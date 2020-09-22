Hoş geldin yün yorgan

Ankara’da cuma akşamı başımızı yastığa koyduk ve sabah uyandığımızda, gece biz uyurken odamıza dolan sonbaharla karşılaştık.
Hatmi çiçekleri çoktan boynunu bükmüş, şıpıdıkların içineyse çorap giyme ihtiyacı hasıl olmuştu. Bugünlerde geleceğini biliyorduk aslında ama yaşamın hayhuyu arasında düşünmeye fırsatımız olmamıştı. Geleceğini unuttuğumuz güzel konuğumuzu, evden çıkarken üstümüze aldığımız hırkayla karşıladık.
Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ankara’da sonbahar, akşam vakti evde hazır yemek olmayınca, Ankara simidinin yanında yapılan çayın içinizi ısıtan şefkati demektir” notunu düşen ve “Ankara’da sonbahar ne demektir” diye soran @lavarlaa, Duygu Seyman’ın ‘Sonbaharda Ankara’da Olmak Üzerine’ başlıklı yazısını da takipçilerinin beğenisine sundu.
AKŞAM ÇORABI MEVSİMİ
Paylaşımın ardından, @beydca Dönem başında yeniden bir araya gelinen ev arkadaşlarıyla Papazın Bağı’nda Uno oynamak” derken, @basakbasaky’nin yorumu “Yıllar sonra diyeceğim ki: iyi ki gençliğimi Ankara’daki yaşamışım” oldu. @CEMoKA006, “Ankara’da sonbahar hayal kırıklıklarının bütünleme sınavıdır” dedi. @serenciyas ise Ankara’nın sonbaharını şöyle tanımladı:
“Festivallerle hareketlenmeye başlayan şehir, akşam çorabı mevsimi, çekirdeksiz İzmir üzümü, park akşamlarının soğukluğu, günlerce süren doğum günleri, şallar, serinliğin uzattığı akşam yürüyüşleri, sarı yapraklara bürünmüş kampüsler, klimaların inzivası, Kakule’de bitki çayı.”
Kışa geçiş bileti sonbaharla ilgili paylaşılan diğer tweet’ler ise şunlar oldu:
KIŞLIK KIYAFETİNİZ YOK
@idilacim Favori üçlüm; sonbahar, gece ve Ankara.
@morosophie Yeri gelmişken kıyı şeritte yaşayıp Ankara’da üniversite kazanan öğrencilere bir öneri ve hatırlatmada bulunmak isterim. Sizin aslında kışlık kıyafetiniz YOK. Hiç olmadı.
@justniluu Hava serin ve Ankara’nın en sevdiğim mevsimine girmiş bulunmaktayız mis.
@adiltopuz Ankara’ya hüznün ayı eylül geldi ama arkadaşı aşk hala yok ortada...
@tigincemutsu Soğuk... An itibari ile Ankara’da balkon sezonu kapanmış, yün yorgan sezonu açılmıştır.
@gulhalatci Yorgan üstüne battaniye örttüğümüz kışlar geliyor az kaldı Ankara.
@birtutamleblebi Ankara için yorgan vakti.
Yorganları çıkardık. Çok değil 7-8 gün sonra, “Eylül toparlandı gitti işte, ekim filan da gider bu gidişle” deyip sonbaharın elinden tutacak, kışa yürüyeceğiz...
HAYALLERLE DOLU VE BİRAZ YOKUŞLU
Mehmet Bayram’ın (@lmehmetbayraml) Cevizlidere Caddesi’nde çektiği ve “‘Biraz’ yokuşlu bir şehirdir #Ankara” yorumuyla paylaştığı fotoğrafa, kente sihirli dijital dokunuşlar yapan @effectifu’nun elleri değdi. Namıdiğer Ankara Effects, fotoğrafa, “Full of dreams (Hayallerle dolu) #Ankara” notunu düşerken, Bayram’ın yorumuysa, “İşlerini hayranlıkla izlediğim, hayal gücüyle ‘Ankara keşke böyle olsa’ dedirten @effectifu‘nun eli bu kez cadde boyu rüya kattığı fotoğrafıma değdi” oldu.
