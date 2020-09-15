Özellikle belli bir yaşın üstündekilerin sıklıkla kullandığı bir cümledir, ‘Daha neler göreceğiz bakalım.’
Belli bir görmüş geçirmişlik seviyesine sahip olmayı ve söylerken uzaklara bakıp kafayı hafifçe iki yana sallamayı gerektirir. Geldiğimiz noktadaysa bu cümle artık hepimizin. Örneğin oğlum, pandemi deneyimi yaşıyorken bir de kum fırtınasına şahit olarak henüz iki yaşında olmasına rağmen bu cümleyi kurmaya hak kazandı. Artık bacak kadar boyuyla uzaklara dalıp ‘Daha neler göreceğiz bakalım’ diyebilir...
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yaşanan kum fırtınası bilmediğimiz bir şeydi, hepimizi korkuttu. Kentliye, özellikle de fırtınada çadırları yıkılan mevsimlik tarım işçilerine ve yaralanan altı kişiye geçmiş olsun. Yaşananların sosyal medyaya yansımasıysa her zamanki gibiydi. Kimi 2020’yi günah keçisi ilan etti, kimi bilim kurgu filmi benzetmesi yaptı, kimiyse ‘Bunu da mı görecektik’ dedi. Bazısı da böyle bir durumda espri yapabilenlere tepki gösterdi. İşte yorumlar:
2020’DE SIRADAN BİR GÜN
@lavarlaa Sevgili 2020, biraz sakinleşmesek mi?
@cagritaner 2020 kurbanın olayım sal bizi artık ya.
@busu0743 2020’de sıradan bir gün.
@okalbinsesi_45 #Polatlı 2020 tüm hızıyla devam ediyor.
@olalaness Ankaralıların maske takması için kum fırtınası gönderildi galiba rabbim bizzat müdahale ediyor.
@garipbirhande Vaka sayıları artınca Ankaralıyı eve sokmak için doğa harekete geçti. Geçmiş olsun #polatlı
@OlcayKarakall Korkulan oldu Lord Voldemort geri döndü. Bir level daha atladık hadi bakalım gelsin sıradaki.
@huso_9001 Mad Max Polatlı.
@gelyrm_bisaniye Bir an kendimi bilim kurgu filminde sandım.
@xrabooo Bir an Mumya filmi gözümde canlandı, acaba İmhotep Ankaralı mı diye düşündüm.
@ciimmbooom Pubg harita seç Ankara ( BAŞLA )
@mAydin89 Tabi siz insanlığa emanet edilen doğaya her bakımdan yetersiz kalıp sahip çıkmayıp, virüsten korunmak için de maske takmaya şiddetle karşısınız ama.. #polatlı #Ankara
NASIL İNANDIRACAĞIM
@bravolardanjony Hollywood işine bak kardeşim.
@kedisev47655801 Bi an zombiler şehri basacak sandım.
@kubrabu7 Hadi artık uzaylılar da gelsin ufoları sakladıkları yerden çıkarsın.
@Urbarli Bozkır Ankara’yı yutmaya başlamış.
@Bugralbunar Kum geldi, deniz de seneye gelecek inşallah.
@ocosardemir Resmen sezon finali...
@Sozcuk123 2020 sezonunun 9. Leveline hoş geldiniz.
@Zumrut_tv Doğa tüm intikamını 2020’de almaya karar vermiş olmalı.
@Nostaljikadamm Kim bilir kaç kişi cam silmişti bugün.
@aleyna393 Ya çocuklarımı 2020’de yaşadıklarıma nasıl inandıracağım.
@Cenk32193824 Kum fırtınası dindi nihayet Ankara bunu da mı gösterecektin bize.
@SamedDemirbas1 Ha benim güzel memleketim bunu da mı görecektin?
@DOGANKIZILLIK 32 yaşındayım kum fırtınası da görmedim demem. Allahım sen büyüksün başka neler göreceğiz.
ŞEHRİMİ TERK ET
Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, yaşananların ardından, “Bugün zor bir gün geçirdik. Çok şükür ki güzel Ankara’mızda can ve mal kaybı yaşanmadı. Güzel kızım @06khaleesi ile Mad Max’i bir kez daha izleyebiliriz sanırım” notuyla bir fotoğraf paylaştı. @06khaleesi ise “Toz bulutunun önüne geçip ‘Şehrimi hemen terk et’ dediğin sahneyi bi kere daha açar mısın nolur” yanıtıyla gülümsetti.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MIYIZ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı @Mbirpinar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir vatandaşımız, ‘Rabbim Ankara’ya önce kumu gönderdi, seneye deniz gelecek’ diye espri yapmış. Keşke espri olsaydı ama iklim değişikliği deniz seviyesini de kıyı haritasını da değiştirecek. İklim değişikliğine hazır mıyız” diye sordu.
@ankaraapartmanlari, paylaşıma, “Zor geçecek bir kış öncesi güzel sonbahar günlerinde yürüyebileceğiniz, bol apartmanlı, tarihli, tematik rotalar pek yakında” notunu da düştü.
