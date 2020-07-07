Keyfine varmayı unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, yıprattığımız doğaya ihtiyacımız, malum sebeplerle son zamanlarda arttı. Belki de, ‘Yaşantımız, aslında her zaman mevcut olan bu ihtiyacı hissedeceğimiz bir şekle evrildi’ demek daha doğru olur. Basitçe özetlersek, mevcut koşullarda sıcak havadan koruyan bir AVM’ye gidemeyince, serin bir göl kenarı, ağaç altı ihtiyacı hasıl oldu.
Bilindiği gibi Ankara, özellikle sosyal medyada, yapılacak bir şeyi, gidilecek yeri olmamasıyla ünlü. Pandemi koşullarıysa gidilebilecek yerleri daha da azaltarak, bu savı iyice güçlendirdi. Oysa marifet bulabilmekte, kıymetini görebilmekte.
GÖRMEYE NİYETİMİZ OLSUN
Türkiye kuşlarının peşindeki doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu güzellikleri arayan, bulan, fark edenlerden. Bozkırın renklerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @alpertuydes, fotoğrafa şu notu düşmüş:
“Ankara Nallıhan’daki Aladağ. Bakmayın öyle boş gibi durduğuna, dünyanın en nadir bozkır bitkilerine ev sahipliği yapıyor. Bozkır sandığımızdan çok daha güzeldir.”
Sadece bozkır mı... Pek çok şey, bilhassa elimizin altındakiler, çantamızda sandığımız keklikler, hep gözümüzün önünde olanlar bizim zannettiğimizden çok daha güzeldir. Yeter ki güzelliklerini görmeye niyetimiz olsun. Şehrin keşmekeşinde, kenarda köşedeki güzelliği fark etmek, binanın çatısındaki kırlangıç yuvasını görmek, bozkırdaki renkleri keşfetmek için tek yapmamız gereken bakmak. Hem gözlerimizi üzerine çevirerek hem de koruyup gözeterek...
MERCURY’NİN MİKROFONU
İllüstrasyon çalışmalarıyla dikkat çeken Robin Yayla’nın elinin değdiği Atakule, Freddie Mercury’nin mikrofonuna dönüştü. @robinyayla, kolajı Instagram hesabından, Mercury’nin “Love Me Like There’s No Tomorrow” parçasını hatırlatarak paylaştı. Sanatçının, Galata Kulesi’ni rokete, köprüyü arpa, çamaşır makinesi kapağını uçak penceresine, Kız Kulesi’ni sandalyeye dönüştürdüğü birbirinden renkli çalışmalarını, @robinyayla Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
KISA KISA SOSYAL MEDYA
@yektakopan - Nerelisin? - Ankara. - Haa, deniz yok yani...
@bastomtomm Keçiören’de kırmızı ışıkta beklerken aynı anda hem AVM hem şelale hem de teleferik görebiliyorsunuz.
@serenciyas İstanbul’da yaşadığı ilçeden çıkamayan Ankara’yı sevmemize anlam veremiyor. Ben seni örseliyor muyum yaşıyorum dediğin şehirde aslında sadece nefes alıyorsun diye?
@avukathatic Ankaralıyım dediğimde insanların diğer şehirlerle alakalı bir fikri yokken hemen herkesin Ankara hakkında olumlu olumsuz (yüzde 65) fikri var. Yav ben sizin şehirlerinize bir şey diyor muyum?
@ankarastreet Dünyanın en rahatsız koltukları AŞTİ’dedir.
Bozkır sandığımızdan çok daha güzeldir
Keyfine varmayı unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, yıprattığımız doğaya ihtiyacımız, malum sebeplerle son zamanlarda arttı. Belki de, ‘Yaşantımız, aslında her zaman mevcut olan bu ihtiyacı hissedeceğimiz bir şekle evrildi’ demek daha doğru olur. Basitçe özetlersek, mevcut koşullarda sıcak havadan koruyan bir AVM’ye gidemeyince, serin bir göl kenarı, ağaç altı ihtiyacı hasıl oldu.
Bilindiği gibi Ankara, özellikle sosyal medyada, yapılacak bir şeyi, gidilecek yeri olmamasıyla ünlü. Pandemi koşullarıysa gidilebilecek yerleri daha da azaltarak, bu savı iyice güçlendirdi. Oysa marifet bulabilmekte, kıymetini görebilmekte.
GÖRMEYE NİYETİMİZ OLSUN
Türkiye kuşlarının peşindeki doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu güzellikleri arayan, bulan, fark edenlerden. Bozkırın renklerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @alpertuydes, fotoğrafa şu notu düşmüş:
“Ankara Nallıhan’daki Aladağ. Bakmayın öyle boş gibi durduğuna, dünyanın en nadir bozkır bitkilerine ev sahipliği yapıyor. Bozkır sandığımızdan çok daha güzeldir.”
Sadece bozkır mı... Pek çok şey, bilhassa elimizin altındakiler, çantamızda sandığımız keklikler, hep gözümüzün önünde olanlar bizim zannettiğimizden çok daha güzeldir. Yeter ki güzelliklerini görmeye niyetimiz olsun. Şehrin keşmekeşinde, kenarda köşedeki güzelliği fark etmek, binanın çatısındaki kırlangıç yuvasını görmek, bozkırdaki renkleri keşfetmek için tek yapmamız gereken bakmak. Hem gözlerimizi üzerine çevirerek hem de koruyup gözeterek...
MERCURY’NİN MİKROFONU
İllüstrasyon çalışmalarıyla dikkat çeken Robin Yayla’nın elinin değdiği Atakule, Freddie Mercury’nin mikrofonuna dönüştü. @robinyayla, kolajı Instagram hesabından, Mercury’nin “Love Me Like There’s No Tomorrow” parçasını hatırlatarak paylaştı. Sanatçının, Galata Kulesi’ni rokete, köprüyü arpa, çamaşır makinesi kapağını uçak penceresine, Kız Kulesi’ni sandalyeye dönüştürdüğü birbirinden renkli çalışmalarını, @robinyayla Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
KISA KISA SOSYAL MEDYA
@yektakopan - Nerelisin? - Ankara. - Haa, deniz yok yani...
@bastomtomm Keçiören’de kırmızı ışıkta beklerken aynı anda hem AVM hem şelale hem de teleferik görebiliyorsunuz.
@serenciyas İstanbul’da yaşadığı ilçeden çıkamayan Ankara’yı sevmemize anlam veremiyor. Ben seni örseliyor muyum yaşıyorum dediğin şehirde aslında sadece nefes alıyorsun diye?
@avukathatic Ankaralıyım dediğimde insanların diğer şehirlerle alakalı bir fikri yokken hemen herkesin Ankara hakkında olumlu olumsuz (yüzde 65) fikri var. Yav ben sizin şehirlerinize bir şey diyor muyum?
@ankarastreet Dünyanın en rahatsız koltukları AŞTİ’dedir.