Yeni nesil çalışma modeline geçiliyor

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Önce, OVP’de bu konuda atılacak adımların neler olduğuna değineyim, sonra nasıl bir çalışma modeli uygulanacağını anlatayım.

* Programa göre yeni nesil çalışma biçimleri güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılacak. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılarak, güvenceli esneklik yaygınlaştırılacak. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

* İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda da çalışma günleri ayarlaması ile esnek süreli istihdam modelleri geliştirilecek. Ebeveyn izni, bakım sorumlulukları gözetilerek yeniden düzenlenecek.

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ESNEK ÇALIŞMAYA GEÇİLECEK

* Peki, yeni nesil çalışma ve güvenceli esneklik ile çalışma hayatında neler değişecek? Yeni nesil çalışma ve esnek çalışma ile iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanların iş-yaşam dengesini gözeterek uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma modelleri geliştirilecek, bunun da yasal düzenlemesi yapılacak.









* Ayrıca, platform çalışması da iş hayatına entegre edilecek. Yani, online ortamda iletişimin sağlandığı esnek ve sürekliliği olmayan işlerin yapıldığı ortam yaratılacak. Hollanda, Finlandiya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde bunun uygulandığını gösteren başarılı örnekler var. Şunu da belirteyim; yeni nesil çalışma modeli denilince aklımıza sadece uzaktan çalışma geliyor. Oysa yarı zamanlı çalışma, ortaklaşa çalışma, mikro çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi birçok farklı model var.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

* Bu modeller bizde de uygulanıyor ama sorun; bu şekilde çalışmalarda mesai saati, tazminat, ücret gibi sosyal güvenlik haklarının yasalarla çizilmemiş olması. Bundan dolayı da esnek çalışmada yasal haklar konusunda çalışan ile işveren anlaşamıyor. OVP’ye göre esnek çalışma ve yeni nesil çalışma için yasal mevzuat hazırlanacak ve bu sayede çalışanlara güvenceli esneklik sağlanacak. Daha açık bir anlatımla, çalışanların başta tazminat, ücret, yan haklar olmak üzere sosyal güvenlikten kaynaklanan hakları yasalarla güvence altına alınacak.

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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI DEĞİŞECEK

* Programda, bu konuda en dikkat çekici husus; işgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak için İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma şartlarının kolaylaştırılacak olması. Pasif işgücü programları İŞKUR tarafından uygulanıyor ve işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, nakdi ücret desteğinden oluşuyor.

* Pasif işgücü programlarının amacı, istihdamı artırmaktan çok işsiz kalan veya işgücü piyasasının dışına itilen kişilere yeni iş bulana kadar asgari düzeyde ekonomik güvence ve gelir desteği sağlamak. Doğrudan yeni istihdam yaratmayı hedeflemez, işsizliğin yarattığı gelir kayıplarını hafifletir ve belirli süre güvence sağlar. Bu programlar sayesinde kişiler, yeni iş bulmak için teşvik edilmiş olur.

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* Hepsine tek tek detaylı değinmeyeceğim ama bu programlardan yararlanmanın; belirli süre hizmet akdi ile çalışma, yine belirli süre SGK’ya işsizlik sigortası primi ödemiş olma gibi şartları var. OVP’ye göre de, yeni nesil ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması için bu programlardan yararlanma şartları kolaylaştırılacak.