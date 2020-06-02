La bize her yer Angara

Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya, Amsterdam’daki 06 plakalı beyaz Şahin damga vurdu.
TOFAŞ aşığı üçlü, @tofask_amsterdam Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor.
@izakyol’un, “Başkası dese inanmazdım: Amsterdam’da biraz önce 06 plakalı bir beyaz Şahin trafikte tam önüme düştü. Bir an gözlerime inanamadım, alelacele fotoğraflarını da çektim” notuyla paylaştığı kareler şaşkınlık yarattı. “15 sene kadar önce Almanya’da otobanda epey eski bir Kartal görmüştüm. O zaman kimse inanmadı bana, ‘Yanlış görmüşsündür, Kartal’ın burada ne işi var?’ dedilerdi. Allah’tan şimdi sağlam kanıtlarım var” diyen @izakyol’un paylaşımının ardından, Amsterdam’da bir TofAşk Kulübü olduğu, kentte ikisi Türk plakalı, biri Hollanda’da trafik tescili yapılmış üç Şahin bulunduğu ortaya çıktı.
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya sakinlerinin bir kısmı “O arabayı oraya nasıl götürmüş? Yolda ne kadar yakmış?” diye sorarken, aracın tamirinde yaşanacak parça sıkıntısına nasıl çözüm bulunacağı da merak konusu oldu. İşte yorumlardan bazıları:
PARÇA SIKINTISI YAŞAR
@ekomini_sa Hocam bu resim yayılır ise Şahin ikinci el fiyatlarına +10.000 koyarlar. Buradan Hollanda’ya tek depoda gitti diye de ilan açarlar.
@yener_er İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz’de balon balığı, aslan balığı gibi tropikal türler görülmeye başlandı. Belki de bu da öyle bir sebeptendir.
@ali_elieyioglu O arabayı oraya nasıl götürmüş çok merak ettim...
@yalcinarslan17 Yurdum insanı, bize her yol Ankara diye düşmüş yollara.
@mmahmutccan Parçası da yoktur orada nasıl tamir ettiriyor delilik bildiğiniz.
@agrosagros Bu araç orada parça sıkıntısı yaşar.
ERİK DALI ÇALIYOR MU
@salihaaydiinn Ankara her yerde.
@suatortahisar Yalnız Şahin değil ‘Şahin S’ aradaki fark Tofaşçılar için çok mühimdir.
@Sabri38511548 Erik dalı çalmıyorsa çakmadır.
@FutbolReaLFake Ya bu nasıl bir şeydir. Şu resmi görünce yüzümde bir anda oluşan, anlamsız ama anlamlı tebessümü tarif edemem.
@sakirgurgen Kaç para yaktı ki?
@bayrakanadoluu Son ses Angaranın Bağları çalmıyorsa inanmam.
@fthdmrkya Türkiye’de bile Ankara dışında rastlanmıyor bu arabaya.
@uurka06 La bize her yer Angara derken şaka yapmıyorduk.
BAZEN KASABA BAZEN ŞEHİR
Sosyal medya sakinleri geçtiğimiz günlerde “Ankara’ya taşınmak istiyorum. Ama bi neden bulmalıyım” diyen Yönetmen Burak Çevik için sebepler sıraladı. Kimi “Kompakt tasarımıyla hayatı kolaylaştıran bir ilimiz” dedi, kimi ‘İstanbul’un kıymetini anlamak’ klişesini öne sürdü. İşte, @bu_cevik'in paylaşımına gelen yanıtlar:
@ankyranos Sakinlik... Bazen kasaba bazen şehir bir de İstanbul’a gitmesi kolay!
@NLvntTnl Aspava, Ulus Meydan, apartman kafeler.
@naptinguzum “İstanbul’un manzarası çok güzel ama Ankara’da hep binalar var. Gel şöyle manzaraya karşı oturalım, bir şeyler içelim diyemiyorsun. O yüzden hep insanların gözlerinin içine bakmak zorundasın. Ben en iyi arkadaşlarımı Ankara’da edindim.”
@network_1910 1-Ankaragücü 2-Mansur Yavaş
Daha nasıl bir nedenin olsun?
@diloiloi İstanbul’un kıymetini anlamak?
@sosyalmikser Anıtkabir...
YAZIN RAHATÇA UYUYABİLMEK İÇİN
@rockabyemarie Ulus Hali’nden geçerek kaleye çıkmak, Kuğulupark’ta mola verip Seğmenler’e ulaşmak, Eymir’de bir sonbahar günü yaşamak, ODTÜ’de bir şenliğe katılmak, CerModern’de bir sergi gezmek, kışları Devlet Tiyatroları, CSO ya da DOB’da bir şey seyretmek, sabahları Ankara simidi, öğlenleri döneri... Yeterli mi?
@gozdezzz Bulursan bana da söyler misin? Neden bu şehirde kaldığıma sebep bulmuş olurum belki.
@BaliogluBensu Pavyon?
@duygucero Hiç süslü laflara gerek yok. Hem büyükşehir hem de İstanbul gibi bir “büyük şehir” kaosundan uzak. Sakin, kendi tarzı olan, yaşanılası bir şehir...
@T77631540 Kompakt tasarımıyla hayatı kolaylaştıran bir ilimiz.
@ateshucresi Yazın rahatça uyunabilen tek şehir olabilir.
@Jedi_Gencebay_ Bir gün içinde 4 mevsimin yaşandığı nadir şehir.
