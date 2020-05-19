 Mesut ol Mesude

Sizinle bu hafta, Ankara’da yaşayan Mesude’nin filmlere konu olabilecek türden hikâyesini paylaşmak istiyorum.
Mesude’den, Başkent’in sokak hâllerini takipçileriyle paylaşan @everyday_ankara’nın tweet’leriyle haberdar oldum. Mesude, @everyday_ankara’nın halası. 1974’te, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğmuş. Şimdiye dek bir kez gitsem de, uzun yıllar kafa kâğıdımın ‘nüfusa kayıtlı olduğu ilçe’ kısmında ‘Bünyan’ yazması hasebiyle hemşehrim.
Şu an Mamak-Hüseyingazi’de yaşayan, nevi şahsına münhasır Mesude’nin renkli özelliklerinden biri, durup dururken, 1993 yılında yaşadığı bir cenazede yediği yemekten, 2001 yılında kuzeninin düğününde kimin ne giydiğine kadar her şeyi hatırlaması. “Babaannem hamile iken karnını sandığa vurduğunu, Mesude’nin bu nedenle zihinsel engelli olduğunu söylüyor. Yine babaannemin anlattığına göre 70’lerin sonunda 3 farklı doktora muayene olmuş, doktorlar beynin gelişmediğini söylemiş” diyor @everyday_ankara.
Köyde yaşadıkları dönemde sabahtan akşama kadar damda gelen geçeni izler, saatlerce kasetçalarından türkü dinler, dans edermiş Mesude. Yüzük, küpe, kolye delisiymiş o zamanlar. Yine öyleymiş ancak eskisi kadar abartmıyormuş. Takıp takıştırma konusunda Barış Manço’ya benzetirlermiş eskiden...
500 FOTOĞRAFLIK ALBÜM
Daha önce köyde neşeyle yaşayan Mesude, Ankara’ya geldikten sonra durulmuş. Sabahtan akşama kadar evde oturmak, onun bir anlamda yaşam enerjisini söndürmüş. Bu dönemde yeni bir alışkanlık edinen Mesude, vesikalık fotoğraf toplamaya başlamış. Ziyarete gelenlerin, komşuların, eş dostun, akrabaların vesikalık fotoğraf vermesiyle geçen dokuz senenin ardından, Mesude’nin 500’e yakın vesikalıktan oluşan bir fotoğraf albümü olmuş. @everyday_ankara, “Bugün belki torunlarının aklına gelmeyen eski bir aile dostu, Mesude sayesinde bizim evde, aile buluşmalarında, bayramlarda sürekli anılıyor. Böylece ailenin tarihine dair birçok enstantaneyi yeniden yaşıyoruz” diyor.
Mesude’ye yaklaşık 4 ay önce meme kanseri teşhisi konmuş ve Ankara Onkoloji Hastanesi’nde bir göğsü alınmış. 25 günde bir kemoterapiye giden Mesude, gittikçe daha da durgunlaşmış. Hâl böyleyken, @everyday_ankara’nın bir dileği var; vesikalık fotoğrafınızı göndererek onun albümüne ve daha da önemlisi biraz olsun neşelenmesine katkıda bulunmanız. Adresi de Twitter hesabından paylaşan @everyday_ankara, şunları söylemiş:
“Minnacık bir şeyden bile çok mutlu olur; gelen geçen herkese sizi anlatabilir. Mesude ve albümü, diyebilirim ki kendi aileme dair açık ara en sevdiğim şey. İleride onunla yaşadığım günleri hatırlarken deliler gibi hüzünleneceğimi ve mutlu olacağımı şimdiden biliyorum.” Paylaşıma gelen yorumlarsa şöyle:
KALBİMİ BU GÖNDERİYE BIRAKIYORUM
@sakisaloha Güçlü kal Mesude. Mektubunu bu gece yazacağım. İlk fırsatta da senin için güzel bir vesikalık çektirip mektupla birlikte yollayacağım.
@niyan2112 Ne kadar güzel anlatmaktır bu. Ta kalbimden sevgiler Mesude’ye.
@simgecalskans Kalbimi bu gönderiye bırakıyorum. Çok güzelsin...
@k_merinos Hafta içi yapacağım ilk iş belli oldu, yeter ki mutlu olsun.
@saadetburcu Komşu sayılırız, en kısa zamanda gidip elden teslim edeceğim.
