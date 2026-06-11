Yargıtay’dan yıllık izin konusunda önemli karar

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Yargıtay, çalışanların yıllık izinleri konusunda önemli bir karara imza atarak, işverenin, hafta tatili günlerini yıllık izin süresine ekleyemeyeceğine hükmetti. Önce, Yargıtay’ın, neden böyle bir karar verdiğine kısaca değineyim, sonra bu kararın iş hayatında neleri etkileyeceğini anlatayım.

İşyerinde çalışan işçi, bayram ve genel tatil günleri de dahil haftanın 6 günü, 12 saat çalıştığını, izin kullanmadığını öne sürerek; ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta ve bayram tatili ücreti ile yıllık ücretli izin paralarını almadan, işveren tarafından işine son verildiği gerekçesiyle İş Mahkemesi’nde dava açıyor. İşveren ise çalışanın istifa ederek işten ayrıldığını, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığını, işyerinde dönüşümlü çalışma yapıldığını, bunun da ücretinin ödendiğini, çalışanın yıllık ücretli izin alacağının bulunmadığını savunuyor.

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İş Mahkemesi ise, çalışanın iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle sonlandırıldığının ispatının olmadığı, istifa dilekçesi sunulmadığı, hafta tatili alacağının ispatlanamadığı; ancak çalışanın iki yıllık çalışması karşılığında 24 günlük yıllık ücretli izin hakkı kazandığı, yıllık izinlerinin kullandırıldığı, izin alacağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar veriyor.

YARGITAY NE KADAR VERDİ

Konu Yargıtay’a taşınıyor. Yargıtay, çalışanla işveren arasındaki uyuşmazlığın yıllık ücretli izin alacağına yönelik olduğu değerlendirmesini yaparak, tüm çalışanları da ilgilendiren şu kararları veriyor:

Çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık ücretli izin sürelerine ait ücretler, çalışanın son aldığı ücret üzerinden ödenir.

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sonlandırılması gerekir. İş sözleşmesinin sona ermesinin şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi yoktur.

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Yıllık ücretli izinlerin kullandığının ispatı işverene ait. İşveren izinlerin kullandırıldığını imzalı belge ile kanıtlamak zorunda.

Yıllık ücretli izin günleri hesabında izin sürelerine rastlayan bayram, hafta tatili günleri izin süresinden sayılamaz.

Davaya konu uyuşmazlıkta da, Yargıtay; çalışanın 28 günlük yıllık izin süresi olduğu, bunun tamamını kullandığı ancak bu izinlerin 4 gününün hafta tatiline denk geldiği ve işçinin, işverenden 4 günlük yıllık ücretli izin alacağının bulunduğuna hükmediyor.

İŞ KANUNU NE DİYOR?

Yargıtay’ın verdiği karar böyle. Peki, İş Kanunu yıllık izin konusunda ne diyor? Ona da kısaca değineyim. Yıllık izin hakkı yasalarla çalışana tanınmış bir hak. Bu nedenle çalışan, ‘izin kullanmıyorum’ diyemez, izninden feragat edemez, başkasına devredemez. İşveren de çalışana izin vermemezlik yapamaz.

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Çalışanlar yıllık izin kullanmayıp, karşılığında işverenden para talep edemez. Yıllık izin paraya çevrilemez. Çalışanın işten ayrılması halinde kullanmadığı yıllık izinler varsa işveren bu izin süreleri için ödeme yapar. Bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz. İzin süresi tatil günlerini içine alırsa izin süresi sonuna eklenir. Hastalık izinleri de yıllık izinden sayılmaz.

HAFTA TATİLİ HANGİ GÜN?

Hazır yeri gelmişken, hafta tatili konusuna da açıklık getireyim. Çünkü çalışanlar hafta tatilinin cumartesi, pazar günleri olacağını sanıyor. İş Kanunu’na göre işçinin, haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saatin üzerinde yapılan her çalışma, fazla mesaiye girer.

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Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. Çalışma süresi 5 gün olan ve cumartesi-pazar günleri tatil yapılan işyerlerinde ise günlük çalışma süresi 9 saattir. Yine İş Kanunu’na göre altı günlük çalışma sonrası yedinci gün çalışan için tatil günüdür.

Tatil günü illa hafta sonu olacak diye de bir zorunluluk yoktur.