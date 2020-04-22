Ankara hasreti kentliyi sardı

Tık Sokağı’nda bu hafta özlem var. Kentli, sokaklarda avare avare dolaşmayı, bir tanıdığına rastlamayı, Cebeci’den Kızılay’a yürümeyi, yokuşları, hatta akşamları mavili, morlu ışıklarını yakan dolmuşları bile özlüyor.
İşte ‘evde kal’an kentlinin kaleminden, Ankara hasreti tweet’leri:
@ankaramesken Ankara’da son kez dışarıda sevdiğimiz insanlarla bir şeyler yaptık ve bunun hiç farkında değildik.
@bozpek Karantina öncesine dair en çok özlediğim şey, akşamüstü Ayrancı sokaklarında avare avare dolaşırken bir tanıdığa rastlamak. İnsan bir tanıdığa rastlamayı da özlüyormuş demek.
@eydacos Ankara’da, ortalama bir nisan ayında hava asla bugünkü kadar güneşli ve pamuk gibi yumuşacık olmuyor. Gözlerim dolu dolu camdan kafamı uzatıyorum...
@Gl30059510 #koronabittigizaman insanlara çarpa çarpa Kızılay’da yürüyüp dershaneye yetişmeye çalışacağım. Ah Kızılay’ım, benim üzümlü kekim seni o kadar özledim ki.
@ilkos_photos “Tunalı” nasıl acaba? Bi derdi var mı hali keyfi nasıl?
YOKUŞA BİLE ÖZLEM VAR
@zynpnura Ankara’da Ankarayı özledim. Korona bi sal gardaşım.
@cavussseyma Ankara’da yaşıyorum ve deli gibi Ankarayı özledim zalımsın corona.
@matmazelores Akşam mavili morlu ışıklarını yakan Ankara dolmuşlarını özledim.
@alkankankam Ankara’da Karanfil’de köfte ekmek yedikten sonra sokak sanatçılarını dinlemeyi özledim.
@hdyyce Ankara’nın yokuşlarını bile özledim be.
@1963_aysegul Ankara Kızılay metrosunda istediğim yerden çıkamamayı bile özledim.
@suhedatan1 Ankara’dayım ve Ankara’yı özledim. Söyleyeceklerim bu kadar.
@smrVsmr Canım şehrim her sokağını ayrı özledim. Ankara’da Ankara’ya hasret kaldık...
@ucemerr “Buraya bakarlar” yazılı postere bakmayı bile özledim.
@maksu06_ Metronun kapı kapanma sesini bile özledim Ankara’m...
Dırı dırı dırı dıpsssss.
CEBECİ’DEN KIZILAY’A
Sosyal medyada özlemi en çok dile getirilen aktivite ise Cebeci’den Kızılay’a yürümek oldu. İşte, bu güzergaha hasret kalanların paylaşımları:
@maksu06_ Bir gün yürüyeceğiz Cebeci’den Kızılay’a.
@paul_atreides14 Şu salgın geçse de Cebeci’den Kızılay’a doğru yavaşça yürürken düşüncelere dalsam...
@fndondr Salonda oturmuş dışarıdaki güzel havayı izliyorum. Bol güneş, hafif esinti ile uçuşan perdeler... Sanki her şey güzelmiş gibi, sanki birazdan Cebeci’den Kızılay’a, oradan Seğmenler’e doğru yürüyüp yorulunca Sheraton’un çimlerine atıvereceğiz kendimizi. Güzel bir hayal.
@aycaltndlkli Arkadaşlar kulaklığımı takıp Cebeci’den Kızılay’a yürümek istiyorum anlatabiliyor muyum?
@_aleeyyderler Hafif yağmur eşliğinde kulaklığı takıp Cebeci’den Kızılay’a yürümek. Şu aktiviteden mahrum kalmak inanın çok kötü.
AĞRI DAĞI ETEĞİNDE UÇAN GÜVERCİNİ GÖRDÜK
Koronavirüs nedeniyle birçok şehirde hava kirliliği ciddi oranda azalırken, İstanbul’dan görünen Uludağ manzarası hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Aralık ve nisan ayı hava kalitesi haritalarını karşılaştıran @enes_efendioglu, “Yakında İstanbul’dan Ankara görünebilir. İnanılmaz” yorumunu yaptı. Farklı şehirleri Photoshop marifetiyle bir araya getiren çok sayıda fotoğraf sosyal medyanın dipsiz sularında gezinmeye başlarken, “Teşbihte hata olmaz” diyen Ankaralılar, bakın neler söyledi:
@Serkx İnsanlar evden çıkmayınca hava kirliliği azaldı, Ankara’dan Ağrı Dağı gözüküyor.
