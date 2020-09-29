Bermuda üçgeni

Keyfine varmayı unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, yıprattığımız doğaya ihtiyacımız, malum sebeplerle son zamanlarda arttı. Belki de, ‘Yaşantımız, aslında her zaman mevcut olan bu ihtiyacı hissedeceğimiz bir şekle evrildi’ demek daha doğru olur. Basitçe özetlersek, mevcut koşullarda sıcak havadan koruyan bir AVM’ye gidemeyince, serin bir göl kenarı, ağaç altı ihtiyacı hasıl oldu.





Bilindiği gibi Ankara, özellikle sosyal medyada, yapılacak bir şeyi, gidilecek yeri olmamasıyla ünlü. Pandemi koşullarıysa gidilebilecek yerleri daha da azaltarak, bu savı iyice güçlendirdi. Oysa marifet bulabilmekte, kıymetini görebilmekte.



GÖRMEYE NİYETİMİZ OLSUN

Türkiye kuşlarının peşindeki doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu güzellikleri arayan, bulan, fark edenlerden. Bozkırın renklerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @alpertuydes, fotoğrafa şu notu düşmüş:

“Ankara Nallıhan’daki Aladağ. Bakmayın öyle boş gibi durduğuna, dünyanın en nadir bozkır bitkilerine ev sahipliği yapıyor. Bozkır sandığımızdan çok daha güzeldir.”

