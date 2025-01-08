Yemek kartında tüm merak edilenler

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Bir süredir yemek kartlarıyla ilgili tartışma sürüyor. ‘Yemek kartları marketlerde kullanılabilecek mi, çalışandan ya da işverenden prim kesintisi yapılacak mı, kartlar hangi durumlarda kullanılamayacak?’ şeklinde sorular ortalarda dolaşıyor. Kimileri ‘kartlar marketlerde kullanılamayacak’, kimileri, ‘yok kullanılacak’ diyor. Hal böyle olunca da sene başından bu yana bu konuda okuyuculardan çokça soru geliyor. Tartışma yeni mi; değil, aynı tartışmanın benzeri 2022 yılsonunda yapıldı. O zamanda yemek kartlarının hangi alışverişte kullanılacağı, hangisinde geçerli olmadığı günlerce tartışıldı. Sonunda da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir açıklama yaptı da durum netleşti.

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Aslında tartışılacak bir durum yok, çünkü SGK, 2025 yılı yemek ücretleri ile ilgili detaylı bir genelge yayımladı. Öyle ki, yemek kartlarının hangi alışverişlerde, nasıl kullanılacağını, kartların nerelerde geçeceğini örneklerle tek tek anlattı. Madde madde sizinle de paylaşayım.

GÜNLÜK YEMEK BEDELİ 158 TL

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158 TL olacak. Buna göre ay içinde çalışan 24 gün çalışıyorsa işveren tarafından çalışana aylık ödenecek 3.792 lira yemek bedeli prime esas kazançtan istisna tutulacak, yani primden muaf tutulacak. Bu durumda işveren çalışana aylık 5.000 TL yemek bedeli öderse, bunun 3.792 TL’si istisna tutulacak, 1.208 TL’si prime esas kazanca dahil edilecek, yani sigorta prim kesintisine tabi olacak.

Yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek. Brüt asgari ücretin içerisine yemek bedeli tutarı dahil edilmeyecek.

İşverenlerce işyerinde kendi imkanlarıyla yemek verilmesi halinde bu durum sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek. Yani işverenin işyerinde çalışana verdiği yemek için yaptığı giderler prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Benzer şekilde işveren yemek şirketi ile anlaşıp, işyerinde çalışanlara yemek verirse; bu durumda yemek şirketine yapılan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

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YEMEK KARTI PRİME DAHİL DEĞİL

İşverenler, çalışanlara yemek bedeli adı altında nakit olarak para ödemesi yaparsa durum değişiyor. Günlük 158 TL’lik tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek, ancak bunun üzerindeki tutar prime esas kazanca dahil edilecek. Örneğin, işveren, çalışana aylık 5.000 TL yemek ücreti ödüyor ve çalışan da ayda 22 gün çalışıyor. Günlük yemek ücreti tutarı 158 TL olduğundan, 3.476 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek; 1.524 TL ise prime esas kazanca dahil edilecek.

Gelelim en çok tartışılan yemek kartları konusuna. SGK, genelgesinde açıkça; yemek kartı, çeki veya kuponuna yüklenen yemek bedeli tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Örneğin, işveren, çalışana, aylık 5.000 TL tutarında yemek kartı verirse, yemek kartına yüklenen bu 5.000 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

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MARKETLERDE KULLANILACAK MI?

Yemek kartı, çeki, kuponu; yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılırsa günlük 158 TL’lik tutar prime esas kazanca tabi tutulmayacak, ancak bu tutarı aşan kısım sigorta primine tabi olacak ve prim kesintisi yapılacak. Örneğin, işveren, çalışanı için aylık 6.000 TL tutarında yemek kartı verdi. Çalışan da ay içinde 22 gün çalışıyor. Günlük 158 TL yemek bedeli üzerinden 22 günlük tutar 3.476 TL ediyor. İşte 6.000 TL’nin 3.476 TL’si prime esas kazançtan istisna tutulacak, 2.524 TL’si ise prime esas kazanca dahil edilecek.

Özetleyecek olursak; birincisi, SGK, yemek kartlarını ve bu kartlarda belirli bir tutarı primden muaf tutmuştur ki, bu iyi bir şey. İkincisi, yemek kartları bugüne kadar nasıl marketlerde kullanılıyorsa bundan sonra da kullanılmaya devam edecektir. Üçüncüsü, yemek kartları ile zaten nakit para çekimi yapılmadığı, gıda ve yemek dışı ihtiyaçlarda kullanılması mümkün olmadığı için dün nasıl kullanılıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.