@sdm_sadem Koronavirüs nedeniyle hava kirliliği azalan Ankara’da, Sincan ilçesinden bakıldığında, 40 km uzaklıktaki Atakule ve 3353 kilometre uzaktaki Mısır piramitleri rahatlıkla görülebiliyor...
@eross1111 Koronavirüs nedeniyle hava kirliliği azalan Kayseri’de balkonlardan bakıldığı zaman Ankara’daki Atakule’yi görmek mümkün.
@YldzAfar2 Yakında Ankara’dan deniz de görünür.
MİNNETİMİZ VE SAYGIMIZ BAKİ
Biz gündelik yaşamın ufak detaylarına bile büyük bir özlem duyarken, bizim için özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarını iki haftadır sayfalarımızda misafir ediyoruz. İşte üçüncü haftamızda, sağlık çalışanlarının paylaşımları:
@emmrreonat Corona günlükleri.
@dr.duygucebeci Şu günlerde galerim.
@cansevfatma Bu günler de geçer.
@dralperenkorucu Allah herkesin yardımcısı olsun, hep birlikte başaracağız.
@drozgu_can Bugünler geride kaldığında umarım saygı ve minnet baki kalır. #Evdekal
EZHEL’İ YÜZÜNE NASIL SIĞDIRDIN
Sosyal medyada son zamanlarda sıkça görmeye başladığımız bir isim var, @tuanatezsay. Makyajla kılıktan kılığa giriyor ve şu zor günleri biraz olsun tahammül edilebilir kılıyor. Tuana, geçtiğimiz hafta kamera karşısına geçip, adım adım Ezhel oldu. “Angara ayazı ruhumu keser” dediği paylaşıma, çok sayıda yorum geldi. @_beatnik “Ezhel’i yüzüne nasıl sığdırdın” diye sorarken, @sukrancylnn “Ezhel bile Ezhel’e bu kadar benzemedi” tespitinde bulundu. @gulcevim “Ya ben kalemimi zor sürüyorum Allah seni kahretmesin bu neyin yeteneği harikasın” derken, @aleynakrkt_’nin yorumu ise “Angaralı gardaşlarım bunu beğendi” oldu. @tuanatezsay’ın paylaşımları arasında, Türkan Şoray, Filiz Akın, İsmail YK, Murat Övüç, Cennet Mahallesi’nin Pembe’si ve Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i yer alıyor.
Ankara hasreti kentliyi sardı
Tık Sokağı’nda bu hafta özlem var. Kentli, sokaklarda avare avare dolaşmayı, bir tanıdığına rastlamayı, Cebeci’den Kızılay’a yürümeyi, yokuşları, hatta akşamları mavili, morlu ışıklarını yakan dolmuşları bile özlüyor.
İşte ‘evde kal’an kentlinin kaleminden, Ankara hasreti tweet’leri:
@ankaramesken Ankara’da son kez dışarıda sevdiğimiz insanlarla bir şeyler yaptık ve bunun hiç farkında değildik.
@bozpek Karantina öncesine dair en çok özlediğim şey, akşamüstü Ayrancı sokaklarında avare avare dolaşırken bir tanıdığa rastlamak. İnsan bir tanıdığa rastlamayı da özlüyormuş demek.
@eydacos Ankara’da, ortalama bir nisan ayında hava asla bugünkü kadar güneşli ve pamuk gibi yumuşacık olmuyor. Gözlerim dolu dolu camdan kafamı uzatıyorum...
@Gl30059510 #koronabittigizaman insanlara çarpa çarpa Kızılay’da yürüyüp dershaneye yetişmeye çalışacağım. Ah Kızılay’ım, benim üzümlü kekim seni o kadar özledim ki.
@ilkos_photos “Tunalı” nasıl acaba? Bi derdi var mı hali keyfi nasıl?
YOKUŞA BİLE ÖZLEM VAR
@zynpnura Ankara’da Ankarayı özledim. Korona bi sal gardaşım.
@cavussseyma Ankara’da yaşıyorum ve deli gibi Ankarayı özledim zalımsın corona.
@matmazelores Akşam mavili morlu ışıklarını yakan Ankara dolmuşlarını özledim.
@alkankankam Ankara’da Karanfil’de köfte ekmek yedikten sonra sokak sanatçılarını dinlemeyi özledim.
@hdyyce Ankara’nın yokuşlarını bile özledim be.
@1963_aysegul Ankara Kızılay metrosunda istediğim yerden çıkamamayı bile özledim.
@suhedatan1 Ankara’dayım ve Ankara’yı özledim. Söyleyeceklerim bu kadar.
@smrVsmr Canım şehrim her sokağını ayrı özledim. Ankara’da Ankara’ya hasret kaldık...
