Şehir yaşamında nezaket dersleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ‘Metroda nezaket kuralları’yla ilgili, esprili bir video paylaştı.
@ankarabbld’nin sosyal medya hesaplarından görebileceğiniz paylaşımda, metrodan inenlerle metroya binmeye çalışanların Yüzüklerin Efendisi’ndeki Miğfer Dibi Savaşı’nı anımsatan mücadeleleri, neredeyse tekerleğin bulunması kadar mazisi olan ‘uyuyor numarası’, metroda lahmacun keyfi, Survivor dokunulmazlık oyunu gibi kıran kırana geçen asansör kapma yarışları gibi detaylar yer alıyor. İşte, “Bu videoda izlediğiniz kişi ve olayların tamamen hayal ürünü olmasını biz de çok isterdik. Hepimiz için nezaket” diyen @ankarabbld’nin madde madde açıkladığı metroda nezaket kuralları:
1- Güvenlik nedeniyle sarı çizgiler geçilmemeli.
2- İkaz sesinden sonra kapılara müdahale edilmemeli.
3- Metrodan inenlere öncelik verilmeli.
4- Hamile, yaşlı ve engellilere yer verilmeli.
5- Oturuş adabına dikkat edilmeli.
6- Metroda yiyecek içecek tüketilmemeli.
7- Yüksek sesle müzik dinlenmemeli.
8- Asansörde yaşlı, engelli ve hamilelere öncelik verilmeli.
9- Yürüyen merdivenlerin sağında beklenmeli.
SAĞDA BEKLEMEYİ ÖĞRENEMEDİK
Binlerce kişinin beğendiği ve retweetlediği videoya gelen yorumlardan bazıları şunlar oldu:
@dilayeldogan Metroda denk geldim ve izledim. Abartılı sahnelerle anlatım şahane olmuş. Dün metrodaki tüm yolcular da dikkatle izliyordu. 1 kişinin davranışını değiştirse bile kârdır. Ellerinize sağlık, sayenizde Ankara değişiyor.
@BURAKALTAC Ben inerken binmeye çalışanlara hiç ayırmaksızın omuz atıp geçiyorum.
@melihvol1 Ben metrodan inerken son hızla merdivenden atlayıp koşa koşa kapıdan içeri kafalama dalacak bir kadını göğsümde yumuşatıp yere indirdiğimi biliyorum.
@metetapdik Ankara da çoğu nezaket kuralı uygulanıyor da yürüyen merdivende sağda beklemeyi öğrenemedik.
@naptinguzum Rabbim Kızılay metroya düşürmesin dedikçe sürekli gider oldum. O itiş kakış, kalabalık yüzünden çığlık atasım geliyor.
@caliskanemirhan Tam da Ankara’yı yansıtan bir video, cuk oturmuş.
KISA BOYLULARA ÇANTA DAYAĞI
@iremitooo Neandertaller için nezaket dersi 101.
@tamchotango Bir ekleme daha yapın lütfen. Sırt çantaları ile hem otobüse hem metroya binenler çantalarını ellerine alıp öyle girmeliler. Boyu kısa olanların tüm yüzlerini çantayla dövüyorlar resmen. Uyarmaktan yoruldum.
@ankarali_1i Medeniyete Giriş 101.
@Diyederm Ne kadar güzel bir konuya değinmişsiniz. Özellikle erkeklerin bir oturuşu var ki sormayın. Yahu evinin üçlü kanepesinde mi oturuyorsun birader?
@gacelous Aynı videonun “otobüs sırasına nasıl girilir” temalı olanından istiyoruz.
Nezaket kurallarının sekizinci maddesine ben de bir detay eklemek istiyorum: ‘Bebek arabalılar.’ Bebek arabası öyle bir icat ki, yanınıza almasanız mutlaka ihtiyaç hasıl oluyor, yanınıza alsanız bu sefer de çocuk inatla oturmuyor. Kucağınızda çocuk varken tek elle idare ettiğiniz bebek arabasıyla, orman kanunlarının geçerli olduğu şehir yaşamında hayatta kalmaksa gerçekten çok güç. Dilerim nezaket derslerinden tüm şehir sakinleri olarak geçeriz.
GELECEĞE KİTAP VER
Twıtter hesabından çağrıda bulunan @AnkaraMETU, “Geleceğe Kitap Ver” dedi ve ekledi, “Biz ODTÜ KÖPRÜ topluluğu olarak her yıl Türkiye genelinde belirlediğimiz ihtiyacı olan 2 köy okuluna kütüphane kuruyoruz. Sizler de bizlere kitap bağışlayabilir veya maddi açıdan destek olabilirsiniz. Gelin hep beraber eğitime köprü olalım.”
ANKARA’NIN BULUŞMA NOKTALARI
@ankarageddo, Twitter hesabından, “Ankara’da milli buluşma noktaları” notuyla dört fotoğraf paylaştı. Kızılay Alışveriş Merkezi, Dost Kitabevi, bir süre önce kapanan YKM önü ve Ulus’taki heykelin yer aldığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi. İşte kentlinin yorumuyla buluşma noktaları:
@kelimelrdenadam Koton’un köşe de önemli. Karanfil metro çıkışını söylemiyorum bile.
@senkagann Limon Pazar önü nasıl olmaz ya?
@Azmican44 Bi kere Dost Kitabevi’nin orada buluşalım dedik de bulamadım.
@ikgeky Gerçek Ankaralılar Gama’yı bilir.
@betulov Eskiden buluşma yeri Kızılay Gima idi.
@ugur_bayram ‘Eskiden ‘Karanfil Dost mu, Konur Dost mu’ derdik.
@soyleozlem Yaşlanmışız. Koton=Gama Kızılay AVM=Milli Piyango’ydu bizim için.
