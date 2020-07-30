Yaşlılık ödeneği engelli aylıkları zamlandı

Temmuz ayıyla birlikte 65 yaş aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım parası alanların maaşları da zamlandı. 900 bin kişinin yararlandığı yaşlılık aylığı 711.5 liraya çıktı. Engellilere de artık aylık 851.95 lira ödenecek.
Temmuz ayında hem sosyal yardımlar hem de engelli aylığı, evde bakım parası da zamlandı. Peki, kimler bu imkanlardan yararlanabiliyor ve temmuz ayından itibaren ödenen bu maaşlar ne kadar zamlandı?
Önce, yaşlılık aylığı ile başlayayım. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödemesi yapıyor. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Buna göre aylık geliri 701.32 liranın altında olanlar 65 yaş aylığı alabilecek. Bu yılın ocak ayında ise 65 yaş aylığı alanlara 671.5 lira ödendi. Temmuz ayında ise yapılan zamla birlikte 65 aylığı 711.5 lira yükseldi. Bu haktan yararlananlar temmuz ayından itibaren aylık 711.5 lira maaş alabilecekler.
EVDE BAKIM MAAŞI NE OLDU?
Temmuz ayında engellilere ödenen maaşlar da zamlandı. Yüzde 40-69 arası engeli olanlarla, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara maaş ödeniyor. Engelli yardımından yararlanmak için 18 yaşında büyük, 65 yaşından küçük olmak; sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Temmuz ayından itibaren yüzde 40-69 arası engelli olanlara ödenen aylık maaş 567.97 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş 851.95 liraya yükseldi.
18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen maaş da 567.97 liraya çıktı. Temmuz ayında en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olanlara ödenen evde bakım yardımı da zamlanarak, 1.544 lira oldu.
BAYRAM İZNİNE ÇIKACAKLAR BUNLARA DİKKAT!
30 TEMMUZ Arefe günü ve Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlıyor, 3 Ağustos pazartesi günü son buluyor. Önümüzde arefe de dahil 5 günlük tatil var ve tatil günleri bu sene hafta sonuna denk geliyor. Okuyucular da izin haklarını merak ediyor. Birçok okuyucumuz da bayram sonrasındaki haftayı da birleştirip, uzun bir tatil planlıyor.
İşyerinde bir yıl çalışma süresini dolduranlar yıllık izin hakkını elde ederler. Çalışanların yıllık izinleri de aynı işyerinde çalıştıkları süreye göre 14 günle 26 gün arasında değişir. Bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz. Bayram tatili, yıllık izin süresine dahil edilemez, yıllık izinden düşülemez. Şöyle ki, bayram tatilini de birleştirip 10 günlük tatile çıkmayı planlayan bir çalışan, bayram tatili izinden sayılmayacağı için 6 günlük izin yapmış sayılır.
Çalışanlar izinlerini bölerek kullanabilir. Ancak yıllık iznin bir parçası 10 günden az olmamak kaydıyla bir seferde, kalan izin süresi ise bölünerek kullanılabilir. Diyelim ki, 14 günlük izin hakkınız var; bunun 10 gününü kullanıp, kalanını 2+2 halinde ya da 1+1+1+1 şeklinde bölerek de kullanabilirsiniz.
Peki, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinde durum nasıl olacak? Çalışan bayram tatiline çıkabilir ve bu süreçte kısa çalışma ödeneğini alır. Eğer çalışan bayram tatilinde çalışıyorsa hem ücreti ödenir hem de bayram tatilinde çalıştığı için fazladan ücret edinir.
Yaşlılık ödeneği engelli aylıkları zamlandı
Temmuz ayıyla birlikte 65 yaş aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım parası alanların maaşları da zamlandı. 900 bin kişinin yararlandığı yaşlılık aylığı 711.5 liraya çıktı. Engellilere de artık aylık 851.95 lira ödenecek.
Temmuz ayında hem sosyal yardımlar hem de engelli aylığı, evde bakım parası da zamlandı. Peki, kimler bu imkanlardan yararlanabiliyor ve temmuz ayından itibaren ödenen bu maaşlar ne kadar zamlandı?
Önce, yaşlılık aylığı ile başlayayım. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödemesi yapıyor. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Buna göre aylık geliri 701.32 liranın altında olanlar 65 yaş aylığı alabilecek. Bu yılın ocak ayında ise 65 yaş aylığı alanlara 671.5 lira ödendi. Temmuz ayında ise yapılan zamla birlikte 65 aylığı 711.5 lira yükseldi. Bu haktan yararlananlar temmuz ayından itibaren aylık 711.5 lira maaş alabilecekler.
EVDE BAKIM MAAŞI NE OLDU?
Temmuz ayında engellilere ödenen maaşlar da zamlandı. Yüzde 40-69 arası engeli olanlarla, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara maaş ödeniyor. Engelli yardımından yararlanmak için 18 yaşında büyük, 65 yaşından küçük olmak; sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Temmuz ayından itibaren yüzde 40-69 arası engelli olanlara ödenen aylık maaş 567.97 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş 851.95 liraya yükseldi.
18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen maaş da 567.97 liraya çıktı. Temmuz ayında en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olanlara ödenen evde bakım yardımı da zamlanarak, 1.544 lira oldu.
BAYRAM İZNİNE ÇIKACAKLAR BUNLARA DİKKAT!
30 TEMMUZ Arefe günü ve Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlıyor, 3 Ağustos pazartesi günü son buluyor. Önümüzde arefe de dahil 5 günlük tatil var ve tatil günleri bu sene hafta sonuna denk geliyor. Okuyucular da izin haklarını merak ediyor. Birçok okuyucumuz da bayram sonrasındaki haftayı da birleştirip, uzun bir tatil planlıyor.
İşyerinde bir yıl çalışma süresini dolduranlar yıllık izin hakkını elde ederler. Çalışanların yıllık izinleri de aynı işyerinde çalıştıkları süreye göre 14 günle 26 gün arasında değişir. Bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz. Bayram tatili, yıllık izin süresine dahil edilemez, yıllık izinden düşülemez. Şöyle ki, bayram tatilini de birleştirip 10 günlük tatile çıkmayı planlayan bir çalışan, bayram tatili izinden sayılmayacağı için 6 günlük izin yapmış sayılır.
Çalışanlar izinlerini bölerek kullanabilir. Ancak yıllık iznin bir parçası 10 günden az olmamak kaydıyla bir seferde, kalan izin süresi ise bölünerek kullanılabilir. Diyelim ki, 14 günlük izin hakkınız var; bunun 10 gününü kullanıp, kalanını 2+2 halinde ya da 1+1+1+1 şeklinde bölerek de kullanabilirsiniz.
Peki, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinde durum nasıl olacak? Çalışan bayram tatiline çıkabilir ve bu süreçte kısa çalışma ödeneğini alır. Eğer çalışan bayram tatilinde çalışıyorsa hem ücreti ödenir hem de bayram tatilinde çalıştığı için fazladan ücret edinir.