Böyle havada istifa ettim evkaftaki memuriyetimden

Sıcak hava, her yaz olduğu gibi bu sene de sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılığını arttırdı.
Kimi “Şu an Ankara’da olmamama rağmen ne kadar sıcak olduğunu hissedebiliyorum” derken, kimiyse “Ankara, evkaftaki memuriyetten istifa edecek kadar sıcak” tespitinde bulundu. İşte sıcaktan bunalan kentlinin dumanı üstünde tweet’leri:
@belinaykaradaag Ankara bebeğim sen bizi öldürecek misin bu ne sıcak.
@mebincocugu Keçiören ve Dikmen’in esmediği bir Ankara’da kimse serinlemeyi beklemesin.
@nilramona Ah Ankara.. Ayazın ayrı yazın ayrı dert be.
@gedikoglueyup Muhakkak Ankara’dan daha sıcak yerler vardır diyerek serinliyorum.
@BizAngaraliyiz Gelene Roma’yı gidene kınayı sana Ankara’yı yakarım diye diye yaktınız Ankara’yı bu sıcak ne lan.
@fatmakgun_ Yazın bu kadar sıcak, kışın da bir o kadar soğuk olmayı nasıl beceriyosun Ankara.
SICAĞI KINAMA
@GulsenKimKi Ankara’nın bu kadar sıcak olmasını kınıyorum. Es biraz es.
@ankaraablasi Çamaşır asarken asılacak son çamaşıra geldiğinde başta asılan çamaşırlar kuruyor öyle bir sıcak var Ankara’da.
@ayabenxer Bir keresinde Ankara sıcağında yürürken çok sıcak diye ağlamıştım.
@umutaarikan Elimde sıcaktan çakmak patladı, Ankara çok sıcak.
@bitigmitig Camdan bağırma isteği uyandıran bir sıcak var şu an Ankara’da.
@ankarafalan_ Şu an Ankara’da olmamama rağmen ne kadar sıcak olduğunu hissedebiliyorum..
@natosekreteri Hava çok sıcak acilen Ankara ayazının ruhumu kesmesi lazım.
@ysm19_05 Ankara’da yaşam değil tandırda yaşam. Bu ne sıcak arkadaş.
@yigitucoluk Ankara’daki sıcak oranıyla benim sinir oranım kafa kafaya.
@purpledream_0 Ankara’da hava o kadar sıcak ki musluktan ılık su akıyor.
@noldukbizbee 1 haftada bir buçuk kilo vermişim, sırrını açıklıyorum; Ankara’da yaşamak. İştah kesen bir sıcak ve buharlaşarak yok olmanızı sağlayacak sauna etkisi.
ENDÜSTRİYEL FIRIN
@gorkiyilmaz Ankara’dan nemli havası olan şehre gidince “Ankara da sıcak ama terletmiyor, niye? Çünkü nem yok nem. Kuru sıcak“ geyiği dönmezse olmaz.
@gul_gibi1i Ankara’da öyle bir sıcak var ki artık sıcaktan midem bulanmaya başladı.
@Erayy_Erayy Ankara, evkaftaki memuriyetten istifa edecek kadar sıcak.
@Benbilirim__ #Ankara kendini endüstriyel fırın zannediyorsun koçum kendine gel. Bu ne sıcak...
@koray100011 Ankara’da ev ısınmasın diye pencereleri kapattık. İşte öyle bir şey...
@mervecebeci15 Buzdolabında uyumak istiyorum.
@Dilaankaradeniz Şimdi Ankara sıcak diye şikayet ediyorum. Kışın da soğuk diye ağlayacağım biliyorum.
KİNG KONG
Dijital kolaj çalışmalarıyla ilgi toplayan @effectifu, King Kong’u, sosyal medyadaki paralel evrende Sheraton’la buluşturdu.
