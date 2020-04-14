İçinde bulunduğumuz süreçte sağlık çalışanları çok kıymetli ve özverili bir mücadele veriyor. Ne yapsak, nasıl teşekkür etsek eksik kalır... Mücadelelerinin karşılığı olamaz fakat geçen hafta ufak bir teşekkür olarak sağlık çalışanlarını sayfalarımızda misafir etmeye başlamıştık. Bu hafta da devam ediyoruz. İşte, Ankaralı sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesinden umut dolu kareler ve satırlar:
*Koronavirüs avcıları
@drmucahitkaya Plastik Cerrahi ekibi pandemi polikliniğinde, korunmak önemli :) #evdekaltürkiye #pandemi #plastikcerrahiankara
@semraaart Evde kal Türkiye.
@pnarakkus COVID-19 Servis günleri. #aütf #doctors
@fatosscetiner Kampüslerde, parklarda, kafelerde yeniden buluşacağımız güne kadar bedeninize ve psikolojinize iyi davranın.
@drsilacankaya Ben görevimin başındayım. Evde iki tane küçük çocuğum var. Hasta olup onlara bakamayacağım diye, daha kötüsü onlara hastalık bulaştıracağım diye ödüm kopuyor. Bazı geceler ümitsizliğe kapıldığım da oluyor ama her şeye rağmen sabah kalkıp hastaneye geliyorum çünkü benim görevim bu. Ben, son zamanlarda kıymeti bir kez daha anlaşılan bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Dünyayı bilim kurtaracak, inanıyorum...
@kadiryagizturker CovBusters.
@drserhatemeksiz Eyyy corona sen mi büyüksün biz mi?... Yok yok şaka... Öle demek istemedim... #birumutvarsabizoradayiz
@sertacesin Korona moda haftasında bugün.
@atiladogan40 Covid 19 özel harekat timi hep görev başında... Allah yardım etsin...
@cocuk.alerji.immunoloji #Evdekal Türkiye.
ANESTEZİNİN ŞİRİNLERİ
İsmini ‘anesthesiology’ ve ‘tinies’ kelimelerinin birleşiminden alan @anestinies (Anestezinin minikleri), yaklaşık üç yıldır sosyal medyada paylaştığı eğlenceli fotomontajlarıyla ilgi topluyor. “Uslu bir hasta olursanız bir gün siz de bu küçük şirinleri görebilirsiniz” diyen Anesthesiologist Smurfs, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafa, “Koronavirüs için gerekli önlemleri aldınız mı” notunu düştü.
MORAL KURABİYELERİ
Kudüs’te bir hastanede asistanlık yapan ve koronavirüsle ilgili bilgilendirici yazılarını takipçileriyle paylaşan Ata Maden, Ankara’daki annesiyle ilgili paylaşımıyla duygulandırdı. @ceteraetcetera, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:
“Annem ve arkadaşları dün bütün gün uğraşıp Ankara Şehir Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına kurabiye ve kekler hazırlamışlar. Yanlarına da moral olsun diye böyle ufak notlar koymuşlar. Gözlerim doldu, ne diyeyim bilemedim. Hep birlikte başaracağız.”
KOLİ KOLİ MUTLULUK
LÖSEV’in Kurucu Başkanı Üstün Ezer, paylaştığı bir fotoğrafa, “Merak etmeyin. Biz bütün lösemili çocuklarımıza koli koli mutluluk gönderiyoruz. Yağmur, soğuk ya da Corona onları yaşatmamıza engel olamaz. Daha çok kanser ve coronalı hastaya da yardım yollayabiliriz. Pozitif ve gereksinimi olanlar bizi arayabilirler” notunu düştü. LÖSANTE Hastanesi sakinlerinden Hızır’ın videosunu da paylaşan @ustunezer, şunları söyledi:
“Onun adı Hızır. LÖSANTE Hastanemizde yatarak tedavi oluyor. Dün yürümeyi öğrendi, çok mutlu... Hızır gibi binlerce lösemili çocuğumuz hastanelerden çıkamadan tedavi oluyor. Evlerine gidince de tam 2 yıl boyunca maske takıyor ve dışarıya çıkamıyorlar. Onları unutmayalım.”
ANNELERDEN ‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ MESAJI
Üyelerinin çektiği fotoğraflarla “Biz evdeyiz, sen de sağlığın için evde kal, hayatta kal” diyen @eryamanmoms, paylaştığı fotoğrafa “Annelere yalnız olmadığımızı bu fotoğrafla yayınlayalım istedik. Birlikte çok güçlüyüz, birlikten doğacak nice güçlü günlere. Fotoğraf için poz veren annelere çok teşekkürler” notunu düştü.
MEŞRUTİYET ÜST GEÇİDİ
@UmbertoArte paylaştığı fotoğrafa, “Kızılay, Meşrutiyet Üst Geçidi. Bu görüntü doğanın olduğu kadar sevgili Ankaralılar’ın da başarısıdır, ilk günden itibaren sokağa çıkma yasağına en üst seviyede dikkat edilen şehirdir. Kutlarım” notunu düştü. @scyntich “Yaw biz manitayla Jumanji oynuyoruz ondan böyle oldu az sabredin oyun bitsin düzelecek” derken, paylaşımın gerçek olduğunu düşünenler de oldu.