TIK SOKAĞI’NDA BİR ÇATI KATI
Sosyal medya; içinde Kaos Apartmanı, Kavga Gürültü Bakkaliyesi, Gösteriş Konutları, Komedi Market, Dram Postanesi ve daha nicesi bulunan bir Tık Sokağı... Bu sokağın karmaşadan uzak bir ucunda, bir çatı katı var. Ziyaretçisi sokağın diğer noktalarına kıyasla daha az olan bu çatı katında, envaiçeşit bilgi-belge arşivleniyor.
@edebiyattaankara da çatı katının sakinlerinden, Instagram hesabında, içinde ‘Ankara’ geçen kitapları biriktiriyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara’sından Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’ne Başkent’i misafir eden çok sayıda eser, @edebiyattaankara’nın paylaşımları arasında yer alıyor. Ara sıra çatı katını ziyaret etmeyi unutmayın.
KISA KISA SOSYAL MEDYA
@akinishh Ankara’da olmak bünyeme otomatik olarak depresif olmayı yüklüyor. Yemin ederim bu şehrin DNA’sında keder var sanki.
@AnkaraninBeyi Bir insanın Ankaralı olup olmadığını anlamak için çok çaba gösteriyorum. Nerelisin? > Aslen nerelisin? > Tamam da baban nereli?
@twiitankara Ankaralı olmak abartıldığı kadar güzeldir.
@ankarageddo Ankara’da herkes birbirini tanır, tanımasa bile, “Ben seni bi yerden hatırlıyorum” der.
@bizankaraliyiz İstanbul’dayım. Gördüğüm her şeyi istemsizce Ankara’yla kıyaslama hastalığına tutuldum. Geçmiş olsun.
@kidlobotomy Güzel bir yer olmadığı halde Ankara’yı çok sevmek, Ankara sendromu.
@HavvaReyhanKUS Ankara oyun havası gibi modum. Sözlere baksan oturur ağlarsın ama saz sesini duyunca oynayasın geliyor.
Hoş geldin yün yorgan
Ankara’da cuma akşamı başımızı yastığa koyduk ve sabah uyandığımızda, gece biz uyurken odamıza dolan sonbaharla karşılaştık.
Hatmi çiçekleri çoktan boynunu bükmüş, şıpıdıkların içineyse çorap giyme ihtiyacı hasıl olmuştu. Bugünlerde geleceğini biliyorduk aslında ama yaşamın hayhuyu arasında düşünmeye fırsatımız olmamıştı. Geleceğini unuttuğumuz güzel konuğumuzu, evden çıkarken üstümüze aldığımız hırkayla karşıladık.
Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ankara’da sonbahar, akşam vakti evde hazır yemek olmayınca, Ankara simidinin yanında yapılan çayın içinizi ısıtan şefkati demektir” notunu düşen ve “Ankara’da sonbahar ne demektir” diye soran @lavarlaa, Duygu Seyman’ın ‘Sonbaharda Ankara’da Olmak Üzerine’ başlıklı yazısını da takipçilerinin beğenisine sundu.
AKŞAM ÇORABI MEVSİMİ
Paylaşımın ardından, @beydca Dönem başında yeniden bir araya gelinen ev arkadaşlarıyla Papazın Bağı’nda Uno oynamak” derken, @basakbasaky’nin yorumu “Yıllar sonra diyeceğim ki: iyi ki gençliğimi Ankara’daki yaşamışım” oldu. @CEMoKA006, “Ankara’da sonbahar hayal kırıklıklarının bütünleme sınavıdır” dedi. @serenciyas ise Ankara’nın sonbaharını şöyle tanımladı:
“Festivallerle hareketlenmeye başlayan şehir, akşam çorabı mevsimi, çekirdeksiz İzmir üzümü, park akşamlarının soğukluğu, günlerce süren doğum günleri, şallar, serinliğin uzattığı akşam yürüyüşleri, sarı yapraklara bürünmüş kampüsler, klimaların inzivası, Kakule’de bitki çayı.”