SİZİN ANKARA MANZARANIZ HANGİSİ
“Şubat ayında, çok soğuk bir cumartesi günü daha salgın bir ihtimalken en sevdiğim rotamda Atakule’den başlatıp Botanik Parkı’ndan Seğmenler’e oradan Kuğulu’ya kısa ve dondurucu bir yürüyüş yapmıştım. Bana göre Ankara’nın en güzel manzaralarından biri, Protokol Yolu’nun üst kısmından Ankara” diyen @ankaraapartmanlari, “Sizin Ankara manzaranız hangisi” diye sordu. İşte gelen yorumlar:
@ferhatduruay Hava açık ve yaz günü ise manzara harika olur.
@bmerveyldrm 50. Yıl Parkı’ndan ya da eski Çamlık’tan Ankara manzarası.
@bestamicebeci Bilkent tepeden şehir ışıkları.
@alisan.bltc Sol tarafta Çankaya İlköğretim. Top yola kaçtı mı Karum’a kadar kovaladığımızı bilirim.
@sistersincrimetr Solda canım okulum Çankaya İlköğretim Okulu. Bir gün dersi kırıp bu yoldan koştur koştur Karum’a kaçmıştık. Hey gidi güzel günler.
@diditut Bahçeli 6 ile 7’nin kesişiminde karşıma Anıtkabir’in çıkması. Erimtan Müzesi‘nin bahçesi. Kale surlarından kiremitler...
MAVİLİĞİ YAKALAMAK
@ulku_duru Ankara’nın en sevdiğim yeri. Ya o sokak isimleri... Kar Yağdı Sokak, Kuş Konmaz Sokak... Daha niceleri.
@efeyamac Devrim Stadyumu’ndan gece şehir manzarası.
@fatmapaylasan Emek 4. Cadde’nin alt kısmından üst kısmına doğru ağaçların baharda neredeyse kapattığı zamanda yürüyüp aradan sızan gökyüzünün maviliğini yakalamak muhteşemdir.
@hilalasci5 Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin bahçesinden Ankara.
@avukatnuraycelik Anıtkabir Aslanlı Yol’dan inerken karşımda Ankara Kalesi’ne kadar uzanan şahane manzara. Bir de Devlet Mezarlığı içinde sonbaharda yürüyüş yolunda dökülen yaprakların hışırtısında yürürken kuzey ve kuzey doğu Ankara manzarası.
@dolunaysama Benim en sevdiklerimden biri de kale surlarından Ankara.
Benimki, sırtımı aile evinin sıcaklığına yasladığım ve Dikmen’deki o terastan gördüğüm manzara. Peki ya sizin Ankara manzaranız hangisi?
Daha neler göreceğiz
Özellikle belli bir yaşın üstündekilerin sıklıkla kullandığı bir cümledir, ‘Daha neler göreceğiz bakalım.’
Belli bir görmüş geçirmişlik seviyesine sahip olmayı ve söylerken uzaklara bakıp kafayı hafifçe iki yana sallamayı gerektirir. Geldiğimiz noktadaysa bu cümle artık hepimizin. Örneğin oğlum, pandemi deneyimi yaşıyorken bir de kum fırtınasına şahit olarak henüz iki yaşında olmasına rağmen bu cümleyi kurmaya hak kazandı. Artık bacak kadar boyuyla uzaklara dalıp ‘Daha neler göreceğiz bakalım’ diyebilir...
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yaşanan kum fırtınası bilmediğimiz bir şeydi, hepimizi korkuttu. Kentliye, özellikle de fırtınada çadırları yıkılan mevsimlik tarım işçilerine ve yaralanan altı kişiye geçmiş olsun. Yaşananların sosyal medyaya yansımasıysa her zamanki gibiydi. Kimi 2020’yi günah keçisi ilan etti, kimi bilim kurgu filmi benzetmesi yaptı, kimiyse ‘Bunu da mı görecektik’ dedi. Bazısı da böyle bir durumda espri yapabilenlere tepki gösterdi. İşte yorumlar:
2020’DE SIRADAN BİR GÜN
@lavarlaa Sevgili 2020, biraz sakinleşmesek mi?
@cagritaner 2020 kurbanın olayım sal bizi artık ya.
@busu0743 2020’de sıradan bir gün.
@okalbinsesi_45 #Polatlı 2020 tüm hızıyla devam ediyor.
@olalaness Ankaralıların maske takması için kum fırtınası gönderildi galiba rabbim bizzat müdahale ediyor.
@garipbirhande Vaka sayıları artınca Ankaralıyı eve sokmak için doğa harekete geçti. Geçmiş olsun #polatlı
@OlcayKarakall Korkulan oldu Lord Voldemort geri döndü. Bir level daha atladık hadi bakalım gelsin sıradaki.
@huso_9001 Mad Max Polatlı.
@gelyrm_bisaniye Bir an kendimi bilim kurgu filminde sandım.
@xrabooo Bir an Mumya filmi gözümde canlandı, acaba İmhotep Ankaralı mı diye düşündüm.
