzel bir ASPAVA, ardından Bahçeli’de güzel bir kahve+tatlı, hafta sonuna Ahlatlıbel’de güzel bir piknik.
@mukopeker Seğmenler’de yuvarlanacağım.
@memettyasarr İlk önce yakın arkadaşlarımla Esat’ta Aspava sonrasında Seğmenler. Seğmenler’de saatlerce goygoy.
@burakmengu Yersiz bir soru bu tabi ki pavyon.
@sadecenuran Olgunlar’dan kitap almak.
@ankaraguclu_y Ankaragücü maçına gideceğim.
ÇOK ŞIK HAREKETLER
“Koronaya karşı balkona” diyen Çankaya Belediyesi’nin hediye ettiği menekşeler, kentlinin yüzünü güldürdü. Belediye ekipleri, talep edilen menekşeleri vatandaşın kapısına kadar götürürken, Başkentliler çok sayıda fotoğraf paylaştı ve şu yorumları yaptı:
@fatmaskywolf Alper Taşdelen’e çiçeklerimiz için teşekkür ederiz.
@Yasementayfun Çiçeklerimiz geldi oğlum çok mutlu oldu güzel vakit geçirdik ama saksı konusunda hazırlıksız yakalandık.
@yigiteryelkovan Anneannem için istediğimiz menekşeler @cankayabelediye tarafından getirildi. Teşekkürler.
@ayseozylmz Çok şık hareketler. Pozitif enerji veren mutlu eden hareketler.
@irem__ylmazz Teşekkür ederiz Alper başkanım. Çiçekler günümüzü güzelleştirdi. İnşallah ülkemiz de en kısa zamanda bu çiçekler gibi aydınlığa kavuşur. #EvdeKal
@Muzorellla Annem ve babama hediye edilen menekşeler için @cankayabelediye’sine çok teşekkürler. #EvdeHayatVar
@_Cadaveric_ @cankayabelediye @AlperTasdelen06 yüzümüzde çiçekler açtırdınız annelerimizi güldürdünüz. Menekşe kokan günler bizim olsun.
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Otobüste çektiği bir fotoğrafı paylaşan @dry_yldz, “#EvdeKalAnkara aynen böyle devam” dedi.
Öğrenciler de sosyal medyadan ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerinin fotoğraflarını paylaşan @ankaradacocuk06, paylaşıma şu notu düştü: “#Ankara #Etimesgut ilçesi #ahimesutmahallesi #abdurrahimkarakoçilkokulu #1-E sınıfı öğrencilerinden mesaj var. #EvdeKalTürkiye #EvdeKalAnkara”
Sincan Koç İlkokulu 2-G sınıfı öğrencileri de, Yaşlılar Haftası etkinliği kapsamında “Evde kal” dedi.
Kedi Hastanesi, çalışanlarının yer aldığı fotoğrafla “Kedi köpekten korona geçmez” bilgilendirmesi yaptı.
Tabanvay özlemi
Bu hafta evden, yarısı benim olan üçlü koltuktan sesleniyorum.
Diğer yarısında eşim @babamuzisyen şarkılarını düzenliyor, ayrı kaldığı öğrencileri için hazırladığı videoları montajlıyor, online dersler yapıyor. Evin içinde kâh flüt, kâh gitar sesi yankılandığı için şanslıyım. Perdeler sonuna kadar açık. Hemen karşımızdaki çam ağaçlarının dibinde, mahallenin gürbüz kedileri oynaşıyor. Güvercinler, pencerenin önüne onlar için hazırladığım açık büfeden nasiplenirken, kedi evladımız Maske onları izlemekte. İnsan evladımız Ege ise derin bir öğle uykusunun kollarında. Hepimiz evdeyiz.
“Bu şehirde hayat yok” diyenlere tepki olarak doğan ve “Var la” cevabını veren @lavarlaa bile geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, “Ankara’da Hayat Yok! #EvdeKal” çağrısında bulundu. “Birçoğumuz uzun süredir evlerimizdeyiz. Merak ediyoruz, dışarıda en çok ne yapmayı özlediniz” diye soran @lavarlaa’ya kentliden çok sayıda yanıt geldi. En çok doya doya yürümeyi özleyen Ankaralıların cevapları şunlar oldu:
KURTULUŞ PARKI’NDA MOLA
@Furkan__Kilinc Geceleri Kuğulu Park’ta vakit geçirmeyi.
@mertcebirsey Baharın o güzel günlerinde Dikimevi’nden Kızılay’a yürümek ve Kurtuluş Parkı’nda mola vermek.
@dogantoktamiss Yürümeyi.
@soylekocum Kuğulu Park’ta simit ayran.
@drumityasar Gençlerbirliği maçına gitmeyi.
@NupelBozboga Seğmenler’de oturmayı.
@dincfatmanur Akşamüstü Kızılay’dan Kuğulu’ya yürümek.
