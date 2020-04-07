Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir çağrıda bulundu.
“Kıymetli evlatlarım, Bu süreçte evde sıkılmadan vakit geçirmeniz ve kendinizi daha çok geliştirmeniz için yanınızda olacağız” diyen @mansuryavas06, “Peki sizce neler yapabiliriz” diye sordu. @mansuryavas06, saat 04.55’te yaptığı paylaşımda, “Bunu en iyi siz bilirsiniz diye düşündük. Belirteceğiniz fikirler, Başkent Mobil uygulamamızda anket olarak sunulacaktır” derken, paylaşıma fikirden çok övgü geldi. İşte Başkentlilerin sevgi dolu yorumlarından bazıları:
@yurtsuzakinci Başkanım Spotify’dan müzik listesi paylaşırsanız sizinle ortak şarkılar dinleme zevkine erişiriz.
@amonhutep69 Sabahın saat 5’i olmuş Başkan ne yapabiliriz diye vatandaşına soruyor Allah başımızdan eksik etmesin sizi sağlık ve sıhhatinizi istiyoruz başkan.
@pickleylul Başkanım uyumadınız bizi mi düşündünüz? Keşke size sarılabilsem...
@Alev_rheyma Hitabın güzelliğine bakın, ’kıymetli evlatlarım.’
@mansuryavas06, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkentimizden tüm Türkiye’ye günaydın. Kurtuluş Parkı’nda yürüyüş yapıp, Seğmenler’in çimlerinde oturacağımız, cennet vatanımızın her bir köşesinde yeniden sağlıkla ve huzurla dolaşacağımız o güzel sabahlara hep birlikte kavuşacağız. #BirlikteBaşaracağız” diyerek kentliye moral verdi.
ANKARA TEMALI PUZZLE YARIŞMASI
Bazı sosyal medya sakinleriyse fikirlerini paylaştı. İşte o önerilerden bazıları:
@renklizenci Gençlerin dijital alandaki kâbiliyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi için gösterebilecekleri bir platform kurulup buradan sıyrılanların da işe alınmaları düşünebilir mesela.
@racali_s Başkanım mesela başkentimize ait bir TV kanalı olabilir. Belirli saatlerde farklı dillerde eğitim, günlük basit spor eğitimi, gençlerimize psikolog tavsiyeleri, farklı el becerisi kursları, mini gençlik dizileri vs gibi akışlarla düzenlenebilir.
@SwipeUp234 Güvenilir eğitmenler eşliğinde, haftalık ya da aylık ve en önemlisi farklı seviyelere, yaşlara göre ortalama 15 dakikalık online spor (egzersiz) videoları.
@malmetA98400284 Okullar arası ödüllü e-spor etkinlikleri yapılsın. Takımları, e-dersleri iyi takip edenler arasından öğretmenler belirlesin. Bir veli.
@mserdaryetkin Ankara temalı 2000 parçalı puzzle tasarım yarışması yapalım, sonra da gençlere ücretsiz dağıtalım bence. Gençlerin güzel görseller hazırlayacağına eminim.
@ortopeditek İnterneti olmayan evlere geçici bir süre belli GB internet desteği sağlanabilir başkanım canımız sıkılıyor kitap kalmadı KPSS kitabına sarılıp zaman geçiriyorum.
@Songar16 Virüsten sonrası ile ilgili bir reklam yapın virüsten sonra Ankaralıları sokakta AVM’lerde vs nasıl görmek istediğinizi aşılayın, gösterin. Toplum şu an değişime çok açık.
SANA SÖZ YİNE BAHARLAR GELECEK
İçinde bulunduğumuz süreçte herkesin hemfikir olduğu bir konu var, o da sağlık çalışanlarının ne kadar özverili ve kıymetli olduğu. Mücadelelerinin karşılığı olamaz fakat ufak bir teşekkür olarak, kendilerini sayfalarımıza misafir etmek istiyorum. İşte Ankaralı sağlık çalışanlarının ‘Evde kal’ çağrısı ve umut veren paylaşımları:
@opdraycapeker Corona ile savaşın en ön cephesinde mücadeleye devam. Umutsuzluk yok, yılmak yok. Bu savaşı kazanacağız.
@mervesayoglu Sana söz yine baharlar gelecek... Sana söz ışıklar sönmeyecek...
@dilara_bulut Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.
@selcensuyadal Ben senin için nefes almadan nöbet tutup çalışıyorum, sen de benim için evinde otur lütfen.