@ucemerr “Buraya bakarlar” yazılı postere bakmayı bile özledim.
@maksu06_ Metronun kapı kapanma sesini bile özledim Ankara’m...
Dırı dırı dırı dıpsssss.
CEBECİ’DEN KIZILAY’A
Sosyal medyada özlemi en çok dile getirilen aktivite ise Cebeci’den Kızılay’a yürümek oldu. İşte, bu güzergaha hasret kalanların paylaşımları:
@maksu06_ Bir gün yürüyeceğiz Cebeci’den Kızılay’a.
@paul_atreides14 Şu salgın geçse de Cebeci’den Kızılay’a doğru yavaşça yürürken düşüncelere dalsam...
@fndondr Salonda oturmuş dışarıdaki güzel havayı izliyorum. Bol güneş, hafif esinti ile uçuşan perdeler... Sanki her şey güzelmiş gibi, sanki birazdan Cebeci’den Kızılay’a, oradan Seğmenler’e doğru yürüyüp yorulunca Sheraton’un çimlerine atıvereceğiz kendimizi. Güzel bir hayal.
@aycaltndlkli Arkadaşlar kulaklığımı takıp Cebeci’den Kızılay’a yürümek istiyorum anlatabiliyor muyum?
@_aleeyyderler Hafif yağmur eşliğinde kulaklığı takıp Cebeci’den Kızılay’a yürümek. Şu aktiviteden mahrum kalmak inanın çok kötü.
AĞRI DAĞI ETEĞİNDE UÇAN GÜVERCİNİ GÖRDÜK
Koronavirüs nedeniyle birçok şehirde hava kirliliği ciddi oranda azalırken, İstanbul’dan görünen Uludağ manzarası hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Aralık ve nisan ayı hava kalitesi haritalarını karşılaştıran @enes_efendioglu, “Yakında İstanbul’dan Ankara görünebilir. İnanılmaz” yorumunu yaptı. Farklı şehirleri Photoshop marifetiyle bir araya getiren çok sayıda fotoğraf sosyal medyanın dipsiz sularında gezinmeye başlarken, “Teşbihte hata olmaz” diyen Ankaralılar, bakın neler söyledi:
@Serkx İnsanlar evden çıkmayınca hava kirliliği azaldı, Ankara’dan Ağrı Dağı gözüküyor.
@sdm_sadem Koronavirüs nedeniyle hava kirliliği azalan Ankara’da, Sincan ilçesinden bakıldığında, 40 km uzaklıktaki Atakule ve 3353 kilometre uzaktaki Mısır piramitleri rahatlıkla görülebiliyor...
@eross1111 Koronavirüs nedeniyle hava kirliliği azalan Kayseri’de balkonlardan bakıldığı zaman Ankara’daki Atakule’yi görmek mümkün.
@YldzAfar2 Yakında Ankara’dan deniz de görünür.
MİNNETİMİZ VE SAYGIMIZ BAKİ
Biz gündelik yaşamın ufak detaylarına bile büyük bir özlem duyarken, bizim için özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarını iki haftadır sayfalarımızda misafir ediyoruz. İşte üçüncü haftamızda, sağlık çalışanlarının paylaşımları:
@emmrreonat Corona günlükleri.
@dr.duygucebeci Şu günlerde galerim.
@cansevfatma Bu günler de geçer.
@dralperenkorucu Allah herkesin yardımcısı olsun, hep birlikte başaracağız.
@drozgu_can Bugünler geride kaldığında umarım saygı ve minnet baki kalır. #Evdekal
EZHEL’İ YÜZÜNE NASIL SIĞDIRDIN
Sosyal medyada son zamanlarda sıkça görmeye başladığımız bir isim var, @tuanatezsay. Makyajla kılıktan kılığa giriyor ve şu zor günleri biraz olsun tahammül edilebilir kılıyor. Tuana, geçtiğimiz hafta kamera karşısına geçip, adım adım Ezhel oldu. “Angara ayazı ruhumu keser” dediği paylaşıma, çok sayıda yorum geldi. @_beatnik “Ezhel’i yüzüne nasıl sığdırdın” diye sorarken, @sukrancylnn “Ezhel bile Ezhel’e bu kadar benzemedi” tespitinde bulundu. @gulcevim “Ya ben kalemimi zor sürüyorum Allah seni kahretmesin bu neyin yeteneği harikasın” derken, @aleynakrkt_’nin yorumu ise “Angaralı gardaşlarım bunu beğendi” oldu. @tuanatezsay’ın paylaşımları arasında, Türkan Şoray, Filiz Akın, İsmail YK, Murat Övüç, Cennet Mahallesi’nin Pembe’si ve Aşk-ı Memnu’nun Matmazel’i yer alıyor.