Şehir yaşamında nezaket dersleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ‘Metroda nezaket kuralları’yla ilgili, esprili bir video paylaştı.
@ankarabbld’nin sosyal medya hesaplarından görebileceğiniz paylaşımda, metrodan inenlerle metroya binmeye çalışanların Yüzüklerin Efendisi’ndeki Miğfer Dibi Savaşı’nı anımsatan mücadeleleri, neredeyse tekerleğin bulunması kadar mazisi olan ‘uyuyor numarası’, metroda lahmacun keyfi, Survivor dokunulmazlık oyunu gibi kıran kırana geçen asansör kapma yarışları gibi detaylar yer alıyor. İşte, “Bu videoda izlediğiniz kişi ve olayların tamamen hayal ürünü olmasını biz de çok isterdik. Hepimiz için nezaket” diyen @ankarabbld’nin madde madde açıkladığı metroda nezaket kuralları:
1- Güvenlik nedeniyle sarı çizgiler geçilmemeli.
2- İkaz sesinden sonra kapılara müdahale edilmemeli.
3- Metrodan inenlere öncelik verilmeli.
4- Hamile, yaşlı ve engellilere yer verilmeli.
5- Oturuş adabına dikkat edilmeli.
6- Metroda yiyecek içecek tüketilmemeli.
7- Yüksek sesle müzik dinlenmemeli.
8- Asansörde yaşlı, engelli ve hamilelere öncelik verilmeli.
9- Yürüyen merdivenlerin sağında beklenmeli.
SAĞDA BEKLEMEYİ ÖĞRENEMEDİK
Binlerce kişinin beğendiği ve retweetlediği videoya gelen yorumlardan bazıları şunlar oldu:
@dilayeldogan Metroda denk geldim ve izledim. Abartılı sahnelerle anlatım şahane olmuş. Dün metrodaki tüm yolcular da dikkatle izliyordu. 1 kişinin davranışını değiştirse bile kârdır. Ellerinize sağlık, sayenizde Ankara değişiyor.
@BURAKALTAC Ben inerken binmeye çalışanlara hiç ayırmaksızın omuz atıp geçiyorum.
@melihvol1 Ben metrodan inerken son hızla merdivenden atlayıp koşa koşa kapıdan içeri kafalama dalacak bir kadını göğsümde yumuşatıp yere indirdiğimi biliyorum.
@metetapdik Ankara da çoğu nezaket kuralı uygulanıyor da yürüyen merdivende sağda beklemeyi öğrenemedik.
@naptinguzum Rabbim Kızılay metroya düşürmesin dedikçe sürekli gider oldum. O itiş kakış, kalabalık yüzünden çığlık atasım geliyor.
@caliskanemirhan Tam da Ankara’yı yansıtan bir video, cuk oturmuş.
KISA BOYLULARA ÇANTA DAYAĞI
@iremitooo Neandertaller için nezaket dersi 101.
@tamchotango Bir ekleme daha yapın lütfen. Sırt çantaları ile hem otobüse hem metroya binenler çantalarını ellerine alıp öyle girmeliler. Boyu kısa olanların tüm yüzlerini çantayla dövüyorlar resmen. Uyarmaktan yoruldum.
@ankarali_1i Medeniyete Giriş 101.
@Diyederm Ne kadar güzel bir konuya değinmişsiniz. Özellikle erkeklerin bir oturuşu var ki sormayın. Yahu evinin üçlü kanepesinde mi oturuyorsun birader?
@gacelous Aynı videonun “otobüs sırasına nasıl girilir” temalı olanından istiyoruz.
Nezaket kurallarının sekizinci maddesine ben de bir detay eklemek istiyorum: ‘Bebek arabalılar.’ Bebek arabası öyle bir icat ki, yanınıza almasanız mutlaka ihtiyaç hasıl oluyor, yanınıza alsanız bu sefer de çocuk inatla oturmuyor. Kucağınızda çocuk varken tek elle idare ettiğiniz bebek arabasıyla, orman kanunlarının geçerli olduğu şehir yaşamında hayatta kalmaksa gerçekten çok güç. Dilerim nezaket derslerinden tüm şehir sakinleri olarak geçeriz.
GELECEĞE KİTAP VER
Twıtter hesabından çağrıda bulunan @AnkaraMETU, “Geleceğe Kitap Ver” dedi ve ekledi, “Biz ODTÜ KÖPRÜ topluluğu olarak her yıl Türkiye genelinde belirlediğimiz ihtiyacı olan 2 köy okuluna kütüphane kuruyoruz. Sizler de bizlere kitap bağışlayabilir veya maddi açıdan destek olabilirsiniz. Gelin hep beraber eğitime köprü olalım.”
ANKARA’NIN BULUŞMA NOKTALARI
@ankarageddo, Twitter hesabından, “Ankara’da milli buluşma noktaları” notuyla dört fotoğraf paylaştı. Kızılay Alışveriş Merkezi, Dost Kitabevi, bir süre önce kapanan YKM önü ve Ulus’taki heykelin yer aldığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi. İşte kentlinin yorumuyla buluşma noktaları:
@kelimelrdenadam Koton’un köşe de önemli. Karanfil metro çıkışını söylemiyorum bile.
@senkagann Limon Pazar önü nasıl olmaz ya?
@Azmican44 Bi kere Dost Kitabevi’nin orada buluşalım dedik de bulamadım.
@ikgeky Gerçek Ankaralılar Gama’yı bilir.
@betulov Eskiden buluşma yeri Kızılay Gima idi.
@ugur_bayram ‘Eskiden ‘Karanfil Dost mu, Konur Dost mu’ derdik.
@soyleozlem Yaşlanmışız. Koton=Gama Kızılay AVM=Milli Piyango’ydu bizim için.