Kışa geçiş bileti sonbaharla ilgili paylaşılan diğer tweet’ler ise şunlar oldu:
KIŞLIK KIYAFETİNİZ YOK
@idilacim Favori üçlüm; sonbahar, gece ve Ankara.
@morosophie Yeri gelmişken kıyı şeritte yaşayıp Ankara’da üniversite kazanan öğrencilere bir öneri ve hatırlatmada bulunmak isterim. Sizin aslında kışlık kıyafetiniz YOK. Hiç olmadı.
@justniluu Hava serin ve Ankara’nın en sevdiğim mevsimine girmiş bulunmaktayız mis.
@adiltopuz Ankara’ya hüznün ayı eylül geldi ama arkadaşı aşk hala yok ortada...
@tigincemutsu Soğuk... An itibari ile Ankara’da balkon sezonu kapanmış, yün yorgan sezonu açılmıştır.
@gulhalatci Yorgan üstüne battaniye örttüğümüz kışlar geliyor az kaldı Ankara.
@birtutamleblebi Ankara için yorgan vakti.
Yorganları çıkardık. Çok değil 7-8 gün sonra, “Eylül toparlandı gitti işte, ekim filan da gider bu gidişle” deyip sonbaharın elinden tutacak, kışa yürüyeceğiz...
HAYALLERLE DOLU VE BİRAZ YOKUŞLU
Mehmet Bayram’ın (@lmehmetbayraml) Cevizlidere Caddesi’nde çektiği ve “‘Biraz’ yokuşlu bir şehirdir #Ankara” yorumuyla paylaştığı fotoğrafa, kente sihirli dijital dokunuşlar yapan @effectifu’nun elleri değdi. Namıdiğer Ankara Effects, fotoğrafa, “Full of dreams (Hayallerle dolu) #Ankara” notunu düşerken, Bayram’ın yorumuysa, “İşlerini hayranlıkla izlediğim, hayal gücüyle ‘Ankara keşke böyle olsa’ dedirten @effectifu‘nun eli bu kez cadde boyu rüya kattığı fotoğrafıma değdi” oldu.
TIK SOKAĞI’NDA BİR ÇATI KATI
Sosyal medya; içinde Kaos Apartmanı, Kavga Gürültü Bakkaliyesi, Gösteriş Konutları, Komedi Market, Dram Postanesi ve daha nicesi bulunan bir Tık Sokağı... Bu sokağın karmaşadan uzak bir ucunda, bir çatı katı var. Ziyaretçisi sokağın diğer noktalarına kıyasla daha az olan bu çatı katında, envaiçeşit bilgi-belge arşivleniyor.
@edebiyattaankara da çatı katının sakinlerinden, Instagram hesabında, içinde ‘Ankara’ geçen kitapları biriktiriyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara’sından Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’ne Başkent’i misafir eden çok sayıda eser, @edebiyattaankara’nın paylaşımları arasında yer alıyor. Ara sıra çatı katını ziyaret etmeyi unutmayın.
KISA KISA SOSYAL MEDYA
@akinishh Ankara’da olmak bünyeme otomatik olarak depresif olmayı yüklüyor. Yemin ederim bu şehrin DNA’sında keder var sanki.
@AnkaraninBeyi Bir insanın Ankaralı olup olmadığını anlamak için çok çaba gösteriyorum. Nerelisin? > Aslen nerelisin? > Tamam da baban nereli?
@twiitankara Ankaralı olmak abartıldığı kadar güzeldir.
@ankarageddo Ankara’da herkes birbirini tanır, tanımasa bile, “Ben seni bi yerden hatırlıyorum” der.
@bizankaraliyiz İstanbul’dayım. Gördüğüm her şeyi istemsizce Ankara’yla kıyaslama hastalığına tutuldum. Geçmiş olsun.
@kidlobotomy Güzel bir yer olmadığı halde Ankara’yı çok sevmek, Ankara sendromu.
@HavvaReyhanKUS Ankara oyun havası gibi modum. Sözlere baksan oturur ağlarsın ama saz sesini duyunca oynayasın geliyor.