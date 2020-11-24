İki cümlesinden biri ‘Korona bitince’yle başlayan kentlinin bu ruh hali, sosyal medyaya da yansıyor. Kimi koronavirüs tehlikesi geçtiğinde düğün salonu tutup yakınlarıyla Ankara havası oynayacağını söylüyor, kimiyse Başkent’te hâlâ COVID-19 olmayanlara plaket verilmesi önerisinde bulunuyor. İşte, canına tak eden kentlinin gözünden koronavirüs tweet’leri:@Elodorakis Corona Ankara oyun havalarına girmeye başladı mı? Çünkü gün gelecek ve ‘Nerden geliyon coronalı’ diye şarkılar söylenecek.@unicornemie Korona, gençliğimi ve Ankara’yı benden aldın.@_GATA37 Koronavirüs bitsin ilk işim düğün salonu tutup eş dost herkesi çağırıp Ankara havası oynayacağım.@asudeekeskin Ankara’da şu an herkes burnunu çekiyor ve korona mı oldum diye bütün gün düşünüyor.@bieskibahriyeli Kütüphanede ateşim 32.2 çıktı corona sen kimsin koçum? Ankara ayazında ateş mi kalır la.@Deejay_Zafer İstanbul ve Ankara‘da oturup da hâlâ korona olmayan arkadaşlara plâket verilmeli.@canmanayy2 Böyle bir sabah kalkmışsın koronavirüs bitmiş, Ankara’ya deniz gelmiş, stat tamamlanmış, dolar üç lira olmuş, Ankaragücü şampiyon olmuş. Ya işte böyle.@bircagyangnibu Ankara niye bu kadar üşütüyorsun. Hayır grip olmaktan da korkuyoruz korona diyecekler diye.@istifakralicesi Ankara’da her şey yolunda. Her yer tıka basa insan. Genç, çoluk, çocuk dışarıda. Maske mi? O da burnunun altında.@orhandiyin Korona bitince nasıl yaşayacağımızı unuttum.@iamonthespace Bence korona bitince ülkece maske atma töreni yapmalıyız.ÖNCE AYAZ YASAKLADIBilindiği gibi yeni önlemler kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkılabiliyor. Öte yandan, kentin meşhur ayazının çoktan sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini söyleyen de var, “20.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağıyla kendimi Ankara’daymış gibi hissediyorum” diyen de. Yorumlardan bazıları şöyle:@shn_gamzee 10.00’da yasak bitiyor. 11.00’de AVM’de mağazayı açmam gerekiyor. Otobüs 10.25’te geliyor. Gitmem gereken yol 24 km. Şehir Ankara.@encokinsan Sanki Ankara’da dışarı çıkılacak yer varmış gibi. @midyasola 20.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağıyla hem virüsten korunuyor hem de Ankara’daymışız gibi hissedebiliyoruz. Ne kadar teşekkür etsek az gerçekten.@OmerOrhan5 Meşhur Ankara ayazı çoktan sokağa çıkma yasağını ilan etti bile...@bbusekrdgll Market alışverişine çıkalım dedik bütün Ankara sokağa dökülmüş. Sanki yasak birkaç saat değil de on gün sürdü.@PrometheuS11111 Ankara ayazı.. Yasak olmasa da dışarı çıkamama sebebi.@twiitankara Ankara’nın sokakları sana çıkmadıktan sonra bana her gün yasak...Emin Yoğurtçuoğlu’nu @birddetective Instagram ve @birddetectiveTR Twitter hesabından takip edebilirsiniz.KUŞ DEDEKTİFİ’NE HOGWARTS DAVETİPazar günü Emin Yoğurtçuoğlu, namıdiğer Kuş Dedektifi sayfalarımıza misafir olup, koronavirüs dolayısıyla evlerine kapanmak zorunda kalanları doğaya davet etmişti. İnsan neye ilgi duyarsa, neyi sever, önemserse onu görüyor. Hayat da karşısına onu çıkarıyor. Yoğurtçuoğlu’nun kuşlara gitmediği nadir anlarda, kuşlar onu ziyaret ediyor. Bize de hayıflanmak kalıyor. Evinden çektiği bir kareyi paylaşan dedektif, fotoğrafa “Karantinada bir sürpriz. Bir Kulaklı Orman Baykuşu evimizi ziyarete geldi. Bahçede şu an karşımızda bizi izliyor. Muhteşem bir güzellikte. Burada çok nadir gördüğümüz bir baykuş. Ankara merkezde” notunu düşmüş. Takipçilerinden gelen yorumlarsa şöyle:@__lethologica__ Niye hep size geliyor bu kuşlar ya biz de seviyoruz. Bize varsa yoksa karga.@cemseymen Nasıl karşına dikilir bu. Aranızda anlaşma var bence. Bizi keriz yerine koyma. Kıskandırma.@anatra_anoia Ya ne kadar şanslısın.@bir_adet_elif Bir Altınpark kuş gözlemi organize etseniz de katılsak. Bize güvercin, serçe, kargadan başkası denk gelmiyor.@ersinfeyza Sizi takip ettiğimden beri sürekli gözüm dışarıda ama karga serçe ve güvercin dışında gördüğüm kuş yok. Ben de küçüklüğümden beri Ankara’da başka kuş olduğunu düşünmüyordum sizi tanıyana kadar.@minyonktp Doğma büyüme Ankaralıyım bir tane bile baykuş görmedim.@ceyda.gulenc Bu güzellik tesadüf değildir. Muhteşem bir hediyedir.@JrCemal “Kısıtlama var o gelemez, biz gidelim” demişler.@medd04 Emin usta seni Hogwarts’a davet etmişler haberin yok.