SOSYAL MEDYADA KEDİ GÜNÜ KUTLAMASI
Geçtiğimiz cumartesi, Dünya Kedi Günü’ydü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kentin ünlü kedileri, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Masasını bir günlüğüne @06khaleesi’yle paylaşan @mansuryavas06, fotoğrafa, “Güzel kızım @06khaleesi başta olmak üzere tüm çocuklarımızın Dünya Kedi Günü’nü kutluyorum. Kentimizde her canlıya kıymet veriyor, çalışmalarımızı bu titizlikle sürdürüyoruz. Bugün ve her gün #BaşkentteHerCanDeğerli” notunu düştü. Paylaşımı bir fotoğrafıyla birlikte retweet’leyen @06khaleesi ise “Güzelin miyim cidden” diye sordu.
@cankayabelediye, ilçenin bir kedi sakininin fotoğrafını, “Bugün buralar bizden sorulacak... #DünyaKedilerGünü” notuyla paylaştı.
@Kooocakafa ise “Dünya kediler gününü kutluyorum gözlerim kapalı” dedi.
@AnkaraUni de, üniversiteli kedilerin fotoğraflarını, “Yerleşkelerimizde bizlerle beraber yaşayan dostlarımız” notuyla paylaştı.
KELEBEK ETKİSİ
Twitter’da tesadüfen karşıma çıkan @zeynopotamya, bahçedeki ağaca yuva yapan kumruyu gören, yavrularını beslediği anları da görmeyi dileyen, çiçeklerden yüzük yapan, kelebekleri, arıları, çiçekleri izleyen, resim yapan biri. Etrafındaki sevinçleri görmeye niyeti var, belli. Geçtiğimiz günlerde Elmadağ’da çektiği kelebek fotoğraflarını, “Gezdim, gördüm, güzel kelebekler topladım” notuyla paylaşmış. @zeynopotamya’nın başlattığı kelebek etkisi beni mutlu etti, sizi de etsin...
ANKARA’NIN NEONLARI
Sosyal medyanın bana göre en güzel tarafı, aklınıza gelebilecek ve aklınızın ucundan geçmeyecek her şeyin bir meraklısına ev sahipliği yapması. Bu deryada, ıslak mendil üzerine kafa yoran, mesai harcayıp içerik üreten bile olmuştu. Uzun zaman önce yazmıştım, sanırım hesabını kapatmış. Kendini ‘Islak Mendil Gurmesi’ olarak tanımlayan bir sosyal medya sakini, kafelerde, restoranlarda verilen ıslak mendilleri kokusuna, ilk dokunuşta verdiği hisse, Ph’ına, tasarımına, modeline ve kalitesine göre değerlendirip puanlıyordu. Ben, bir-iki adım geriye gidip baktığımda, karşınıza çıkacakların sonunun gelmediği, gördüklerinizin göreceklerinizin teminatı olduğu bu dipsiz alemde bir antika pazarı görüyorum. Yakın zamanda Instagram’da keşfettiğim @ankaraneonlari’nın da bu antika pazarında bir tezgâhı var. Kentin neonlarını biriktirip sergiliyor tezgâhında.
“Ankara’da unutamadığınız, belleğinizde yer eden neonları bizimle paylaşabilirsiniz” diyen @ankaraneonlari, kentin neonla çalışmalar yapan sanatçılarını da tanıtıyor. Ramazan Can, Belma Ersu, Fırat Engin ve Aykut Öz bu isimlerden. Dilerim kahraman neon, LED’e karşı savaşını kaybetmesin, eski neon tabelalar birer birer LED’e dönüşmesin. Hadi herkes @ankaraneonlari’nın tezgâhına.
TUNALI’NIN GOLDEN’I
Tunalı’da hâlâ yerinde duran bir neon tabela var. Fakat bir gün söndü ve bir daha yanmadı... @ankaraneonlari, ilk gençliğimin önemli bir kısmını geçirdiğim, bahçesinde, varilde yakılan ateşin başında anılar biriktirdiğim, bugünse önünden her geçtiğimde kilitli kapısına bakıp hüzünlendiğim Golden Pub’ın tabelasını da paylaşmış. Paylaşıma şu not düşülmüş:
“Zamanının efsane bilardocusu ve onun efsane neonu. Bir döneme dart-bilardo kültürünü sevdiren, piyasası bol, heyecanı yüksek mekan golden cue. Bu neon gerçekten de Ankara’nın efsanelerinden.”