@dideminselel Canım Mesude acil şifalar diliyorum. Çarşamba günü ona şans getirmesi için ufak bi de hediyeyle vesikalığımı yollayacağım. O güzel albümünde olmak benim için de mutluluk olacak.
@yaatabiioyledir İlk fırsatta kendi küçük vesikalık albümümü hikayeleriyle göndereceğim Mesude’ye mutlu olsun.
@hgemicii Mesude güzel insan, bütün güzel yüreğin vücuduna şifa olsun...Dilerim biriktirebileceğin daha fazla anıların olur. Kalbim seninle.
@yarentemurx Gözlerim dolu dolu okudum Allah’ım ne ince bir ruh ne naif bir yürek.
Dilerim kendisini tanımadan sevenlerden gelen fotoğraflar mutluluk, neşe ve şifa versin Mesude’ye. İsmi gibi mesut olsun daima...
AİLENİN HAFIZA BEKÇİSİ
@everyday_ankara, 2015 yılında Mesude’nin bir belgeselini çekmiş ve çalışmayı şu anlamlı cümlelerle tanımlıyor:
“Bu kısa belgeselde, toplum içinde ‘engelli’ olarak adlandırılan ancak zaman ve mekân engellerini toplumun büyük bir bölümünden daha büyük bir marifetle aşabilmiş Mesude’nin günlük yaşantısına ve fotoğraflarla kurduğu ilişkiye tanık oluyoruz.”
Vimeo.com’da ‘Mesude (2015)’ başlığıyla yayınlanan belgesele şu not düşülmüş:
“Mesude Bayram Ankara’da yaşayan zihinsel ‘engelli’ özel bir kadın ve halam. Onu özel kılan şey ise yanından hiç ayırmadığı vesikalık fotoğraf albümü. Tanıdığı ve tanıştığı hemen her kişinin bir adet vesikalık fotoğrafını, yani ‘suret’ini yanı başından ayırmıyor. Gün içinde sürekli bu suretlere bakıp o fotoğraftaki kişilerin sevinçlerini ve üzüntülerini anarken bu kişilerin anılmalarına vesile olarak bir anlamda ailenin ‘hafıza bekçiliği’ görevini üstleniyor...”
Mesut ol Mesude
Sizinle bu hafta, Ankara’da yaşayan Mesude’nin filmlere konu olabilecek türden hikâyesini paylaşmak istiyorum.
Mesude’den, Başkent’in sokak hâllerini takipçileriyle paylaşan @everyday_ankara’nın tweet’leriyle haberdar oldum. Mesude, @everyday_ankara’nın halası. 1974’te, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğmuş. Şimdiye dek bir kez gitsem de, uzun yıllar kafa kâğıdımın ‘nüfusa kayıtlı olduğu ilçe’ kısmında ‘Bünyan’ yazması hasebiyle hemşehrim.
Şu an Mamak-Hüseyingazi’de yaşayan, nevi şahsına münhasır Mesude’nin renkli özelliklerinden biri, durup dururken, 1993 yılında yaşadığı bir cenazede yediği yemekten, 2001 yılında kuzeninin düğününde kimin ne giydiğine kadar her şeyi hatırlaması. “Babaannem hamile iken karnını sandığa vurduğunu, Mesude’nin bu nedenle zihinsel engelli olduğunu söylüyor. Yine babaannemin anlattığına göre 70’lerin sonunda 3 farklı doktora muayene olmuş, doktorlar beynin gelişmediğini söylemiş” diyor @everyday_ankara.
Köyde yaşadıkları dönemde sabahtan akşama kadar damda gelen geçeni izler, saatlerce kasetçalarından türkü dinler, dans edermiş Mesude. Yüzük, küpe, kolye delisiymiş o zamanlar. Yine öyleymiş ancak eskisi kadar abartmıyormuş. Takıp takıştırma konusunda Barış Manço’ya benzetirlermiş eskiden...
