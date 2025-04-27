Yemek kartı bilmecesi

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Merak edilen husus, yemek kartlarının market alışverişinde kullanılıp kullanılamayacağı, limit uygulanıp uygulanmayacağı. Kimi okuyucular, ‘yemek kartlarına limit uygulanacakmış, doğru mu?’ diye sorarken, kimi okuyucular ise markette alışveriş yaparken limitle karşılaştığını söylüyor. İşverenler de, yemek kartları dolayısıyla kendilerinden prim kesintisi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kimileri, yemek kartlarına yönelik yeni düzenleme olup olmayacağını soruyor.

Yemek kartları ile ilgili tartışma ilk değil; 2022 yılından beri sürüyor. Hatta 2024 sonunda, kartların market alışverişinde kullanımı konusu yine gündemdeydi. Görünen o ki, yemek kartları bilmecesi halen devam ediyor ve hem vatandaşların hem de çalışanlara yemek kartı veren şirketlerin bu konuda kafası karışık. Öyle ki İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde yemek kartları ile ilgili çıkan görüşler karşısında açıklama yapma ihtiyacı da hissetti.

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İŞVERENLER BU DETAYA DİKKAT

Aslında tartışmaya mahal verecek bir durum yok. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarıyla ilgili sene başında detaylı bir genelge yayımlayarak, tartışmalara noktayı koydu. O açıklamada yemek kartlarının nerede, nasıl kullanılacağına detaylı şekilde yer veriliyor. Bazı önemli noktaları paylaşayım.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158 TL olacak. Buna göre ay içinde 24 gün çalışıyorsa, işveren tarafından çalışana aylık ödenecek 3 bin 792 lira yemek bedeli prime esas kazançtan istisna tutulacak, yani primden muaf tutulacak. Bu durumda işveren çalışana aylık 5 bin TL yemek bedeli öderse, bunun 3 bin 792 TL’si istisna tutulacak, bin 208 TL’si prime esas kazanca dahil edilecek, yani sigorta prim kesintisine tabi olacak.

Günlük 158 TL’lik tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ancak bunun üzerindeki tutar prime esas kazanca dahil edilecek. Örneğin işveren, çalışana aylık 5 bin TL yemek ücreti ödüyor ve çalışan da ayda 22 gün çalışıyor. Günlük yemek ücreti tutarı 158 TL olduğundan, 3 bin 476 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek; bin 524 TL ise prime esas kazanca dahil edilecek.

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YENİ BİR DÜZENLEME YOK

Yemek kartı, çeki, kuponu; yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılırsa günlük 158 TL’lik tutar prime esas kazanca tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım, sigorta primine tabi olacak ve prim kesintisi yapılacak. Örneğin, işveren, çalışanı için aylık 6 bin TL tutarında yemek kartı verdi. Çalışan ay içinde 22 gün çalışıyor. Günlük 158 TL yemek bedeli üzerinden 22 günlük tutar 3 bin 476 TL ediyor. İşte 6 bin TL’nin 3 bin 476 TL’si prime esas kazançtan istisna tutulacak, 2 bin 524 TL’si ise prime esas kazanca dahil edilecek.

MARKETTE KULLANIMA DEVAM EDİLECEK

Yemek kartları bugüne kadar nasıl marketlerde kullanılıyorsa bundan sonra da kullanılmaya devam edecek. Şunu da belirtmekte fayda var; yemek kartları nakit para çekimi için kullanılmadığı gibi gıda ve yemek dışı ihtiyaçlarda da kullanılmıyor.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada yemek kartı, kuponu veya çekinin yemek dışında başka amaçla kullanılmasını engelleyen bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca işverenlerin, yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir müdahil olunmasının da mümkün olmadığı vurgulandı.