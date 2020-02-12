Her geçen yıl öncekinden daha yaratıcı

Ankara’da her yıl yaşanan o zaman geldi. Evde, işte, sokakta, toplu taşımada ve sosyal medyada herkes haykırıyor, “Donduk.”
Fakat bu tek kelime, kentlinin hissettiklerini anlatmaya yetmiyor. Kimi, balkona astığı pantolonuyla fındık kırdığını, kimiyse pastörize olduğunu söyleyerek içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyor. İşte, şehir sakinlerinin soğukla ilgili, her geçen yıl önceki yıldan daha yaratıcı bir hale dönüşen benzetmeleri:
@serenciyas O kadar soğuk ki yüz kaslarımız kıpırdamadığından gülemiyoruz. Sonra Ankara neden ciddi bir şehir...
@aglayayimmi Bugün önce fırtına vardı, sonra yağmur yağdı, sonra lapa lapa kar yağdı, sonra güneş açtı, sonra geri yağmur yağdı ve şu an yine lapa lapa kar yağıyor. Ben yazarken yoruldum, yaşarken nasıl yorucu siz düşünün. Ankara nolur bir karar ver.
@AnkaraBeyfendi Ankara’da öyle bir rüzgar var ki şehir birbirine girmiş durumda. Sabah Atakule’yi kapıda göreceğim diye korkuyorum.
@hilalkyncuoglu Ankara o kadar soğuk ki düşüncelerim, duygularım dondu bir nevi resetlendim.
@elifodabasss Ben Ankara’ya soğuk demekten yoruldum. O yüzden bu saatten sonra Ankara benim için yazları güzel.
@avrupalikizan Ankara’da şu an soğuk gözle görünüyor arkadaşlar.
@twiitankara 10 dakika dışarıda bekledim dert tasa falan kalmadı. Her şey yalan, sen gerçeksin Ankara ayazı.
@ytorlak #Ankara’daki soğuk havayı anlatıyorum, soğuk havaya dayanıklı Sibirya kurdunu eve aldık dışarıda üşümesin diye, öyle soğuk bugün Angara.
@esclaavo_ Ankara’da insan haklarına aykırı bir soğuk var.
DÜŞÜNCELERİMİZ DONDU
@ankarageddo, “Ankara’nın şu anki soğuğunu iki cümleyle anlatın” derken, paylaşıma birbirinden ilginç cevaplar geldi:
@nocontexteryamn Kurusun diye balkona astığım pantolonumla şu an fındık kırıyoruz.
@Arkovan5 Arada bir pantolonumu kontrol ediyorum giymiş miyim diye.
@RbYmnm Burnumuzu yoklamamız gerekiyor, akan eden sümük var mı ve yerinde duruyor mu diye.
@yapmabezeze Eve girince pastörize oluyoruz.
@cimenderler Verdiğim nefes kırağılaşıp kar olarak yere düşüyor.
@cciaobellaa Evde çekilmiş kuru kahve donuyor.
@skan_fulya Dişlerim duruyor mu diye dilimle kontrol ediyorum.
@tescillibu Yürürken düşünürüm genelde, düşüncelerimin donduğunu hissettim.
@busraa_karaa Soğuk diye bir kelime olmasaydı bile biz Ankara’ya soğuk derdik.
Geçtiğimiz kış, sosyal medyaya, Beytepe Kampüsü’nde sırtına aldığı yorganla gezen bir gencin fotoğraflarını taşımıştı. Önceki sene ise bir sosyal medya sakini, Ankara ayazı tarafından baldırından bıçaklandığını söylemişti. Bakalım önümüzdeki senelerin kışları, kentliye ne çılgınlıklar ve teşbihler yaptıracak...
KİM BAKIYORSA ONA KENDİ TARİHİNİ SÖYLEYEN BİNA
Twitter hesabından, Cebeci’deki eski konservatuvar binasının asıl ismine kavuştuğunu duyuran @hakarkaynan, ekiplerin, ‘kültür merkezi’ tabelasını indirdiği anın videosunu paylaştı ve şunları söyledi: “@MamakBelediyesi‘ne bravo. Memleketin sanat tarihi açısından bu bina gibisi yok, eski işlevine selam çakanları tebrik ediyorum.”
@aiseozlem’in, 1924’te kurulduğunda isminin ‘Musiki Muallim Mektebi’ olduğunu hatırlatması üzerine @hakarkaynan, “Doğrudur. MMM ibaresi yakında o yazının hemen üzerinde yer alacakmış. Böylece bina, kim bakıyorsa ona, kendi tarihini söylemiş olacak” dedi. Binanın bir simge olduğunu belirten bazı sosyal medya kullanıcılarıysa, uygulamaya çok sevindiklerini ifade etti. Yapıyı, 1984’te, hemen karşısındaki Soysal Sokak’ta başlayan kişisel tarihimde, ilgimi çeken rengi ve önündeki çeşmeyle hatırlıyorum. Çocuk gözüm en çok rengine ve çeşmeye takılmış. Konservatuvar olarak kullanıldığı günlere yaşım yetmiyor fakat tabelanın altından çıkan ‘Devlet Konservatuvarı’ yazısı gözlerimi doldurmaya yetiyor...
