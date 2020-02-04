Sokakları vegan çorbası ve çabasıyla ısıtan bir oluşum, son günlerde dikkatimi çekti: @vegan_sanat.
“Yaşamdan yana ol. Vegan ol” diyen ekip, pazar günleri Kuğulupark’ta vegan çorba dağıtıyor. Veganlığı kimi zaman bir bankta, kimi zaman yol üstünde bir merdivene oturup anlatan @vegan_sanat, bu gönüllü çalışmaları da ‘Vegan Soru Bank’ ve ‘Vegan Merdiven’ olarak isimlendiriyor. Oluşum zaman zaman vegan kahvaltılar, piknikler, veganlık broşürü dağıtımı ve Veganca Çay Partisi gibi etkinlikler de düzenliyor. Instagram ve Twitter’dan takip edebileceğiniz @vegan_sanat’ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflara uzun uzun baktım. Tüm katılımcıların yüzünde, iyi bir işe gönül veren insanlarda bulunan o güzel, gerçek gülümsemeden var. Yolları açık olsun.
SANAT GRİ ŞEHİRDE
Dijital kolaj çalışmalarıyla kente renk katan @effectifu, ressam Edmund Blair Leighton’ın ‘The End Of The Song’ adlı çalışmasında yer alan iki karakteri, Ankara metrosuna yerleştirdi. @effectifu, paylaşıma, “Sanat gri şehirde” notunu düştü. Sanatçının çalışmalarında, Leonardo da Vinci’nin Son Akşam Yemeği tablosu Mekteb-i Mülkiye’yle, Meryem’in Göğe Çıkışı ise Atakule’yle bir araya geliyor.
KENTİN ‘EN’LERİ
Alternatif Ankara hayatının sanal alemdeki takipçisi Lavarla, 2019’da Ankara’ya dair en sevilen şeyleri masaya yatırdı. Instagram üzerinden ‘Ankara’nın en’leriyle ilgili anket yapan oluşum, sonuçları da web sitesi lavarla.com ve sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı. Her kategoride en az altı seçenek oylanırken, @lavarlaa, anketin her yıl düzenli olarak yapılacağını açıkladı. İşte o sonuçlar:
-En iyi kitap - Bir Ömür Nasıl Yaşanır
-En iyi bar - Soul Pub (@soul.pub)
-En iyi şehir dışı kaçamak - Eskişehir OMM (@ommxart)
-En iyi tiyatro/opera/bale - Ankara DOB - Kuğu Gölü Balesi (@devletoperabalesi)
-En iyi film - Joker
-En iyi Lavarla yazısı - Tunalıyı Eskisi Kadar Tanımıyorum (@occtheartificer)
-En iyi sergi - Göbeklitepe: The Gathering (@cermodern)
-En iyi film festivali - Uluslararası Ankara Film Festivali (@ankarauff)
-En iyi kahvaltıcı - Variante (@variantebreakfastcoffee)
-En iyi kahveci - The Cups (@thecupscoffeehouse)
-En iyi konser mekanı - IF Performance Hall (@ifperformance)
@serenciyas Ankara avuntusu diye bir kavram var güzel Türkçemizde, ben uydurdum. Bir şehirden ötekine gidiyorsun ama geride bıraktığın şehir Ankara ise bu, gitmekten ziyade ne kadar süreceği belli olmayan geçici bir vedaya daha çok benziyor. İşte bu bir Ankara avuntusu.
@canberkgurer Bugün Bestekar’da bir mekanda Müjde Ar ile karşılaştık. O kadar etkileyici o kadar etkileyici ki yalnızca o kadar etkileyici olunabilir.
@zugzwang148 Rahmetli Simitçi Murat Amca, kendi yaşantısını anlatan belgeseli izledikten sonra bizlere dönüp has balkan şivesiyle defalarca “Hayat hataları affetmiyor çocuklar” demişti. Bugün Ulus’ta aynı söz yine kulağıma çalındı.
@oykulemk İstanbul’da gün boyu dolaşırken dünyanın haline üzüldüm. Ankara’da insan sadece Ankara’nın haline üzülüyor.
