Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nur Hande Başpınar>Maskeli dolmuş galaksi yolcusu
"Nur Hande Başpınar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nur Hande Başpınar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nur Hande Başpınar

Nur Hande Başpınar

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

28 Nisan 2020

Birçok kişi hatırlayacaktır. Ankara’da bir dolmuş şoförü, yaklaşık bir ay önce koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske takmıştı. O dolmuş, dijital kolaj çalışmalarıyla sosyal medyada arzıendam eden @effectifu’nun elinde galaksi yolculuğuna çıktı.

@effectifu çalışmasını Led Zeppelin’in ‘Stairway to Heaven’ şarkısına göndermede bulunarak, “Stairway to Ulus... photo: @yekbaskan” notuyla paylaştı. Alternatif Ankara hayatının izini süren @lavarlaa’nın da Instagram hesabında yer verdiği tasarıma şu yorumlar geldi:
@lyl.glr Yakında vizyonda.
@gokhanbulut85 Led Zeppelin&Ulus/Telsizler.
@gzm_by Tabi ki Ege dolmuşu.
@i.syluu İstikrarlı hayat hakikattir.
@aucengz Jimmy Page sürüyor sanırım dolmuşu.

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

BÜYÜK İLGİ TOPLAMIŞTI

Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske takmıştı. Direksiyon başında kendisi de maske takan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu koymuştu. Dev maske büyük ilgi toplarken, Kaya, Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getirmişti.

İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarını, ufak bir teşekkür olarak üç haftadır sayfalarımızda misafir ediyoruz. İşte, dördüncü haftamızda sağlık çalışanlarının paylaşımları:
@sehir_hastaneleri_personeli #GüçlüTürkiyem

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

@drberkan75 İşimizin başındayız!

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

@dr_bilalsengu Reanimasyon Anesteziyoloji Yoğun Bakım.. but they are not astronauts.

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

@harunzengn Paylaşmasak olmazdı.

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

@dytburcuozysl Günaydın. İşimizin başındayız.

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

@drsemkan Uykunun belki en tatlı zamanı ama ekip olmak, emek vermek ve şifaya vesile olmanın verdiği hazzı ne tutar...

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

EN SEVİLEN KARAKTER

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bir uygulama var: Waifu. Uygulamayı bilmiyorsanız da sosyal medyada şu sıralar herkesin anime karakterine dönüşmeye başladığını fark etmişsinizdir. ‘Waifu’, anime ve manga tutkunlarının en sevdikleri karakteri tanımlamak için kullandıkları bir kelime. Ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da @satrayni tarafından Waifu akımına dahil edildi. @satrayni tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımı, binlerce kişinin yanı sıra Başkan Yavaş da beğendi.

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

@muzdarib, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Salgın günlerinin en sevimli fotoğraflarından birini çektim galiba. Ankara - 22.04.2020” notunu düştü.

Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

X
Nur Hande Başpınar Nur Hande BaşpınarTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
2019 gelirlerinin beyanı için son günlerAhmet KARABIYIK2019 gelirlerinin beyanı için son günler28.04.2020
“Dünya Menenjit Günü”Ayşegül DOMANİÇ YELÇE“Dünya Menenjit Günü”  28.04.2020
İncecik bir tel üzerindeKanat ATKAYAİncecik bir tel üzerinde28.04.2020
Türkiye’nin artılarını da görelimDeniz SİPAHİTürkiye’nin artılarını da görelim28.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.