CEBECİ’DE VARYETE
Cebeci demişken, sosyal medyada gözüme çarpan bir başka detayı sizinle paylaşmak istiyorum. @AntolojiAnkara’nın Twitter hesabında “Metin Turhan’a teşekkürlerimizle” notuyla yer alan broşür, kentliyi davet ediyor. Sene 1948. Şehir cambazhanesi her gece 21.30’da Cebeci çayırında sahne alıyor. Arif Oktan ve Kemiksiz Ali Belenli idaresindeki 20 kişilik ekip, telde, yerde, yeni yeni oyunlar yapıyor. Ayrıca Zekeriya Bozdağ şarkılarıyla, güldürücü Süreyya ve arkadaşları fantezi komedileriyle sahnede. Sıcak bir ağustos gecesi ise büyük sünnet düğünü düzenleniyor. Modern zamanlarda insan şu cümleyi kaç kez duyar ki, “Müracaat Cambazhane Müdürlüğü’ne.’
ELAZIĞ’DAN KARDEŞ GELDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, Elazığ depreminde yaralanan ve Ankara’ya getirilen bir kediyi tedavi altına aldı. Konuyla ilgili bir tweet paylaşan @ankarabbld, “Sevimli dostumuz tedavisi yapıldıktan sonra fıtık ameliyatı için A.Ü. Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi” dedi. Kentin ünlü kedi simalarından @06khaleesi’nin yorumu ise “Bana bir kardeş geldi Elazığ’dan. Çok mutluyum. Ziyaretine geleceğim minik” oldu. @mavim67 “Ziyarete gittiğinde resim paylaşmayı unutma Khaleesi. Kardeşinin durumunu merak ettim” derken, paylaşıma şu yorumlar geldi:
@hlyagdodu En az senin kadar güzel. Ziyaretine gittiğine geçmiş olsun dileklerimi ilet.
@nurhannce Yanına aldır tamam mı kadroya girsin.
@LeydiKedi Ameliyattan sonra barınakta kalmasın Khaleesicim... Sen sahip çık olur mu?
Her geçen yıl öncekinden daha yaratıcı
Ankara’da her yıl yaşanan o zaman geldi. Evde, işte, sokakta, toplu taşımada ve sosyal medyada herkes haykırıyor, “Donduk.”
Fakat bu tek kelime, kentlinin hissettiklerini anlatmaya yetmiyor. Kimi, balkona astığı pantolonuyla fındık kırdığını, kimiyse pastörize olduğunu söyleyerek içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyor. İşte, şehir sakinlerinin soğukla ilgili, her geçen yıl önceki yıldan daha yaratıcı bir hale dönüşen benzetmeleri:
@serenciyas O kadar soğuk ki yüz kaslarımız kıpırdamadığından gülemiyoruz. Sonra Ankara neden ciddi bir şehir...
@aglayayimmi Bugün önce fırtına vardı, sonra yağmur yağdı, sonra lapa lapa kar yağdı, sonra güneş açtı, sonra geri yağmur yağdı ve şu an yine lapa lapa kar yağıyor. Ben yazarken yoruldum, yaşarken nasıl yorucu siz düşünün. Ankara nolur bir karar ver.
@AnkaraBeyfendi Ankara’da öyle bir rüzgar var ki şehir birbirine girmiş durumda. Sabah Atakule’yi kapıda göreceğim diye korkuyorum.
@hilalkyncuoglu Ankara o kadar soğuk ki düşüncelerim, duygularım dondu bir nevi resetlendim.
@elifodabasss Ben Ankara’ya soğuk demekten yoruldum. O yüzden bu saatten sonra Ankara benim için yazları güzel.
@avrupalikizan Ankara’da şu an soğuk gözle görünüyor arkadaşlar.
@twiitankara 10 dakika dışarıda bekledim dert tasa falan kalmadı. Her şey yalan, sen gerçeksin Ankara ayazı.
@ytorlak #Ankara’daki soğuk havayı anlatıyorum, soğuk havaya dayanıklı Sibirya kurdunu eve aldık dışarıda üşümesin diye, öyle soğuk bugün Angara.
@esclaavo_ Ankara’da insan haklarına aykırı bir soğuk var.
DÜŞÜNCELERİMİZ DONDU
@ankarageddo, “Ankara’nın şu anki soğuğunu iki cümleyle anlatın” derken, paylaşıma birbirinden ilginç cevaplar geldi:
@nocontexteryamn Kurusun diye balkona astığım pantolonumla şu an fındık kırıyoruz.