@ciimmbooom Pubg harita seç Ankara ( BAŞLA )
@mAydin89 Tabi siz insanlığa emanet edilen doğaya her bakımdan yetersiz kalıp sahip çıkmayıp, virüsten korunmak için de maske takmaya şiddetle karşısınız ama.. #polatlı #Ankara
NASIL İNANDIRACAĞIM
@bravolardanjony Hollywood işine bak kardeşim.
@kedisev47655801 Bi an zombiler şehri basacak sandım.
@kubrabu7 Hadi artık uzaylılar da gelsin ufoları sakladıkları yerden çıkarsın.
@Urbarli Bozkır Ankara’yı yutmaya başlamış.
@Bugralbunar Kum geldi, deniz de seneye gelecek inşallah.
@ocosardemir Resmen sezon finali...
@Sozcuk123 2020 sezonunun 9. Leveline hoş geldiniz.
@Zumrut_tv Doğa tüm intikamını 2020’de almaya karar vermiş olmalı.
@Nostaljikadamm Kim bilir kaç kişi cam silmişti bugün.
@aleyna393 Ya çocuklarımı 2020’de yaşadıklarıma nasıl inandıracağım.
@Cenk32193824 Kum fırtınası dindi nihayet Ankara bunu da mı gösterecektin bize.
@SamedDemirbas1 Ha benim güzel memleketim bunu da mı görecektin?
@DOGANKIZILLIK 32 yaşındayım kum fırtınası da görmedim demem. Allahım sen büyüksün başka neler göreceğiz.
ŞEHRİMİ TERK ET
Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06, yaşananların ardından, “Bugün zor bir gün geçirdik. Çok şükür ki güzel Ankara’mızda can ve mal kaybı yaşanmadı. Güzel kızım @06khaleesi ile Mad Max’i bir kez daha izleyebiliriz sanırım” notuyla bir fotoğraf paylaştı. @06khaleesi ise “Toz bulutunun önüne geçip ‘Şehrimi hemen terk et’ dediğin sahneyi bi kere daha açar mısın nolur” yanıtıyla gülümsetti.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MIYIZ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı @Mbirpinar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir vatandaşımız, ‘Rabbim Ankara’ya önce kumu gönderdi, seneye deniz gelecek’ diye espri yapmış. Keşke espri olsaydı ama iklim değişikliği deniz seviyesini de kıyı haritasını da değiştirecek. İklim değişikliğine hazır mıyız” diye sordu.
@ankaraapartmanlari, paylaşıma, “Zor geçecek bir kış öncesi güzel sonbahar günlerinde yürüyebileceğiniz, bol apartmanlı, tarihli, tematik rotalar pek yakında” notunu da düştü.
SİZİN ANKARA MANZARANIZ HANGİSİ
“Şubat ayında, çok soğuk bir cumartesi günü daha salgın bir ihtimalken en sevdiğim rotamda Atakule’den başlatıp Botanik Parkı’ndan Seğmenler’e oradan Kuğulu’ya kısa ve dondurucu bir yürüyüş yapmıştım. Bana göre Ankara’nın en güzel manzaralarından biri, Protokol Yolu’nun üst kısmından Ankara” diyen @ankaraapartmanlari, “Sizin Ankara manzaranız hangisi” diye sordu. İşte gelen yorumlar:
@ferhatduruay Hava açık ve yaz günü ise manzara harika olur.
@bmerveyldrm 50. Yıl Parkı’ndan ya da eski Çamlık’tan Ankara manzarası.
@bestamicebeci Bilkent tepeden şehir ışıkları.
@alisan.bltc Sol tarafta Çankaya İlköğretim. Top yola kaçtı mı Karum’a kadar kovaladığımızı bilirim.
@sistersincrimetr Solda canım okulum Çankaya İlköğretim Okulu. Bir gün dersi kırıp bu yoldan koştur koştur Karum’a kaçmıştık. Hey gidi güzel günler.
@diditut Bahçeli 6 ile 7’nin kesişiminde karşıma Anıtkabir’in çıkması. Erimtan Müzesi‘nin bahçesi. Kale surlarından kiremitler...
MAVİLİĞİ YAKALAMAK
@ulku_duru Ankara’nın en sevdiğim yeri. Ya o sokak isimleri... Kar Yağdı Sokak, Kuş Konmaz Sokak... Daha niceleri.
@efeyamac Devrim Stadyumu’ndan gece şehir manzarası.
@fatmapaylasan Emek 4. Cadde’nin alt kısmından üst kısmına doğru ağaçların baharda neredeyse kapattığı zamanda yürüyüp aradan sızan gökyüzünün maviliğini yakalamak muhteşemdir.
@hilalasci5 Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin bahçesinden Ankara.
@avukatnuraycelik Anıtkabir Aslanlı Yol’dan inerken karşımda Ankara Kalesi’ne kadar uzanan şahane manzara. Bir de Devlet Mezarlığı içinde sonbaharda yürüyüş yolunda dökülen yaprakların hışırtısında yürürken kuzey ve kuzey doğu Ankara manzarası.
@dolunaysama Benim en sevdiklerimden biri de kale surlarından Ankara.
Benimki, sırtımı aile evinin sıcaklığına yasladığım ve Dikmen’deki o terastan gördüğüm manzara. Peki ya sizin Ankara manzaranız hangisi?