‘Evde kal’dık sosyal medyadayız

Gündemimiz malum, koronavirüs. Konu oldukça ciddi, hatta hayati...
Sosyal medyaya yansımasıysa kâh şaşırtıcı, kâh trajikomik, yer yer de dezenformatik. #evdekal uyarılarının ciddiyetinin farkında olan da var, olmayan da... Hâl böyleyken, içinde bulunduğumuz bu zor durumla baş etme yöntemimiz de bazen gülmek olabiliyor. ‘Evde kalanlar’ arasında ‘challenge’ (meydan okuma) çılgınlığı hızla yayılıyor. Bunlardan biri de ‘ayakta tuvalet kağıdı sektirme meydan okuması.’ İnternet aleminde son günlerde olan biteni, ofansif mizahın sığlığına ve acımasızlığına düşmemeye çalışarak derledim. İşte, ‘Evde kal’dığımız ve ekran kullanım süremizin ciddi şekilde arttığı günlerden geçerken, sosyal medyada Ankaralıların kaleminden koronavirüs söylemleri:
@Ssonsoy Az önce kapı çaldı. Komşumuz tüm apartmana kolonya dağıttı hâlâ iyi insanlar varmış çok sevindim. #ankara #cayyolu
@Clskn01Grkm Ankara Meşrutiyet Caddesi dev bir kolonya şişesi şu an.
@arifkamileski Ankara’dan bildiriyorum. Biraz önce dolmuşta şoför ayakta giden yolcuya “Kardeş sen ayaktasın bi kolonya servisi yapıver” dedi. Adam da yadırgamadan servisi yaptı. Dolmuş efil efil limon kolonyası kokuyor. Mücadele yeni başlıyor, bizi yenemeyeceksin #corona
@veyl_me Ankara metrosu tamamen kolonya-dezenfektan karışımı kokuyor, ferah ve havalandırılmış. Gözlerim doldu bak ben bunu rüyamda bile göremezdim oturacak yer bile buldum.
@mahfiegilmez Benim çocukluğumda Ankara’da Ulus’ta Eyüp Sabri Tuncer mağazası önünde bayram arifelerinde kolonya kuyruğu olurdu. Şimdi koronavirüs dolayısıyla oluyor.
OTOBÜSTE KOLONYA İKRAMI
“Koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte karşılaştığınız en acayip manzara neydi” diye soran @onediocom’a gelen yanıtlar ise şunlar oldu:
@tabuyikici Para çektiğim ATM’nin yanındaki, sürekli kemer filan satan dayının sektör değiştirip kolonya satışına başlaması.
@MvolkanGmc Kalabalık yerlerde bulunmayın diye avaz avaz bağırıp, kurum içi koronavirüs eğitimine soktular bizi. Her eğitim saati 150 kişi beraber. yarısı da Fransa’dan dönmüş.
@meralkublay Otobüste önümde oturan teyzenin dönüp ister misin diye kolonya uzatması.
@simarenyaa Öğrenciye ev vermeyen veya devlet yurdunuz var mis gibi diyen amca-teyzelerimizin yurtlarımızda kalmak zorunda olması.
@lazylittledevi Otobüste hijyen için tutunmayıp düşenler.
@sor_yusuf Çoğu insanın virüse inanmaması ve sanki kendilerine hiç bulaşmayacakmış gibi davranmaları beni şaşırtıyor.
@_zeynoloji Metroda tutunmadan ayakta kalmaya çalışan insanlar.
@rakidabalikk_ Markette amcanın tekinin kolonya diye asetonu koklaması, ellerine dökmesi.
@Esmak08 Hijyen konusuna -sadece hastalık tetiklediğinde- dikkat edilmeye çalışılması.
GÖRSEL HER ZAMAN HAFIZADA KALIR
Ankaralı dövme sanatçısı Tuğçe Türksoy da #evdekalgüvendekal çağrısında bulundu. İçinde bulunduğumuz anksiyete dolu şu günlerde kendini sanatın rahatlatıcı kollarına bırakan ve çizimlerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan @tugceturksoytattooer, paylaşımına şu notu düştü:
“Görsel her zaman hafızada kalır! Lütfen tokalaşmayalım hatta mümkün olduğunca evden çıkmayalım. Bu durumun daha hızlı çözülmesi için, daha rahat sosyalleşebilmemiz, güneşli günlerde gezebilmemiz için, şimdi evde durma zamanı! Evinde kal sevdiklerini ve kendini koru! Güzel günlerde görüşmek üzere!”