HAYAT EVE SIĞAR ÇAMAŞIRLAR SIĞMAZ
Gri şehrin kara mizahını yapan, kentlinin yakından tanıdığı @kurcalaa ekibi de bir fotoğraf paylaştı ve “Hayat eve sığar. #evdekal” dedi. Takipçilerinden @MBozukluhan “Hayat sığar da. Çamaşırlar sığmamış” derken, @royroykasim_’in yorumu “Sosyal mesafe ihlali var” oldu. @TrollTakip “Bu evin Cebeci’de olduğuna eminim ama ispat edemem”, @negerekvarbartu ise “Nasıl hayat dolular” dedi.
ÖZLEDİK BE
Dövme sanatçısı İlhan Çakmak, daha önce yaptığı ve kentin, Anıtkabir, Atakule, Ankara Kalesi gibi simgelerinin yer aldığı dövme çalışmasını takipçileriyle paylaştı. @hantattooart, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, “Özledik be...” notunu düştü.
SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
AŞTİ’de çektiği fotoğrafı paylaşan @Baran_Turbo, “Bir zamanlar kalabalıklarıyla ünlü, Türkiye’nin orta noktasındaki Ankara AŞTİ otobüs terminali, Corona nedeniyle artık sessizliğe büründü” dedi.
BU SESE KULAK VER
Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan @AnkaraBeyfendi, ATO Başkanı Gürsel Baran, Koray Avcı, Selçuk Balcı, Ömer Başdoğan (Nalet Bebe), Ankaralı Engincan, Ahmet Yenilmez ve Hakan Kutlu’yu bir araya getirdi.
“Elbette sevdiğimiz yerleri, gezdiğimiz sokakları ve anılarımızın olduğu mekanları çok özledik ama şimdilik en başta kendimiz, ailemiz ve sevdiklerimiz için bu sese kulak ver ve lütfen zorunda olmadıkca #EvindeKalAnkara” notuyla paylaşılan videoda yer alan isimlerle birlikte, @AnkaraBeyfendi’leri Yunus Emin Atak, Abdurrahman Yılmaz ve Caner Biçer de ‘Evde kal Ankara’ çağrısında bulundu.
#BirlikteBaşaracağız
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir çağrıda bulundu.
“Kıymetli evlatlarım, Bu süreçte evde sıkılmadan vakit geçirmeniz ve kendinizi daha çok geliştirmeniz için yanınızda olacağız” diyen @mansuryavas06, “Peki sizce neler yapabiliriz” diye sordu. @mansuryavas06, saat 04.55’te yaptığı paylaşımda, “Bunu en iyi siz bilirsiniz diye düşündük. Belirteceğiniz fikirler, Başkent Mobil uygulamamızda anket olarak sunulacaktır” derken, paylaşıma fikirden çok övgü geldi. İşte Başkentlilerin sevgi dolu yorumlarından bazıları:
@yurtsuzakinci Başkanım Spotify’dan müzik listesi paylaşırsanız sizinle ortak şarkılar dinleme zevkine erişiriz.
@amonhutep69 Sabahın saat 5’i olmuş Başkan ne yapabiliriz diye vatandaşına soruyor Allah başımızdan eksik etmesin sizi sağlık ve sıhhatinizi istiyoruz başkan.
@pickleylul Başkanım uyumadınız bizi mi düşündünüz? Keşke size sarılabilsem...
@Alev_rheyma Hitabın güzelliğine bakın, ’kıymetli evlatlarım.’
@mansuryavas06, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkentimizden tüm Türkiye’ye günaydın. Kurtuluş Parkı’nda yürüyüş yapıp, Seğmenler’in çimlerinde oturacağımız, cennet vatanımızın her bir köşesinde yeniden sağlıkla ve huzurla dolaşacağımız o güzel sabahlara hep birlikte kavuşacağız. #BirlikteBaşaracağız” diyerek kentliye moral verdi.
ANKARA TEMALI PUZZLE YARIŞMASI
Bazı sosyal medya sakinleriyse fikirlerini paylaştı. İşte o önerilerden bazıları:
@renklizenci Gençlerin dijital alandaki kâbiliyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi için gösterebilecekleri bir platform kurulup buradan sıyrılanların da işe alınmaları düşünebilir mesela.
