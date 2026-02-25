Yılda 1 milyar muayene 116.6 milyon görüntüleme

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığını geçtiğimiz hafta geç de olsa yayımladı. Geç de olsa diyorum, çünkü istatistiklerin, 2025’in sonunda açıklanması gerekirken, 2025’in ilk aylarına sarktı. Yıllığın yayınlanması ile birlikte de hastane ve doktora müracaat sayılarından ameliyat sayılarına, hekim sayısından hastane doluluk oranlarına kadar sağlıkla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

İstatistiklerden dikkatimi çeken ve önemli gördüğüm hususları sizlerle de paylaşayım ama şu kadarını söyleyeyim, sağlıkta tüm yük kamunun üzerine binmiş gözüküyor. Özel sağlık kurumlarının payının ise azaldığı dikkat çekiyor. Madde madde sıralayayım.

-Toplam bin 562 hastane ile sağlık hizmeti veriliyor. Bunun 941’i Sağlık Bakanlığı yani kamu hastaneleri, 69’u üniversite, 552’si de özel hastane. İlginç olan şu ki, 2024 yılında hastane sayısı bir önceki yıla göre kamuda 8, üniversite hastanesinde 1 artarken, özel hastanelerin sayısı 13 azalmış. Hatta şöyle söyleyeyim son 5 yılda kamuda hastane sayısı 41 artarken, özelde 19 hastane kapanmış.

GÜNLÜK 2 BİN 870 MUAYENE

Gelelim sağlık istatistiklerinin en ilginç boyutuna. 2024 yılında hekime müracaat sayısı 1 milyar 47 bin olmuş. Yani, 85 milyon nüfusta 1 milyardan fazla muayene olmuşuz. 2023 yılında ise 973.5 milyon muayene olmuşuz. Bir yılda muayene sayısı 74 milyon artmış. 2024 yılında günlük 2 bin 870 muayene olmuşuz. Bu 1 milyardan fazla muayenenin 450 milyonu aile hekimliğinde gerçekleşmiş. Hastanelerde gerçekleşen muayene sayısı ise 580.6 milyon. Bunun da 466 milyonu kamu hastanelerinde, 48.2 milyonu üniversite, 66.2 milyonu da özel hastanelerde yapılmış. Bir önceki seneyle mukayese edildiğinde kamu hastanelerinde muayene sayısı 41.5 milyon artarken, özel hastanelerde 1.2 milyon azalmış. Bir başka açıdan değerlendirirsek, 2024 yılında, toplam muayenenin yüzde 87’si aile hekimliği ve kamu hastanelerinde gerçekleşirken; sadece yüzde 6’sı özel hastanelerde yapılmış. Kamu hastanelerine müracaat ise yüzde 80 olmuş. 2020 yılında nüfus 83.6 milyon, muayene sayısı 600 milyon iken; nüfus yüzde 1.6 artarken, muayene sayısı yüzde 57 artmış.

HEKİME MÜRACAATTA DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Hekim başına düşen muayene sayısı ise 12.2 olmuş. Sağlık Bakanlığı istatistiklerinde hekim başına müracaat sayısı diğer ülkelerle de mukayese ediliyor. Buna göre, 35 ülke arasında hekime müracaatta Türkiye ikinci sırada geliyor. Birinci sırada ise 18 ile Güney Kore yer alıyor. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde hekim başına muayene sayısı 6.3’lerde.

2024 yılında hastanede yatan sayısı 13.8 milyon olurken, bunun 8.2 milyonu kamu, 3.5 milyonu özel, 2 milyonu da üniversite hastanelerinde yatmış. Toplam ameliyat sayısı ise 6.2 milyon olmuş ve ameliyatların 3.6 milyonu kamu hastanelerinde, 1.4 milyonu özel hastanelerde gerçekleşmiş. Bin kişiye düşen ameliyat sayısı 73 olurken, kamu hastanelerinde bin kişiye 43 ameliyat, özel hastanelerde ise 16.8 ameliyat düşmüş.

KAMUDA 85 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Açıklanan verilere göre ilginç olan bir gelişme de MR, tomografi (BT), ultrason, ekokardiyografi gibi görüntüleme sayıları. 2024 yılında 116.6 milyon üzerinde görüntüleme yapılmış. 85 milyon nüfusta görüntüleme sayısı sadece bir yılda 116.6 milyonun üzerinde. Bunun da 88 milyonu kamu hastanelerinde yapılmış. Özel hastaneler ise 16.4 milyon görüntüleme yapmış. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında mesela MR cihazı görüntülemesinde Türkiye 20 bin 315 görüntüleme ile açık ara dünyada 35 ülke arasında ilk sırada geliyor. İkinci sırada 10 bin görüntüleme ile Macaristan geliyor.

İlginç bir veri daha paylaşayım: Her bin muayenenin kamu hastanelerinde 32’sinde MR, 49’unda BT istenirken; özel hastanelerde her bin muayenenin 49.8’inde MR, 41.4’ünde BT istenmiş.

BİR YILDA 2.6 MİLYAR KUTU İLAÇ KULLANDIK

İstatistiklere göre, 2024’te 2.6 milyar kutu ilaç satılmış ve bu ilaçların satış değeri 343 milyar TL olmuş.

Toplam hekim sayısına bakıldığında ise 2024 yılında bir önceki yıla göre hekim sayısı 16 bin 910 kişi artarak 221 bin 133 olmuş. Bu hekimlerin 141 bin 835’i kamu hastanelerinde, 40 bin 951’i üniversite, 38 bin 347’si ise özel hastanelerde görev yapıyor. Sağlıkta toplam personel sayısı ise 2024 yılında 1 milyon 436 binin üzerinde.

Yıllıkta daha fazla bilgi var ama dikkatimi çekenler bunlar. Özetleyecek olursam, sağlıkta tüm yük kamunun üzerinde görülüyor. Artan muayene, ameliyat, görüntüleme sayılarına bakıldığında ve her yıl katlanarak arttığı hesaba katıldığında; bu ne kadar sürdürülebilir, o tarafı tartışılır. Ne mi demek istiyorum? Son yıllarda kamu hastanelerindeki randevu, muayene tartışmaları yapılırken; yılda 1 milyar doktora muayene olunduğunu ve bunun da yüzde 80’inin kamuda olduğunun hesaba katılması gerekiyor.