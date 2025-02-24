Zorunlu afet sigortasında geç kalıyoruz

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Hemen ardından yine 2024’ün Haziran ayında Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zorunlu Afet Sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz. Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil

ediliyor” dedi.

2024’ün Haziran ayı geçti, yıl bitti, halen Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) bir türlü yasalaşamadı, uygulamaya giremedi. Bırakın, 2024’ü, ZAS’a, 2023’ün başından beri çalışılıyor ve içeriği tamamen hazır. Bildiğim kadarıyla Meclis’e de gönderildi. Yani, bugün yasası çıksa -ki, öyle teferruatlı yasaya da gerek yok- iki ay içinde hemen uygulamaya girer. Bu kadar hazır, sizin anlayacağınız.

AFET SİGORTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Peki, ne olacak afet sigortası devreye girdiğinde? Çok kısa anlatayım. DASK kapsamındaki zorunlu deprem sigortası yerini; deprem, sel, toprak kayması, su baskını, fırtına, dolu, orman yangını olmak üzere tüm afetleri kapsayan, yine DASK kapsamında zorunlu afet sigortasına bırakacak. Bu sayede zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışında tutulan köy alanları ve köylerdeki konutlar, afet sigortası kapsamına alınacak. Afet sigortası ile ilgili önemli bir şey daha olacak; özellikle sel afetinde, 150 bin lira acil ihtiyaç teminatı verilecek. Konutu sel bastı, ev ve eşyalar battı; DASK hemen 150 bin lirayı ödeyecek ki, konutta yaşayanlar ilk etapta ihtiyaçlarını karşılan, evinin temizletsin, acil ihtiyaçlarını alsın. Sonrasında ne kadar hasar oluşmuşsa, DASK, o hasarı ödeyecek. Özetle afet sigortasının içeriği böyle.

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ÜLKENİN GÜNDEMİ BU MU YANİ?

Eminim birileri, ‘ülkenin gündemi bu mu yani, afet sigortasına gelene kadar çok daha önemli konular var’ diyecektir. Doğrudur, çok daha önemli konular vardır, hep de olacaktır ama adı üzerinde, afet bu; ne zaman, nerede olacağı bilinmez ki, biz bunu hiç ummadığımız zamanda yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde gördük.

Hatırlatayım; bundan birkaç ay sonra özellikle Karadeniz’de sel afetleri yaşanmaya başlayacak. Nereden mi biliyorum? Son 5-6 yılın mayıs, haziran, temmuz aylarına bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Ondan birkaç ay sonra da orman yangınları başlayacak. Felaket tellallığı yapmıyorum, verilere göre konuşuyorum. Sigortacılara göre, her yılın mayıs ayından eylül ayına kadarki dönem; başta sel, hortum, fırtına, dolu olmak üzere afet sezonudur.

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TOPRAK KAYMASINDAN BİNALAR ÇÖKÜYOR

İlla acil ve gündemde olan bir olay mı istiyorsunuz? Hemen hemen her hafta Türkiye’nin farklı farklı illerinde toprak kaymasından dolayı binalar çatlıyor, çöküyor; vatandaşlar sokakta kalıp, mağdur oluyor. Çökme derken, civardaki ya da yandaki bina inşaatından falan değil; bildiğin toprak kayıyor, binalar zarar görüyor. Zorunlu afet sigortasını uygulamaya başlasaydık (toprak kayması da sigortanın kapsamına giriyor) DASK konutun hasarını ödeyecekti, vatandaşlar da mağdur olmayacaktı. Diyeceğim o ki, zorunlu afet sigortasında geç kaldık, geç kalmaya da devam ediyoruz.