500 FOTOĞRAFLIK ALBÜM
Daha önce köyde neşeyle yaşayan Mesude, Ankara’ya geldikten sonra durulmuş. Sabahtan akşama kadar evde oturmak, onun bir anlamda yaşam enerjisini söndürmüş. Bu dönemde yeni bir alışkanlık edinen Mesude, vesikalık fotoğraf toplamaya başlamış. Ziyarete gelenlerin, komşuların, eş dostun, akrabaların vesikalık fotoğraf vermesiyle geçen dokuz senenin ardından, Mesude’nin 500’e yakın vesikalıktan oluşan bir fotoğraf albümü olmuş. @everyday_ankara, “Bugün belki torunlarının aklına gelmeyen eski bir aile dostu, Mesude sayesinde bizim evde, aile buluşmalarında, bayramlarda sürekli anılıyor. Böylece ailenin tarihine dair birçok enstantaneyi yeniden yaşıyoruz” diyor.
Mesude’ye yaklaşık 4 ay önce meme kanseri teşhisi konmuş ve Ankara Onkoloji Hastanesi’nde bir göğsü alınmış. 25 günde bir kemoterapiye giden Mesude, gittikçe daha da durgunlaşmış. Hâl böyleyken, @everyday_ankara’nın bir dileği var; vesikalık fotoğrafınızı göndererek onun albümüne ve daha da önemlisi biraz olsun neşelenmesine katkıda bulunmanız. Adresi de Twitter hesabından paylaşan @everyday_ankara, şunları söylemiş:
“Minnacık bir şeyden bile çok mutlu olur; gelen geçen herkese sizi anlatabilir. Mesude ve albümü, diyebilirim ki kendi aileme dair açık ara en sevdiğim şey. İleride onunla yaşadığım günleri hatırlarken deliler gibi hüzünleneceğimi ve mutlu olacağımı şimdiden biliyorum.” Paylaşıma gelen yorumlarsa şöyle:
KALBİMİ BU GÖNDERİYE BIRAKIYORUM
@sakisaloha Güçlü kal Mesude. Mektubunu bu gece yazacağım. İlk fırsatta da senin için güzel bir vesikalık çektirip mektupla birlikte yollayacağım.
@niyan2112 Ne kadar güzel anlatmaktır bu. Ta kalbimden sevgiler Mesude’ye.
@simgecalskans Kalbimi bu gönderiye bırakıyorum. Çok güzelsin...
@k_merinos Hafta içi yapacağım ilk iş belli oldu, yeter ki mutlu olsun.
@saadetburcu Komşu sayılırız, en kısa zamanda gidip elden teslim edeceğim.
@dideminselel Canım Mesude acil şifalar diliyorum. Çarşamba günü ona şans getirmesi için ufak bi de hediyeyle vesikalığımı yollayacağım. O güzel albümünde olmak benim için de mutluluk olacak.
@yaatabiioyledir İlk fırsatta kendi küçük vesikalık albümümü hikayeleriyle göndereceğim Mesude’ye mutlu olsun.
@hgemicii Mesude güzel insan, bütün güzel yüreğin vücuduna şifa olsun...Dilerim biriktirebileceğin daha fazla anıların olur. Kalbim seninle.
@yarentemurx Gözlerim dolu dolu okudum Allah’ım ne ince bir ruh ne naif bir yürek.
Dilerim kendisini tanımadan sevenlerden gelen fotoğraflar mutluluk, neşe ve şifa versin Mesude’ye. İsmi gibi mesut olsun daima...
AİLENİN HAFIZA BEKÇİSİ
@everyday_ankara, 2015 yılında Mesude’nin bir belgeselini çekmiş ve çalışmayı şu anlamlı cümlelerle tanımlıyor:
“Bu kısa belgeselde, toplum içinde ‘engelli’ olarak adlandırılan ancak zaman ve mekân engellerini toplumun büyük bir bölümünden daha büyük bir marifetle aşabilmiş Mesude’nin günlük yaşantısına ve fotoğraflarla kurduğu ilişkiye tanık oluyoruz.”
Vimeo.com’da ‘Mesude (2015)’ başlığıyla yayınlanan belgesele şu not düşülmüş:
“Mesude Bayram Ankara’da yaşayan zihinsel ‘engelli’ özel bir kadın ve halam. Onu özel kılan şey ise yanından hiç ayırmadığı vesikalık fotoğraf albümü. Tanıdığı ve tanıştığı hemen her kişinin bir adet vesikalık fotoğrafını, yani ‘suret’ini yanı başından ayırmıyor. Gün içinde sürekli bu suretlere bakıp o fotoğraftaki kişilerin sevinçlerini ve üzüntülerini anarken bu kişilerin anılmalarına vesile olarak bir anlamda ailenin ‘hafıza bekçiliği’ görevini üstleniyor...”