Punk rock grubu The Clash’in gitaristi ve vokalisti Joe Strummer’ın 21 Ağustos’taki doğum günü, bu yıl da sosyal medyada tweet’lerle kutlandı.
Müzisyenin adı, kentin, "Joe Strummer was born in Ankara. (Joe Strummer Ankara’da doğdu) yazan duvarlarında yaşıyor.
Ankaralı müzisyen @beduk, Twitter hesabından, “Hemşehrim Joe Strummer 1952 yılında bugün Ankara’da doğdu” dedi. İşte, sosyal medya sakinlerinin, 1952’de Ankara’da doğan müzisyen için yaptığı paylaşımlardan bazıları:
@MetalTillDeathh, 68 yıl önce bugün: Clash grubunun solisti Joe Strummer, Ankara’da dünyaya geldi.
@canfailun Yıllardır nasıl bilmediğim konusunda biraz şaşırdığım ve epey utandığım bir bilgiye rastladım. The Clash’in solisti ve gitaristi rahmetli Joe Strummer abimiz Ankara doğumluymuş.
ANISINA HELVA DAĞITILMIŞTI
@MeteAtature 21 Ağustos Joe Strummer’ın doğum günü. 2002’de kaybettiğimiz Joe bugün yaşasa 68 yaşını kutluyor olacaktı. Babası 1952’de büyükelçilik görevlisiyken Ankara’da dünyaya gelmiş. 2002’de öldüğünde Ankara’da bazı sevdiğim insanlar tarafından anısına helva dağıtılmıştı.
@GuPoyraz Joe Strummer Ankara’da hangi semtte doğdu acaba? Semtler herkes için kader değil!
@pocuhead The Clash’ın solisti Joe Strummer 68 sene önce bugün Ankara’da doğdu. Sayın Başkan’ım bunun için bir anıta veya etkinliğe ne dersiniz? @mansuryavas06
@Kritikzine Punk, tam 68 sene önce bugün Ankara’da doğdu.
@seraifeld İyi ki doğdun hemşehrim! #JoeStrummer
@Cnoktmr Joe Strummer 68 yaşında. İyi ki doğdun Ankaralı.
BKZ: ANKARA BEBESİ
Ekşi Sözlük’te sanatçıyla ilgili girilen entry’lerden bazılarıysa şunlar:
-Ankaralı punkların, hemşehrisi olmaktan gurur duydukları insan. Haftada bir kere bu konuyla ilgili birkaç laf ederler aralarında.
-Babasının görevi sebebiyle Ankara’da doğmuştur, hatta evlerinin Küçükesat Bardacık Sokak’ta olduğu söylenir.
-bkz: Ankara bebesi.
-Ankara’da doğmuş en büyük müzisyen de denebilir.
-En güzel Ankaralılardan.
-Şafak sayarken ‘06 Ankara’ya gelince aklıma gelen, şekilli punk kişisi.
-Yaşasaydı ulus’a uğrar mıydı acaba?
PATİLİKÖY’ÜN YENİ MİSAFİRİ
Yüzlerce sahipsiz hayvanın sığınağı olan Patiliköy’ün kurucusu @volkankoc0681, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafa, “Bu güzel gözlüyü tarlanın ortasına bağlayıp bırakmışlar. 5 gündür öylece sıcak altında bekliyormuş. Her yerinde yaraları var. Aldım Patiliköy’e getirdim. Tırnakları uzadığı için yürüme problemi var. Bakımları yapılsın belki hep bizimle kalır” notunu düştü.
Volkan Koç, “Biliyorsunuz istediğiniz an geleceğiniz bir Patiliköy var. Konumu Patilikoy.com sitemizde” diyerek kentliye çağrıda bulunuyor.
BİR KAP SU
BİR KAP MAMA
Kentin ünlü kedilerinden @06khaleesi (Ankara Khaleesi’si), “Siz white chocolate mochalar, cool limelar içerken biz susuz mu kalalım? Bu tweet’i okuyan ve müsait olan herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koysun lütfen” çağrısında bulundu.
BOZKIRIN BEZEĞİ BU KARELERDE
İpek Arıkan, Ankara’yı ve kentin köylerini fotoğraflıyor. Bir haftalık kuzu da, eski bir caminin kapısı da, bozkırın bezeği hatmi çiçekleri de yer buluyor kendine onun karelerinde. angoradan.blogspot.com internet sitesinde, “Şehirden uzaklaşmak istediğimizde, aklımıza ilk gelen köyler bize yine kucak açtı. Bu rotayı, oldukça sık kullanıyoruz böyle zamanlarda. Fotoğraf makinamı kaptığım gibi çıkıyoruz yollara. Şehirde hasret kaldığımız mis gibi havadan, yemyeşil doğadan, kuş seslerinden tüm duyu organlarımıza birkaç doz alıp, mutlulukla geri dönüyoruz” diyor. Instagram hesabı ise @ipekarikanphotos. Takip etmeyi ve Ankara’nın köylerine ufak bir gezintiye çıkmayı unutmayın.