SOKAKTAKİ CANLARI BESLEMEYİ UNUTMAYIN
“Sokaktaki canları beslemeyi sakın unutmayın. Onların sorumluluğunu da içinizde hissedin. Çok iyi gelecek hem hayvanlara hem size” çağrısında bulunan Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı ise, sokak hayvanlarını beslediği anın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Vakıf, paylaşımda şu önerilerde bulundu:
“Hiçbir insana iki metreden fazla yaklaşamadığımız, elini dahi sıkamadığımız bu zor günlerde hayvanları doyasıya sevip, sıkıştırabiliyor olmak çok manidar. Sevgi pek tabi ki dokunmatiktir. Sarılmadan, öpmeden, okşamadan, mıncıklamadan yaşamaya mecbur bırakıldığımız bu sürecin yarattığı dokunma boşluğunu hayvan sevgisiyle gidermeyi önerebilirim. İnanın çok iyi geliyor. Sevgiyi dokunarak yaşamak ciddi bir rehabilitasyon. Bu zor günlerin bahanesiyle bahçenize, evinize bir hayvan almanın zamanı geldi bence. Sağlıcakla...”
SİZİ BAHARLA KARŞILAYACAK
Kar altındaki Kuğulupark’ın fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşan Çankaya Belediyesi de ‘#EvdeKalTurkiye’ dedi. @cankayabelediye, “Kuğulupark’ı özleyenlere...” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:
“Bu güzel manzarayı gidip görememekten ve bu manzarada fotoğraf çekememekten dolayı üzülmeyin. Bu kötü günler son bulduğunda Kuğulupark sizi baharla karşılayacak...”
Öte yandan, evde vakit geçirmenin en çok çocuklar için zor olduğuna değinen @cankayabelediye, sesli kütüphane linkini paylaştı. Linke, ‘Çankaya Belediyesi Sesli Çocuk Kitapları Serisi’ yazıp aratarak ulaşabilirsiniz.
LİMON RENGİNDE KARAR KILDIK
@everyday_ankara, Eyüp Sabri Tuncer’in Ulus’taki dükkânının önünde çektiği fotoğrafı, “Toplumun tüm renkleri, limon renginde karar kıldı” yorumuyla paylaştı.
‘Evde kal’dık sosyal medyadayız
Gündemimiz malum, koronavirüs. Konu oldukça ciddi, hatta hayati...
Sosyal medyaya yansımasıysa kâh şaşırtıcı, kâh trajikomik, yer yer de dezenformatik. #evdekal uyarılarının ciddiyetinin farkında olan da var, olmayan da... Hâl böyleyken, içinde bulunduğumuz bu zor durumla baş etme yöntemimiz de bazen gülmek olabiliyor. ‘Evde kalanlar’ arasında ‘challenge’ (meydan okuma) çılgınlığı hızla yayılıyor. Bunlardan biri de ‘ayakta tuvalet kağıdı sektirme meydan okuması.’ İnternet aleminde son günlerde olan biteni, ofansif mizahın sığlığına ve acımasızlığına düşmemeye çalışarak derledim. İşte, ‘Evde kal’dığımız ve ekran kullanım süremizin ciddi şekilde arttığı günlerden geçerken, sosyal medyada Ankaralıların kaleminden koronavirüs söylemleri:
@Ssonsoy Az önce kapı çaldı. Komşumuz tüm apartmana kolonya dağıttı hâlâ iyi insanlar varmış çok sevindim. #ankara #cayyolu
@Clskn01Grkm Ankara Meşrutiyet Caddesi dev bir kolonya şişesi şu an.
@arifkamileski Ankara’dan bildiriyorum. Biraz önce dolmuşta şoför ayakta giden yolcuya “Kardeş sen ayaktasın bi kolonya servisi yapıver” dedi. Adam da yadırgamadan servisi yaptı. Dolmuş efil efil limon kolonyası kokuyor. Mücadele yeni başlıyor, bizi yenemeyeceksin #corona
@veyl_me Ankara metrosu tamamen kolonya-dezenfektan karışımı kokuyor, ferah ve havalandırılmış. Gözlerim doldu bak ben bunu rüyamda bile göremezdim oturacak yer bile buldum.
@mahfiegilmez Benim çocukluğumda Ankara’da Ulus’ta Eyüp Sabri Tuncer mağazası önünde bayram arifelerinde kolonya kuyruğu olurdu. Şimdi koronavirüs dolayısıyla oluyor.