La bize her yer Angara
Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya, Amsterdam’daki 06 plakalı beyaz Şahin damga vurdu.
TOFAŞ aşığı üçlü, @tofask_amsterdam Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor.
@izakyol’un, “Başkası dese inanmazdım: Amsterdam’da biraz önce 06 plakalı bir beyaz Şahin trafikte tam önüme düştü. Bir an gözlerime inanamadım, alelacele fotoğraflarını da çektim” notuyla paylaştığı kareler şaşkınlık yarattı. “15 sene kadar önce Almanya’da otobanda epey eski bir Kartal görmüştüm. O zaman kimse inanmadı bana, ‘Yanlış görmüşsündür, Kartal’ın burada ne işi var?’ dedilerdi. Allah’tan şimdi sağlam kanıtlarım var” diyen @izakyol’un paylaşımının ardından, Amsterdam’da bir TofAşk Kulübü olduğu, kentte ikisi Türk plakalı, biri Hollanda’da trafik tescili yapılmış üç Şahin bulunduğu ortaya çıktı.
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya sakinlerinin bir kısmı “O arabayı oraya nasıl götürmüş? Yolda ne kadar yakmış?” diye sorarken, aracın tamirinde yaşanacak parça sıkıntısına nasıl çözüm bulunacağı da merak konusu oldu. İşte yorumlardan bazıları:
PARÇA SIKINTISI YAŞAR
@ekomini_sa Hocam bu resim yayılır ise Şahin ikinci el fiyatlarına +10.000 koyarlar. Buradan Hollanda’ya tek depoda gitti diye de ilan açarlar.
@yener_er İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz’de balon balığı, aslan balığı gibi tropikal türler görülmeye başlandı. Belki de bu da öyle bir sebeptendir.
@ali_elieyioglu O arabayı oraya nasıl götürmüş çok merak ettim...
@yalcinarslan17 Yurdum insanı, bize her yol Ankara diye düşmüş yollara.
@mmahmutccan Parçası da yoktur orada nasıl tamir ettiriyor delilik bildiğiniz.
@agrosagros Bu araç orada parça sıkıntısı yaşar.
ERİK DALI ÇALIYOR MU
@salihaaydiinn Ankara her yerde.
@suatortahisar Yalnız Şahin değil ‘Şahin S’ aradaki fark Tofaşçılar için çok mühimdir.
@Sabri38511548 Erik dalı çalmıyorsa çakmadır.
@FutbolReaLFake Ya bu nasıl bir şeydir. Şu resmi görünce yüzümde bir anda oluşan, anlamsız ama anlamlı tebessümü tarif edemem.
@sakirgurgen Kaç para yaktı ki?
@bayrakanadoluu Son ses Angaranın Bağları çalmıyorsa inanmam.
@fthdmrkya Türkiye’de bile Ankara dışında rastlanmıyor bu arabaya.
@uurka06 La bize her yer Angara derken şaka yapmıyorduk.
BAZEN KASABA BAZEN ŞEHİR
Sosyal medya sakinleri geçtiğimiz günlerde “Ankara’ya taşınmak istiyorum. Ama bi neden bulmalıyım” diyen Yönetmen Burak Çevik için sebepler sıraladı. Kimi “Kompakt tasarımıyla hayatı kolaylaştıran bir ilimiz” dedi, kimi ‘İstanbul’un kıymetini anlamak’ klişesini öne sürdü. İşte, @bu_cevik'in paylaşımına gelen yanıtlar:
@ankyranos Sakinlik... Bazen kasaba bazen şehir bir de İstanbul’a gitmesi kolay!
@NLvntTnl Aspava, Ulus Meydan, apartman kafeler.
@naptinguzum “İstanbul’un manzarası çok güzel ama Ankara’da hep binalar var. Gel şöyle manzaraya karşı oturalım, bir şeyler içelim diyemiyorsun. O yüzden hep insanların gözlerinin içine bakmak zorundasın. Ben en iyi arkadaşlarımı Ankara’da edindim.”
@network_1910 1-Ankaragücü 2-Mansur Yavaş
Daha nasıl bir nedenin olsun?
@diloiloi İstanbul’un kıymetini anlamak?
@sosyalmikser Anıtkabir...
YAZIN RAHATÇA UYUYABİLMEK İÇİN
@rockabyemarie Ulus Hali’nden geçerek kaleye çıkmak, Kuğulupark’ta mola verip Seğmenler’e ulaşmak, Eymir’de bir sonbahar günü yaşamak, ODTÜ’de bir şenliğe katılmak, CerModern’de bir sergi gezmek, kışları Devlet Tiyatroları, CSO ya da DOB’da bir şey seyretmek, sabahları Ankara simidi, öğlenleri döneri... Yeterli mi?
@gozdezzz Bulursan bana da söyler misin? Neden bu şehirde kaldığıma sebep bulmuş olurum belki.
@BaliogluBensu Pavyon?
@duygucero Hiç süslü laflara gerek yok. Hem büyükşehir hem de İstanbul gibi bir “büyük şehir” kaosundan uzak. Sakin, kendi tarzı olan, yaşanılası bir şehir...
@T77631540 Kompakt tasarımıyla hayatı kolaylaştıran bir ilimiz.
@ateshucresi Yazın rahatça uyunabilen tek şehir olabilir.
@Jedi_Gencebay_ Bir gün içinde 4 mevsimin yaşandığı nadir şehir.