Böyle havada istifa ettim evkaftaki memuriyetimden
Sıcak hava, her yaz olduğu gibi bu sene de sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılığını arttırdı.
Kimi “Şu an Ankara’da olmamama rağmen ne kadar sıcak olduğunu hissedebiliyorum” derken, kimiyse “Ankara, evkaftaki memuriyetten istifa edecek kadar sıcak” tespitinde bulundu. İşte sıcaktan bunalan kentlinin dumanı üstünde tweet’leri:
@belinaykaradaag Ankara bebeğim sen bizi öldürecek misin bu ne sıcak.
@mebincocugu Keçiören ve Dikmen’in esmediği bir Ankara’da kimse serinlemeyi beklemesin.
@nilramona Ah Ankara.. Ayazın ayrı yazın ayrı dert be.
@gedikoglueyup Muhakkak Ankara’dan daha sıcak yerler vardır diyerek serinliyorum.
@BizAngaraliyiz Gelene Roma’yı gidene kınayı sana Ankara’yı yakarım diye diye yaktınız Ankara’yı bu sıcak ne lan.
@fatmakgun_ Yazın bu kadar sıcak, kışın da bir o kadar soğuk olmayı nasıl beceriyosun Ankara.
SICAĞI KINAMA
@GulsenKimKi Ankara’nın bu kadar sıcak olmasını kınıyorum. Es biraz es.
@ankaraablasi Çamaşır asarken asılacak son çamaşıra geldiğinde başta asılan çamaşırlar kuruyor öyle bir sıcak var Ankara’da.
@ayabenxer Bir keresinde Ankara sıcağında yürürken çok sıcak diye ağlamıştım.
@umutaarikan Elimde sıcaktan çakmak patladı, Ankara çok sıcak.
@bitigmitig Camdan bağırma isteği uyandıran bir sıcak var şu an Ankara’da.
@ankarafalan_ Şu an Ankara’da olmamama rağmen ne kadar sıcak olduğunu hissedebiliyorum..
@natosekreteri Hava çok sıcak acilen Ankara ayazının ruhumu kesmesi lazım.
@ysm19_05 Ankara’da yaşam değil tandırda yaşam. Bu ne sıcak arkadaş.
@yigitucoluk Ankara’daki sıcak oranıyla benim sinir oranım kafa kafaya.
@purpledream_0 Ankara’da hava o kadar sıcak ki musluktan ılık su akıyor.
@noldukbizbee 1 haftada bir buçuk kilo vermişim, sırrını açıklıyorum; Ankara’da yaşamak. İştah kesen bir sıcak ve buharlaşarak yok olmanızı sağlayacak sauna etkisi.
ENDÜSTRİYEL FIRIN
@gorkiyilmaz Ankara’dan nemli havası olan şehre gidince “Ankara da sıcak ama terletmiyor, niye? Çünkü nem yok nem. Kuru sıcak“ geyiği dönmezse olmaz.
@gul_gibi1i Ankara’da öyle bir sıcak var ki artık sıcaktan midem bulanmaya başladı.
@Erayy_Erayy Ankara, evkaftaki memuriyetten istifa edecek kadar sıcak.
@Benbilirim__ #Ankara kendini endüstriyel fırın zannediyorsun koçum kendine gel. Bu ne sıcak...
@koray100011 Ankara’da ev ısınmasın diye pencereleri kapattık. İşte öyle bir şey...
@mervecebeci15 Buzdolabında uyumak istiyorum.
@Dilaankaradeniz Şimdi Ankara sıcak diye şikayet ediyorum. Kışın da soğuk diye ağlayacağım biliyorum.
KİNG KONG
Dijital kolaj çalışmalarıyla ilgi toplayan @effectifu, King Kong’u, sosyal medyadaki paralel evrende Sheraton’la buluşturdu.