@Arkovan5 Arada bir pantolonumu kontrol ediyorum giymiş miyim diye.
@RbYmnm Burnumuzu yoklamamız gerekiyor, akan eden sümük var mı ve yerinde duruyor mu diye.
@yapmabezeze Eve girince pastörize oluyoruz.
@cimenderler Verdiğim nefes kırağılaşıp kar olarak yere düşüyor.
@cciaobellaa Evde çekilmiş kuru kahve donuyor.
@skan_fulya Dişlerim duruyor mu diye dilimle kontrol ediyorum.
@tescillibu Yürürken düşünürüm genelde, düşüncelerimin donduğunu hissettim.
@busraa_karaa Soğuk diye bir kelime olmasaydı bile biz Ankara’ya soğuk derdik.
Geçtiğimiz kış, sosyal medyaya, Beytepe Kampüsü’nde sırtına aldığı yorganla gezen bir gencin fotoğraflarını taşımıştı. Önceki sene ise bir sosyal medya sakini, Ankara ayazı tarafından baldırından bıçaklandığını söylemişti. Bakalım önümüzdeki senelerin kışları, kentliye ne çılgınlıklar ve teşbihler yaptıracak...
KİM BAKIYORSA ONA KENDİ TARİHİNİ SÖYLEYEN BİNA
Twitter hesabından, Cebeci’deki eski konservatuvar binasının asıl ismine kavuştuğunu duyuran @hakarkaynan, ekiplerin, ‘kültür merkezi’ tabelasını indirdiği anın videosunu paylaştı ve şunları söyledi: “@MamakBelediyesi‘ne bravo. Memleketin sanat tarihi açısından bu bina gibisi yok, eski işlevine selam çakanları tebrik ediyorum.”
@aiseozlem’in, 1924’te kurulduğunda isminin ‘Musiki Muallim Mektebi’ olduğunu hatırlatması üzerine @hakarkaynan, “Doğrudur. MMM ibaresi yakında o yazının hemen üzerinde yer alacakmış. Böylece bina, kim bakıyorsa ona, kendi tarihini söylemiş olacak” dedi. Binanın bir simge olduğunu belirten bazı sosyal medya kullanıcılarıysa, uygulamaya çok sevindiklerini ifade etti. Yapıyı, 1984’te, hemen karşısındaki Soysal Sokak’ta başlayan kişisel tarihimde, ilgimi çeken rengi ve önündeki çeşmeyle hatırlıyorum. Çocuk gözüm en çok rengine ve çeşmeye takılmış. Konservatuvar olarak kullanıldığı günlere yaşım yetmiyor fakat tabelanın altından çıkan ‘Devlet Konservatuvarı’ yazısı gözlerimi doldurmaya yetiyor...
CEBECİ’DE VARYETE
Cebeci demişken, sosyal medyada gözüme çarpan bir başka detayı sizinle paylaşmak istiyorum. @AntolojiAnkara’nın Twitter hesabında “Metin Turhan’a teşekkürlerimizle” notuyla yer alan broşür, kentliyi davet ediyor. Sene 1948. Şehir cambazhanesi her gece 21.30’da Cebeci çayırında sahne alıyor. Arif Oktan ve Kemiksiz Ali Belenli idaresindeki 20 kişilik ekip, telde, yerde, yeni yeni oyunlar yapıyor. Ayrıca Zekeriya Bozdağ şarkılarıyla, güldürücü Süreyya ve arkadaşları fantezi komedileriyle sahnede. Sıcak bir ağustos gecesi ise büyük sünnet düğünü düzenleniyor. Modern zamanlarda insan şu cümleyi kaç kez duyar ki, “Müracaat Cambazhane Müdürlüğü’ne.’
ELAZIĞ’DAN KARDEŞ GELDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, Elazığ depreminde yaralanan ve Ankara’ya getirilen bir kediyi tedavi altına aldı. Konuyla ilgili bir tweet paylaşan @ankarabbld, “Sevimli dostumuz tedavisi yapıldıktan sonra fıtık ameliyatı için A.Ü. Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi” dedi. Kentin ünlü kedi simalarından @06khaleesi’nin yorumu ise “Bana bir kardeş geldi Elazığ’dan. Çok mutluyum. Ziyaretine geleceğim minik” oldu. @mavim67 “Ziyarete gittiğinde resim paylaşmayı unutma Khaleesi. Kardeşinin durumunu merak ettim” derken, paylaşıma şu yorumlar geldi:
@hlyagdodu En az senin kadar güzel. Ziyaretine gittiğine geçmiş olsun dileklerimi ilet.
@nurhannce Yanına aldır tamam mı kadroya girsin.
@LeydiKedi Ameliyattan sonra barınakta kalmasın Khaleesicim... Sen sahip çık olur mu?