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Nur Hande Başpınar

Nur Hande Başpınar

Ankaralıyım hatırlıyorum

4 Ağustos 2020

Son zamanlarda sosyal medyada sık sık karşılaştığım bir soru var: ‘En Ankaralı özelliğiniz ne?’ Yanıtlar birbirinden ilginç...

Kimi çocukken Ankaralı Turgut’la çektirdiği fotoğrafı, kimi de 06.06’da doğmasını öne sürmüş. Oyun havasıysa ilk sırada yer alıyor. İşte kent sakinlerinin ‘En Ankaralı’ özellikleri:

@kederlitafsan Benim kavgaya mevzu demek.
@vasfimizyok Ben hangi kaldırım taşının kırık olduğunu, altından su çıkacağını tahmin edip ona göre basıyorum.
@sumsirella Ben tez yazarken bile oyun havası dinliyorum.
@eyllarslannn Ben deniz görünce heyecanlanıyorum.
@mrstatavay Ben evde durduk yere ey çekebiliyorum.
@yuruyenstres Ben durduk yere oyun havası açıp oynamaya başlıyorum.
@inkesej Ben hayatı tespih yaptım sallıyorum.
@kayisidegil Benim başka bir şehre gittiğim zaman Ankara’ya dönene kadar Ankara havası dinlemek.
@niyalmiya Ben yemek masasına bağdaş kurup oturuyorum.
@AngaralGitsin Benimkisi dolmuşa binince şoförün yanına oturup para alışverişini sağlamak, ara ara da arkaya doğru ilerleyelim diye bağırmak.
@tuanamosby Benimki nereye gidersem gideyim Ankara’yı savunmak.

AYNA KARŞISINDA OYUN HAVASI
@diyeydimm Ben sürekli etrafımdakilere ey çektiriyorum ey çek eeeyy.
@talatonursahin Benim aynanın karşısına geçip kendimle oyun havası oynamak.
@sedefkahve Benim mayıs ayından itibaren bünyem şuursuzca her hafta sonu sokak düğünlerinde çalan oyun havalarından dinlemek istiyor.
@___KaRaLi___ Ben spor yaparken kulaklıktan Angara oyun havası dinliyorum.
@saliihacoskun Ben Mustafa Taş’ın düğününe gittim.
@pufisleringulu Ben vapura gemi diyorum.
@kirmiziiotobuus Benim 06.06’da doğmak.
@sondizibitirici Ben sürekli Kızılcahamam’da kaplıca tatili yapmak istiyorum.
@celikagisila Ben bir iş yaparken oyun havası açıyorum.
@eylulaleli Benim üç yaşındayken Ankaralı Turgut’la Gençlik Parkı’nda çekilmiş fotoğrafım var.
Benim en Ankaralı özelliğim; Ankaray inşaatını, Kuğulupark’ın çitsiz halini, Gima’nın önünde buluştuğumuz ve Akün’ün sinema olduğu günleri, otobüsteki makineye kâğıt bilet atıldığını, kentin kayıp heykellerini, Ziya Gökalp Caddesi’ndeki Wimpy’yi ve hayal meyal de olsa Ziraat Bankası’nın Mithatpaşa’daki sinema salonunu hatırlamam. Sizinki ne?

OTOBÜSÜN KÖRÜĞÜNDE AYAKTA DURABİLMEK

@ankarageddo’nun “En Ankaralı özelliğiniz ne? Benimkisi dolmuşçunun uzattığı para üstlerinin kimlere ait olduğunu ezbere bilmem” tweet’ine gelen yanıtlardan bazılarıysa şöyle:
@browxcsky ‘La’yı bir kibarlık ibaresi olarak görmem.
@nrnatk Kızılay’dan Ulus’a kadar yürürüm.
@Elifcaann_ Trafikte korna eşliğinde ‘selam vermek, eyvallah demek, kızmak, kapın açık kalmış’ şeklinde konuşma yapabilmek.
@realesenay Bahçelievler Ankaray durağının Bahçelievler’de olmadığını, Ulus metro durağının ise Ulus’ta olmadığını bilmen yeterlidir dostum.
@fenalikgeldiya Birini ikna etmeye çalışırken “Şşş hadi la” demem.
@esrfrbs EGO’da körüklü alanda ayakta durabilmek (yeniler bilmez.)

Ankaralıyım hatırlıyorum
MESUDE’NİN HERKESE TEŞEKKÜRÜ VAR

Mayıs ayında size @everyday_ankara’nın paylaşımıyla haberdar olduğum
Mesude’den bahsetmiştim. Takipçilerinden, halası Mesude’nin koleksiyonu için vesikalık fotoğraf göndermelerini isteyen @everyday_ankara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, “Mesude’ye 250’ye yakın fotoğraf gelmiş. Herkese teşekkürü var” dedi.

Ankaralıyım hatırlıyorum

2015 yılında Mesude’nin bir belgeselini çeken @everyday_ankara, filmi şu sözlerle anlatıyor: “Bu kısa belgeselde, toplum içinde ‘engelli’ olarak adlandırılan ancak zaman ve mekân engellerini toplumun büyük bir bölümünden daha büyük bir marifetle aşabilmiş Mesude’nin günlük yaşantısına ve fotoğraflarla kurduğu ilişkiye tanık oluyoruz.”

 

Ankaralıyım hatırlıyorum
KUŞ DEDEKTİFİ’NİN OBJEKTİFİNDEN

Hepimiz Mogan Gölü’ne gidiyoruz ama yarı sucul yılanı yutmakta olan erguvani balıkçılını, Emin Yoğurtcuoğlu -namıdiğer ‘Kuş Dedektifi’- görüyor, tanıyor, fotoğraflıyor.
@birddetectiveTR, Twitter hesabından paylaştığı kareye, “Bir o an fotoğrafı. Ankara Mogan Gölü’nde yaşayan erguvani balıkçılı, büyük bir yarı sucul yılanı mideye indirirken görüntüledim. Tamamını yutması toplam 2 dakika sürdü” notunu düşmüş.

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