SOSYAL MEDYADA KEDİ GÜNÜ KUTLAMASI
Geçtiğimiz cumartesi, Dünya Kedi Günü’ydü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kentin ünlü kedileri, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Masasını bir günlüğüne @06khaleesi’yle paylaşan @mansuryavas06, fotoğrafa, “Güzel kızım @06khaleesi başta olmak üzere tüm çocuklarımızın Dünya Kedi Günü’nü kutluyorum. Kentimizde her canlıya kıymet veriyor, çalışmalarımızı bu titizlikle sürdürüyoruz. Bugün ve her gün #BaşkentteHerCanDeğerli” notunu düştü. Paylaşımı bir fotoğrafıyla birlikte retweet’leyen @06khaleesi ise “Güzelin miyim cidden” diye sordu.
@cankayabelediye, ilçenin bir kedi sakininin fotoğrafını, “Bugün buralar bizden sorulacak... #DünyaKedilerGünü” notuyla paylaştı.
@Kooocakafa ise “Dünya kediler gününü kutluyorum gözlerim kapalı” dedi.
@AnkaraUni de, üniversiteli kedilerin fotoğraflarını, “Yerleşkelerimizde bizlerle beraber yaşayan dostlarımız” notuyla paylaştı.
KELEBEK ETKİSİ
Twitter’da tesadüfen karşıma çıkan @zeynopotamya, bahçedeki ağaca yuva yapan kumruyu gören, yavrularını beslediği anları da görmeyi dileyen, çiçeklerden yüzük yapan, kelebekleri, arıları, çiçekleri izleyen, resim yapan biri. Etrafındaki sevinçleri görmeye niyeti var, belli. Geçtiğimiz günlerde Elmadağ’da çektiği kelebek fotoğraflarını, “Gezdim, gördüm, güzel kelebekler topladım” notuyla paylaşmış. @zeynopotamya’nın başlattığı kelebek etkisi beni mutlu etti, sizi de etsin...
ANKARA’NIN NEONLARI
Sosyal medyanın bana göre en güzel tarafı, aklınıza gelebilecek ve aklınızın ucundan geçmeyecek her şeyin bir meraklısına ev sahipliği yapması. Bu deryada, ıslak mendil üzerine kafa yoran, mesai harcayıp içerik üreten bile olmuştu. Uzun zaman önce yazmıştım, sanırım hesabını kapatmış. Kendini ‘Islak Mendil Gurmesi’ olarak tanımlayan bir sosyal medya sakini, kafelerde, restoranlarda verilen ıslak mendilleri kokusuna, ilk dokunuşta verdiği hisse, Ph’ına, tasarımına, modeline ve kalitesine göre değerlendirip puanlıyordu. Ben, bir-iki adım geriye gidip baktığımda, karşınıza çıkacakların sonunun gelmediği, gördüklerinizin göreceklerinizin teminatı olduğu bu dipsiz alemde bir antika pazarı görüyorum. Yakın zamanda Instagram’da keşfettiğim @ankaraneonlari’nın da bu antika pazarında bir tezgâhı var. Kentin neonlarını biriktirip sergiliyor tezgâhında.
“Ankara’da unutamadığınız, belleğinizde yer eden neonları bizimle paylaşabilirsiniz” diyen @ankaraneonlari, kentin neonla çalışmalar yapan sanatçılarını da tanıtıyor. Ramazan Can, Belma Ersu, Fırat Engin ve Aykut Öz bu isimlerden. Dilerim kahraman neon, LED’e karşı savaşını kaybetmesin, eski neon tabelalar birer birer LED’e dönüşmesin. Hadi herkes @ankaraneonlari’nın tezgâhına.
TUNALI’NIN GOLDEN’I
Tunalı’da hâlâ yerinde duran bir neon tabela var. Fakat bir gün söndü ve bir daha yanmadı... @ankaraneonlari, ilk gençliğimin önemli bir kısmını geçirdiğim, bahçesinde, varilde yakılan ateşin başında anılar biriktirdiğim, bugünse önünden her geçtiğimde kilitli kapısına bakıp hüzünlendiğim Golden Pub’ın tabelasını da paylaşmış. Paylaşıma şu not düşülmüş:
“Zamanının efsane bilardocusu ve onun efsane neonu. Bir döneme dart-bilardo kültürünü sevdiren, piyasası bol, heyecanı yüksek mekan golden cue. Bu neon gerçekten de Ankara’nın efsanelerinden.”