Covbusters*
İçinde bulunduğumuz süreçte sağlık çalışanları çok kıymetli ve özverili bir mücadele veriyor. Ne yapsak, nasıl teşekkür etsek eksik kalır... Mücadelelerinin karşılığı olamaz fakat geçen hafta ufak bir teşekkür olarak sağlık çalışanlarını sayfalarımızda misafir etmeye başlamıştık. Bu hafta da devam ediyoruz. İşte, Ankaralı sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesinden umut dolu kareler ve satırlar:
*Koronavirüs avcıları
@drmucahitkaya Plastik Cerrahi ekibi pandemi polikliniğinde, korunmak önemli :) #evdekaltürkiye #pandemi #plastikcerrahiankara
@semraaart Evde kal Türkiye.
@pnarakkus COVID-19 Servis günleri. #aütf #doctors
@fatosscetiner Kampüslerde, parklarda, kafelerde yeniden buluşacağımız güne kadar bedeninize ve psikolojinize iyi davranın.
@drsilacankaya Ben görevimin başındayım. Evde iki tane küçük çocuğum var. Hasta olup onlara bakamayacağım diye, daha kötüsü onlara hastalık bulaştıracağım diye ödüm kopuyor. Bazı geceler ümitsizliğe kapıldığım da oluyor ama her şeye rağmen sabah kalkıp hastaneye geliyorum çünkü benim görevim bu. Ben, son zamanlarda kıymeti bir kez daha anlaşılan bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Dünyayı bilim kurtaracak, inanıyorum...
@kadiryagizturker CovBusters.
@drserhatemeksiz Eyyy corona sen mi büyüksün biz mi?... Yok yok şaka... Öle demek istemedim... #birumutvarsabizoradayiz
@sertacesin Korona moda haftasında bugün.
@atiladogan40 Covid 19 özel harekat timi hep görev başında... Allah yardım etsin...
@cocuk.alerji.immunoloji #Evdekal Türkiye.
ANESTEZİNİN ŞİRİNLERİ
İsmini ‘anesthesiology’ ve ‘tinies’ kelimelerinin birleşiminden alan @anestinies (Anestezinin minikleri), yaklaşık üç yıldır sosyal medyada paylaştığı eğlenceli fotomontajlarıyla ilgi topluyor. “Uslu bir hasta olursanız bir gün siz de bu küçük şirinleri görebilirsiniz” diyen Anesthesiologist Smurfs, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafa, “Koronavirüs için gerekli önlemleri aldınız mı” notunu düştü.
MORAL KURABİYELERİ
Kudüs’te bir hastanede asistanlık yapan ve koronavirüsle ilgili bilgilendirici yazılarını takipçileriyle paylaşan Ata Maden, Ankara’daki annesiyle ilgili paylaşımıyla duygulandırdı. @ceteraetcetera, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:
“Annem ve arkadaşları dün bütün gün uğraşıp Ankara Şehir Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına kurabiye ve kekler hazırlamışlar. Yanlarına da moral olsun diye böyle ufak notlar koymuşlar. Gözlerim doldu, ne diyeyim bilemedim. Hep birlikte başaracağız.”
KOLİ KOLİ MUTLULUK
LÖSEV’in Kurucu Başkanı Üstün Ezer, paylaştığı bir fotoğrafa, “Merak etmeyin. Biz bütün lösemili çocuklarımıza koli koli mutluluk gönderiyoruz. Yağmur, soğuk ya da Corona onları yaşatmamıza engel olamaz. Daha çok kanser ve coronalı hastaya da yardım yollayabiliriz. Pozitif ve gereksinimi olanlar bizi arayabilirler” notunu düştü. LÖSANTE Hastanesi sakinlerinden Hızır’ın videosunu da paylaşan @ustunezer, şunları söyledi:
“Onun adı Hızır. LÖSANTE Hastanemizde yatarak tedavi oluyor. Dün yürümeyi öğrendi, çok mutlu... Hızır gibi binlerce lösemili çocuğumuz hastanelerden çıkamadan tedavi oluyor. Evlerine gidince de tam 2 yıl boyunca maske takıyor ve dışarıya çıkamıyorlar. Onları unutmayalım.”
ANNELERDEN ‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ MESAJI
Üyelerinin çektiği fotoğraflarla “Biz evdeyiz, sen de sağlığın için evde kal, hayatta kal” diyen @eryamanmoms, paylaştığı fotoğrafa “Annelere yalnız olmadığımızı bu fotoğrafla yayınlayalım istedik. Birlikte çok güçlüyüz, birlikten doğacak nice güçlü günlere. Fotoğraf için poz veren annelere çok teşekkürler” notunu düştü.
MEŞRUTİYET ÜST GEÇİDİ
@UmbertoArte paylaştığı fotoğrafa, “Kızılay, Meşrutiyet Üst Geçidi. Bu görüntü doğanın olduğu kadar sevgili Ankaralılar’ın da başarısıdır, ilk günden itibaren sokağa çıkma yasağına en üst seviyede dikkat edilen şehirdir. Kutlarım” notunu düştü. @scyntich “Yaw biz manitayla Jumanji oynuyoruz ondan böyle oldu az sabredin oyun bitsin düzelecek” derken, paylaşımın gerçek olduğunu düşünenler de oldu.