OTOBÜSTE KOLONYA İKRAMI
“Koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte karşılaştığınız en acayip manzara neydi” diye soran @onediocom’a gelen yanıtlar ise şunlar oldu:
@tabuyikici Para çektiğim ATM’nin yanındaki, sürekli kemer filan satan dayının sektör değiştirip kolonya satışına başlaması.
@MvolkanGmc Kalabalık yerlerde bulunmayın diye avaz avaz bağırıp, kurum içi koronavirüs eğitimine soktular bizi. Her eğitim saati 150 kişi beraber. yarısı da Fransa’dan dönmüş.
@meralkublay Otobüste önümde oturan teyzenin dönüp ister misin diye kolonya uzatması.
@simarenyaa Öğrenciye ev vermeyen veya devlet yurdunuz var mis gibi diyen amca-teyzelerimizin yurtlarımızda kalmak zorunda olması.
@lazylittledevi Otobüste hijyen için tutunmayıp düşenler.
@sor_yusuf Çoğu insanın virüse inanmaması ve sanki kendilerine hiç bulaşmayacakmış gibi davranmaları beni şaşırtıyor.
@_zeynoloji Metroda tutunmadan ayakta kalmaya çalışan insanlar.
@rakidabalikk_ Markette amcanın tekinin kolonya diye asetonu koklaması, ellerine dökmesi.
@Esmak08 Hijyen konusuna -sadece hastalık tetiklediğinde- dikkat edilmeye çalışılması.
GÖRSEL HER ZAMAN HAFIZADA KALIR
Ankaralı dövme sanatçısı Tuğçe Türksoy da #evdekalgüvendekal çağrısında bulundu. İçinde bulunduğumuz anksiyete dolu şu günlerde kendini sanatın rahatlatıcı kollarına bırakan ve çizimlerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan @tugceturksoytattooer, paylaşımına şu notu düştü:
“Görsel her zaman hafızada kalır! Lütfen tokalaşmayalım hatta mümkün olduğunca evden çıkmayalım. Bu durumun daha hızlı çözülmesi için, daha rahat sosyalleşebilmemiz, güneşli günlerde gezebilmemiz için, şimdi evde durma zamanı! Evinde kal sevdiklerini ve kendini koru! Güzel günlerde görüşmek üzere!”
SOKAKTAKİ CANLARI BESLEMEYİ UNUTMAYIN
“Sokaktaki canları beslemeyi sakın unutmayın. Onların sorumluluğunu da içinizde hissedin. Çok iyi gelecek hem hayvanlara hem size” çağrısında bulunan Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı ise, sokak hayvanlarını beslediği anın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Vakıf, paylaşımda şu önerilerde bulundu:
“Hiçbir insana iki metreden fazla yaklaşamadığımız, elini dahi sıkamadığımız bu zor günlerde hayvanları doyasıya sevip, sıkıştırabiliyor olmak çok manidar. Sevgi pek tabi ki dokunmatiktir. Sarılmadan, öpmeden, okşamadan, mıncıklamadan yaşamaya mecbur bırakıldığımız bu sürecin yarattığı dokunma boşluğunu hayvan sevgisiyle gidermeyi önerebilirim. İnanın çok iyi geliyor. Sevgiyi dokunarak yaşamak ciddi bir rehabilitasyon. Bu zor günlerin bahanesiyle bahçenize, evinize bir hayvan almanın zamanı geldi bence. Sağlıcakla...”
SİZİ BAHARLA KARŞILAYACAK
Kar altındaki Kuğulupark’ın fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşan Çankaya Belediyesi de ‘#EvdeKalTurkiye’ dedi. @cankayabelediye, “Kuğulupark’ı özleyenlere...” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:
“Bu güzel manzarayı gidip görememekten ve bu manzarada fotoğraf çekememekten dolayı üzülmeyin. Bu kötü günler son bulduğunda Kuğulupark sizi baharla karşılayacak...”
Öte yandan, evde vakit geçirmenin en çok çocuklar için zor olduğuna değinen @cankayabelediye, sesli kütüphane linkini paylaştı. Linke, ‘Çankaya Belediyesi Sesli Çocuk Kitapları Serisi’ yazıp aratarak ulaşabilirsiniz.
LİMON RENGİNDE KARAR KILDIK
@everyday_ankara, Eyüp Sabri Tuncer’in Ulus’taki dükkânının önünde çektiği fotoğrafı, “Toplumun tüm renkleri, limon renginde karar kıldı” yorumuyla paylaştı.