İyi ki doğdun Ankaralı
Punk rock grubu The Clash’in gitaristi ve vokalisti Joe Strummer’ın 21 Ağustos’taki doğum günü, bu yıl da sosyal medyada tweet’lerle kutlandı.
Müzisyenin adı, kentin, "Joe Strummer was born in Ankara. (Joe Strummer Ankara’da doğdu) yazan duvarlarında yaşıyor.
Ankaralı müzisyen @beduk, Twitter hesabından, “Hemşehrim Joe Strummer 1952 yılında bugün Ankara’da doğdu” dedi. İşte, sosyal medya sakinlerinin, 1952’de Ankara’da doğan müzisyen için yaptığı paylaşımlardan bazıları:
@MetalTillDeathh, 68 yıl önce bugün: Clash grubunun solisti Joe Strummer, Ankara’da dünyaya geldi.
@canfailun Yıllardır nasıl bilmediğim konusunda biraz şaşırdığım ve epey utandığım bir bilgiye rastladım. The Clash’in solisti ve gitaristi rahmetli Joe Strummer abimiz Ankara doğumluymuş.
ANISINA HELVA DAĞITILMIŞTI
@MeteAtature 21 Ağustos Joe Strummer’ın doğum günü. 2002’de kaybettiğimiz Joe bugün yaşasa 68 yaşını kutluyor olacaktı. Babası 1952’de büyükelçilik görevlisiyken Ankara’da dünyaya gelmiş. 2002’de öldüğünde Ankara’da bazı sevdiğim insanlar tarafından anısına helva dağıtılmıştı.
@GuPoyraz Joe Strummer Ankara’da hangi semtte doğdu acaba? Semtler herkes için kader değil!
@pocuhead The Clash’ın solisti Joe Strummer 68 sene önce bugün Ankara’da doğdu. Sayın Başkan’ım bunun için bir anıta veya etkinliğe ne dersiniz? @mansuryavas06
@Kritikzine Punk, tam 68 sene önce bugün Ankara’da doğdu.
@seraifeld İyi ki doğdun hemşehrim! #JoeStrummer
@Cnoktmr Joe Strummer 68 yaşında. İyi ki doğdun Ankaralı.
BKZ: ANKARA BEBESİ
Ekşi Sözlük’te sanatçıyla ilgili girilen entry’lerden bazılarıysa şunlar:
-Ankaralı punkların, hemşehrisi olmaktan gurur duydukları insan. Haftada bir kere bu konuyla ilgili birkaç laf ederler aralarında.
-Babasının görevi sebebiyle Ankara’da doğmuştur, hatta evlerinin Küçükesat Bardacık Sokak’ta olduğu söylenir.
-bkz: Ankara bebesi.
-Ankara’da doğmuş en büyük müzisyen de denebilir.
-En güzel Ankaralılardan.
-Şafak sayarken ‘06 Ankara’ya gelince aklıma gelen, şekilli punk kişisi.
-Yaşasaydı ulus’a uğrar mıydı acaba?
PATİLİKÖY’ÜN YENİ MİSAFİRİ
Yüzlerce sahipsiz hayvanın sığınağı olan Patiliköy’ün kurucusu @volkankoc0681, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafa, “Bu güzel gözlüyü tarlanın ortasına bağlayıp bırakmışlar. 5 gündür öylece sıcak altında bekliyormuş. Her yerinde yaraları var. Aldım Patiliköy’e getirdim. Tırnakları uzadığı için yürüme problemi var. Bakımları yapılsın belki hep bizimle kalır” notunu düştü.
Volkan Koç, “Biliyorsunuz istediğiniz an geleceğiniz bir Patiliköy var. Konumu Patilikoy.com sitemizde” diyerek kentliye çağrıda bulunuyor.
BİR KAP SU
BİR KAP MAMA
Kentin ünlü kedilerinden @06khaleesi (Ankara Khaleesi’si), “Siz white chocolate mochalar, cool limelar içerken biz susuz mu kalalım? Bu tweet’i okuyan ve müsait olan herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koysun lütfen” çağrısında bulundu.
BOZKIRIN BEZEĞİ BU KARELERDE
İpek Arıkan, Ankara’yı ve kentin köylerini fotoğraflıyor. Bir haftalık kuzu da, eski bir caminin kapısı da, bozkırın bezeği hatmi çiçekleri de yer buluyor kendine onun karelerinde. angoradan.blogspot.com internet sitesinde, “Şehirden uzaklaşmak istediğimizde, aklımıza ilk gelen köyler bize yine kucak açtı. Bu rotayı, oldukça sık kullanıyoruz böyle zamanlarda. Fotoğraf makinamı kaptığım gibi çıkıyoruz yollara. Şehirde hasret kaldığımız mis gibi havadan, yemyeşil doğadan, kuş seslerinden tüm duyu organlarımıza birkaç doz alıp, mutlulukla geri dönüyoruz” diyor. Instagram hesabı ise @ipekarikanphotos. Takip etmeyi ve Ankara’nın köylerine ufak bir gezintiye çıkmayı unutmayın.