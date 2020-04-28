Maskeli dolmuş galaksi yolcusu

Birçok kişi hatırlayacaktır. Ankara’da bir dolmuş şoförü, yaklaşık bir ay önce koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske takmıştı. O dolmuş, dijital kolaj çalışmalarıyla sosyal medyada arzıendam eden @effectifu’nun elinde galaksi yolculuğuna çıktı.
@effectifu çalışmasını Led Zeppelin’in ‘Stairway to Heaven’ şarkısına göndermede bulunarak, “Stairway to Ulus... photo: @yekbaskan” notuyla paylaştı. Alternatif Ankara hayatının izini süren @lavarlaa’nın da Instagram hesabında yer verdiği tasarıma şu yorumlar geldi:
@lyl.glr Yakında vizyonda.
@gokhanbulut85 Led Zeppelin&Ulus/Telsizler.
@gzm_by Tabi ki Ege dolmuşu.
@i.syluu İstikrarlı hayat hakikattir.
@aucengz Jimmy Page sürüyor sanırım dolmuşu.
BÜYÜK İLGİ TOPLAMIŞTI
Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske takmıştı. Direksiyon başında kendisi de maske takan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu koymuştu. Dev maske büyük ilgi toplarken, Kaya, Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getirmişti.
İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ
Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarını, ufak bir teşekkür olarak üç haftadır sayfalarımızda misafir ediyoruz. İşte, dördüncü haftamızda sağlık çalışanlarının paylaşımları:
@sehir_hastaneleri_personeli #GüçlüTürkiyem
@drberkan75 İşimizin başındayız!
@dr_bilalsengu Reanimasyon Anesteziyoloji Yoğun Bakım.. but they are not astronauts.
@harunzengn Paylaşmasak olmazdı.
@dytburcuozysl Günaydın. İşimizin başındayız.
@drsemkan Uykunun belki en tatlı zamanı ama ekip olmak, emek vermek ve şifaya vesile olmanın verdiği hazzı ne tutar...
EN SEVİLEN KARAKTER
Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bir uygulama var: Waifu. Uygulamayı bilmiyorsanız da sosyal medyada şu sıralar herkesin anime karakterine dönüşmeye başladığını fark etmişsinizdir. ‘Waifu’, anime ve manga tutkunlarının en sevdikleri karakteri tanımlamak için kullandıkları bir kelime. Ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da @satrayni tarafından Waifu akımına dahil edildi. @satrayni tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımı, binlerce kişinin yanı sıra Başkan Yavaş da beğendi.
@muzdarib, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Salgın günlerinin en sevimli fotoğraflarından birini çektim galiba. Ankara - 22.04.2020” notunu düştü.
Maskeli dolmuş galaksi yolcusu
Birçok kişi hatırlayacaktır. Ankara’da bir dolmuş şoförü, yaklaşık bir ay önce koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske takmıştı. O dolmuş, dijital kolaj çalışmalarıyla sosyal medyada arzıendam eden @effectifu’nun elinde galaksi yolculuğuna çıktı.
@effectifu çalışmasını Led Zeppelin’in ‘Stairway to Heaven’ şarkısına göndermede bulunarak, “Stairway to Ulus... photo: @yekbaskan” notuyla paylaştı. Alternatif Ankara hayatının izini süren @lavarlaa’nın da Instagram hesabında yer verdiği tasarıma şu yorumlar geldi:
@lyl.glr Yakında vizyonda.
@gokhanbulut85 Led Zeppelin&Ulus/Telsizler.
@gzm_by Tabi ki Ege dolmuşu.
@i.syluu İstikrarlı hayat hakikattir.
@aucengz Jimmy Page sürüyor sanırım dolmuşu.
BÜYÜK İLGİ TOPLAMIŞTI
Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske takmıştı. Direksiyon başında kendisi de maske takan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu koymuştu. Dev maske büyük ilgi toplarken, Kaya, Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getirmişti.
İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ
Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarını, ufak bir teşekkür olarak üç haftadır sayfalarımızda misafir ediyoruz. İşte, dördüncü haftamızda sağlık çalışanlarının paylaşımları:
@sehir_hastaneleri_personeli #GüçlüTürkiyem
@drberkan75 İşimizin başındayız!
@dr_bilalsengu Reanimasyon Anesteziyoloji Yoğun Bakım.. but they are not astronauts.
@harunzengn Paylaşmasak olmazdı.
@dytburcuozysl Günaydın. İşimizin başındayız.
@drsemkan Uykunun belki en tatlı zamanı ama ekip olmak, emek vermek ve şifaya vesile olmanın verdiği hazzı ne tutar...
EN SEVİLEN KARAKTER
Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bir uygulama var: Waifu. Uygulamayı bilmiyorsanız da sosyal medyada şu sıralar herkesin anime karakterine dönüşmeye başladığını fark etmişsinizdir. ‘Waifu’, anime ve manga tutkunlarının en sevdikleri karakteri tanımlamak için kullandıkları bir kelime. Ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da @satrayni tarafından Waifu akımına dahil edildi. @satrayni tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımı, binlerce kişinin yanı sıra Başkan Yavaş da beğendi.
@muzdarib, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Salgın günlerinin en sevimli fotoğraflarından birini çektim galiba. Ankara - 22.04.2020” notunu düştü.