@Kubaydgn Eymir Gölü’nde bisiklet sürmek.
@glc_f Kulaklığı takıp, vadide yürümeyi.
@ozzayazz Kuğulu Park girişte satılan simit dünyanın en lezzetlisi. Kokusu burnumda, çok özledim. Kızılay-Karanfil (1-2), Olgunlar, Akay, Tunus Cad., Bülten Sok., Bestekar, Tunalı-Kuğulu yürüyüş rotamı özledim.
@peksilos Meclis Parkı’nda bi tane ağaç var, dalları üstüne eğiliyor, koruyor seni. Yeşili ve o hissi özlemiş olabilirim biraz.
@cagdasartantas Tunalı’nın başından Kuğulu’ya kadar yürüyüp, orada bir kahve alıp parkta içmeyi.
@eerenercann Kızılay’dan (Karanfil Sokak üzerinden) Kuğulu Park’a yürümek. Kuğulu’da oturup huzurun sesini dinlemek.
@edaakpinaar Termosa çay koyup arkadaşlara haber salıp Kurtuluş’ta oturmayı.
@rumpleraven Bir daha Kızılay’dan Tunalı’ya taksiye binersem meydan dayağı atın bana. GOP’a kadar, Cinnah’a kadar komple yürümek istiyorum.
@nysbsydmiyrm Söz veriyorum bu karantinadan sonra Cebeci’den Tunalı’ya kadar hiç şikayet etmeden yürüyeceğim sürekli.
Yüksel Caddesi’nin simgelerinden ‘Ayakta duran amca’ da koronavirüse karşı önlem aldı. @elifesatoglu’nun çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan @lavarlaa, paylaşıma, “Ankara Corona Günlükleri-26/03/2020” notunu düştü.
ASPAVA VE PİKNİK
@AnkaraBeyfendi ise Twitter hesabından, “Karantina bitince ilk olarak ne yapacaksınız” diye sordu. İşte takipçilerinden gelen yanıtlar:
@ocakhasan06 Önce Esat’ta güzel bir ASPAVA, ardından Bahçeli’de güzel bir kahve+tatlı, hafta sonuna Ahlatlıbel’de güzel bir piknik.
@mukopeker Seğmenler’de yuvarlanacağım.
@memettyasarr İlk önce yakın arkadaşlarımla Esat’ta Aspava sonrasında Seğmenler. Seğmenler’de saatlerce goygoy.
@burakmengu Yersiz bir soru bu tabi ki pavyon.
@sadecenuran Olgunlar’dan kitap almak.
@ankaraguclu_y Ankaragücü maçına gideceğim.
ÇOK ŞIK HAREKETLER
“Koronaya karşı balkona” diyen Çankaya Belediyesi’nin hediye ettiği menekşeler, kentlinin yüzünü güldürdü. Belediye ekipleri, talep edilen menekşeleri vatandaşın kapısına kadar götürürken, Başkentliler çok sayıda fotoğraf paylaştı ve şu yorumları yaptı:
@fatmaskywolf Alper Taşdelen’e çiçeklerimiz için teşekkür ederiz.
@Yasementayfun Çiçeklerimiz geldi oğlum çok mutlu oldu güzel vakit geçirdik ama saksı konusunda hazırlıksız yakalandık.
@yigiteryelkovan Anneannem için istediğimiz menekşeler @cankayabelediye tarafından getirildi. Teşekkürler.
@ayseozylmz Çok şık hareketler. Pozitif enerji veren mutlu eden hareketler.
@irem__ylmazz Teşekkür ederiz Alper başkanım. Çiçekler günümüzü güzelleştirdi. İnşallah ülkemiz de en kısa zamanda bu çiçekler gibi aydınlığa kavuşur. #EvdeKal
@Muzorellla Annem ve babama hediye edilen menekşeler için @cankayabelediye’sine çok teşekkürler. #EvdeHayatVar
@_Cadaveric_ @cankayabelediye @AlperTasdelen06 yüzümüzde çiçekler açtırdınız annelerimizi güldürdünüz. Menekşe kokan günler bizim olsun.
*
Otobüste çektiği bir fotoğrafı paylaşan @dry_yldz, “#EvdeKalAnkara aynen böyle devam” dedi.
Öğrenciler de sosyal medyadan ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerinin fotoğraflarını paylaşan @ankaradacocuk06, paylaşıma şu notu düştü: “#Ankara #Etimesgut ilçesi #ahimesutmahallesi #abdurrahimkarakoçilkokulu #1-E sınıfı öğrencilerinden mesaj var. #EvdeKalTürkiye #EvdeKalAnkara”
Sincan Koç İlkokulu 2-G sınıfı öğrencileri de, Yaşlılar Haftası etkinliği kapsamında “Evde kal” dedi.
Kedi Hastanesi, çalışanlarının yer aldığı fotoğrafla “Kedi köpekten korona geçmez” bilgilendirmesi yaptı.