@racali_s Başkanım mesela başkentimize ait bir TV kanalı olabilir. Belirli saatlerde farklı dillerde eğitim, günlük basit spor eğitimi, gençlerimize psikolog tavsiyeleri, farklı el becerisi kursları, mini gençlik dizileri vs gibi akışlarla düzenlenebilir.
@SwipeUp234 Güvenilir eğitmenler eşliğinde, haftalık ya da aylık ve en önemlisi farklı seviyelere, yaşlara göre ortalama 15 dakikalık online spor (egzersiz) videoları.
@malmetA98400284 Okullar arası ödüllü e-spor etkinlikleri yapılsın. Takımları, e-dersleri iyi takip edenler arasından öğretmenler belirlesin. Bir veli.
@mserdaryetkin Ankara temalı 2000 parçalı puzzle tasarım yarışması yapalım, sonra da gençlere ücretsiz dağıtalım bence. Gençlerin güzel görseller hazırlayacağına eminim.
@ortopeditek İnterneti olmayan evlere geçici bir süre belli GB internet desteği sağlanabilir başkanım canımız sıkılıyor kitap kalmadı KPSS kitabına sarılıp zaman geçiriyorum.
@Songar16 Virüsten sonrası ile ilgili bir reklam yapın virüsten sonra Ankaralıları sokakta AVM’lerde vs nasıl görmek istediğinizi aşılayın, gösterin. Toplum şu an değişime çok açık.
SANA SÖZ YİNE BAHARLAR GELECEK
İçinde bulunduğumuz süreçte herkesin hemfikir olduğu bir konu var, o da sağlık çalışanlarının ne kadar özverili ve kıymetli olduğu. Mücadelelerinin karşılığı olamaz fakat ufak bir teşekkür olarak, kendilerini sayfalarımıza misafir etmek istiyorum. İşte Ankaralı sağlık çalışanlarının ‘Evde kal’ çağrısı ve umut veren paylaşımları:
@opdraycapeker Corona ile savaşın en ön cephesinde mücadeleye devam. Umutsuzluk yok, yılmak yok. Bu savaşı kazanacağız.
@mervesayoglu Sana söz yine baharlar gelecek... Sana söz ışıklar sönmeyecek...
@dilara_bulut Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.
@selcensuyadal Ben senin için nefes almadan nöbet tutup çalışıyorum, sen de benim için evinde otur lütfen.
HAYAT EVE SIĞAR ÇAMAŞIRLAR SIĞMAZ
Gri şehrin kara mizahını yapan, kentlinin yakından tanıdığı @kurcalaa ekibi de bir fotoğraf paylaştı ve “Hayat eve sığar. #evdekal” dedi. Takipçilerinden @MBozukluhan “Hayat sığar da. Çamaşırlar sığmamış” derken, @royroykasim_’in yorumu “Sosyal mesafe ihlali var” oldu. @TrollTakip “Bu evin Cebeci’de olduğuna eminim ama ispat edemem”, @negerekvarbartu ise “Nasıl hayat dolular” dedi.
ÖZLEDİK BE
Dövme sanatçısı İlhan Çakmak, daha önce yaptığı ve kentin, Anıtkabir, Atakule, Ankara Kalesi gibi simgelerinin yer aldığı dövme çalışmasını takipçileriyle paylaştı. @hantattooart, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, “Özledik be...” notunu düştü.
SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
AŞTİ’de çektiği fotoğrafı paylaşan @Baran_Turbo, “Bir zamanlar kalabalıklarıyla ünlü, Türkiye’nin orta noktasındaki Ankara AŞTİ otobüs terminali, Corona nedeniyle artık sessizliğe büründü” dedi.
BU SESE KULAK VER
Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan @AnkaraBeyfendi, ATO Başkanı Gürsel Baran, Koray Avcı, Selçuk Balcı, Ömer Başdoğan (Nalet Bebe), Ankaralı Engincan, Ahmet Yenilmez ve Hakan Kutlu’yu bir araya getirdi.
“Elbette sevdiğimiz yerleri, gezdiğimiz sokakları ve anılarımızın olduğu mekanları çok özledik ama şimdilik en başta kendimiz, ailemiz ve sevdiklerimiz için bu sese kulak ver ve lütfen zorunda olmadıkca #EvindeKalAnkara” notuyla paylaşılan videoda yer alan isimlerle birlikte, @AnkaraBeyfendi’leri Yunus Emin Atak, Abdurrahman Yılmaz ve Caner Biçer de ‘Evde kal Ankara’ çağrısında bulundu.