Kuğulupark'ta vegan çorba
Sokakları vegan çorbası ve çabasıyla ısıtan bir oluşum, son günlerde dikkatimi çekti: @vegan_sanat.
“Yaşamdan yana ol. Vegan ol” diyen ekip, pazar günleri Kuğulupark’ta vegan çorba dağıtıyor. Veganlığı kimi zaman bir bankta, kimi zaman yol üstünde bir merdivene oturup anlatan @vegan_sanat, bu gönüllü çalışmaları da ‘Vegan Soru Bank’ ve ‘Vegan Merdiven’ olarak isimlendiriyor. Oluşum zaman zaman vegan kahvaltılar, piknikler, veganlık broşürü dağıtımı ve Veganca Çay Partisi gibi etkinlikler de düzenliyor. Instagram ve Twitter’dan takip edebileceğiniz @vegan_sanat’ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflara uzun uzun baktım. Tüm katılımcıların yüzünde, iyi bir işe gönül veren insanlarda bulunan o güzel, gerçek gülümsemeden var. Yolları açık olsun.
SANAT GRİ ŞEHİRDE
Dijital kolaj çalışmalarıyla kente renk katan @effectifu, ressam Edmund Blair Leighton’ın ‘The End Of The Song’ adlı çalışmasında yer alan iki karakteri, Ankara metrosuna yerleştirdi. @effectifu, paylaşıma, “Sanat gri şehirde” notunu düştü. Sanatçının çalışmalarında, Leonardo da Vinci’nin Son Akşam Yemeği tablosu Mekteb-i Mülkiye’yle, Meryem’in Göğe Çıkışı ise Atakule’yle bir araya geliyor.
KENTİN ‘EN’LERİ
Alternatif Ankara hayatının sanal alemdeki takipçisi Lavarla, 2019’da Ankara’ya dair en sevilen şeyleri masaya yatırdı. Instagram üzerinden ‘Ankara’nın en’leriyle ilgili anket yapan oluşum, sonuçları da web sitesi lavarla.com ve sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı. Her kategoride en az altı seçenek oylanırken, @lavarlaa, anketin her yıl düzenli olarak yapılacağını açıkladı. İşte o sonuçlar:
-En iyi kitap - Bir Ömür Nasıl Yaşanır
-En iyi bar - Soul Pub (@soul.pub)
-En iyi şehir dışı kaçamak - Eskişehir OMM (@ommxart)
-En iyi tiyatro/opera/bale - Ankara DOB - Kuğu Gölü Balesi (@devletoperabalesi)
-En iyi film - Joker
-En iyi Lavarla yazısı - Tunalıyı Eskisi Kadar Tanımıyorum (@occtheartificer)
-En iyi sergi - Göbeklitepe: The Gathering (@cermodern)
-En iyi film festivali - Uluslararası Ankara Film Festivali (@ankarauff)
-En iyi kahvaltıcı - Variante (@variantebreakfastcoffee)
-En iyi kahveci - The Cups (@thecupscoffeehouse)
-En iyi konser mekanı - IF Performance Hall (@ifperformance)
@serenciyas Ankara avuntusu diye bir kavram var güzel Türkçemizde, ben uydurdum. Bir şehirden ötekine gidiyorsun ama geride bıraktığın şehir Ankara ise bu, gitmekten ziyade ne kadar süreceği belli olmayan geçici bir vedaya daha çok benziyor. İşte bu bir Ankara avuntusu.
@canberkgurer Bugün Bestekar’da bir mekanda Müjde Ar ile karşılaştık. O kadar etkileyici o kadar etkileyici ki yalnızca o kadar etkileyici olunabilir.
@zugzwang148 Rahmetli Simitçi Murat Amca, kendi yaşantısını anlatan belgeseli izledikten sonra bizlere dönüp has balkan şivesiyle defalarca “Hayat hataları affetmiyor çocuklar” demişti. Bugün Ulus’ta aynı söz yine kulağıma çalındı.
@oykulemk İstanbul’da gün boyu dolaşırken dünyanın haline üzüldüm. Ankara’da insan sadece Ankara’nın haline üzülüyor.