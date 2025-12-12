Yangın vergisinden dolayı sanayicinin maliyeti artacak

Haberin Devamı

Kısaca özetleyeyim. Bir belediye, bölgesinde bir sanayi tesisini sigortalayan sigorta şirketine, mahkeme kararı ile tebligat gönderiyor ve “Bu tesisin sigorta primi şu kadar, bu primden belediyeye de şu kadar vergi ödemeniz gerekiyor, ödeyin diyor” diyor. Rakamları örnek olsun diye veriyorum; tesisin teminat tutarı 20 milyon TL, sigortayı yaptıranın ödediği prim 7 milyon TL, belediyenin istediği vergi 700 bin TL. Bu da yetmiyor vergi ödenmediğinden dolayı şirkete ceza da kesiliyor.

Sigorta şirketi inceleme yapıyor, prim doğru ama belediyenin istediği vergi tutarı çok yüksek. Bunun üzerine de belediyeye, ‘Evet, bu tesis tüm risklere karşı sigortalanmıştır ancak yangın sigortasının primi şu kadardır, dolayısıyla bunda doğan vergi de budur’ diye yazıyor. Tahmin edeceğiniz gibi konu mahkemelik. İlgimi çekti ve biraz araştırma yaptım. Meğer sigorta sektörünün en büyük sorunlarının başından bu konu geliyormuş ve hemen hemen her sigorta şirketi hemen hemen her belediye ile mahkemelik. Eğer çözüm bulunmazsa da, gelecek sene tüm sanayi kesimi veya reel sektör yaşananlardan dolayı yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir.

YANGIN SİGORTA VERGİSİ

Konuyu biraz açayım. İşyeri, sanayi tesisi ve konut sigortası yaptıranlardan Yangın Sigorta Vergisi (YSV) adı altında bir vergi kesiliyor. Sigorta yaptıran her kesim bu vergiyi ödemek zorunda. Sigorta yaptırmayana böyle bir vergi uygulaması yok. Vergi oranı da yüzde 10. Sigorta şirketi sigortalıdan alacağı primin üzerine bu yüzde 10’luk vergi tutarını zorunlu olarak ekliyor. Sigorta poliçelerinden toplanan Yangın Sigorta Vergisi olduğu gibi belediyelerin kasasına giriyor. Verginin amacı, yangından korunma masrafları ile itfaiye hizmetleri için fon yaratmak, itfaiye hizmetini desteklemek.

Peki, sorun nerede? Aslında yangın sigorta vergisinin her tarafı sorun. Sigorta yaptırandan alınıp, yaptırmayandan alınmaması, sorun. Belediyelerin kasasına giren bu verginin gerçekten itfaiye hizmetinden kullanılıp kullanılmadığı sorun. Bu verginin 96 yıldır –ki, 1930 yılında bu vergi uygulamaya girmiş- neden alındığı veya halen neden alınmaya devam ettiği ayrı bir sorun. Biz asıl soruna odaklanalım.

BELEDİYELER YÜKSEK VERGİ TALEP EDİYOR

Sigorta şirketleri sanayi tesislerini; afetlere, yangına, kar kaybına, tesisteki makinelerin kırılmasına, emtiasına, üçüncü şahıslara verilecek zararlara, hukuksal korumaya kadar tüm risklere kadar sigortalıyor ve karşılığında da prim alıyor. Poliçede de hangi risklere karşı teminat verildiği yazıyor. Yani poliçede onlarca teminat var, hepsi tek bir poliçede toplanmış, yangın da bu teminatlardan sadece biri ve ona göre de yangın primi alınıyor. Şöyle bir örnekle anlatayım. Sanayi tesisinin tüm teminatlar karşısında ödediği prim 7 milyon TL, bunun içinde yangın teminatının primi 1 milyon TL; sigorta şirketi bu 1 milyon TL üzerinden yangın sigorta vergisi uyguluyor –ki, o da 100 bin TL tutuyor- buna göre de vergiyi belediyeye ödüyor.

Belediye ise sigorta şirketine, “Yok kardeşim sen 7 milyon prim almışsın, bunun da yüzde 10’u 700 bin TL, bana yangın sigorta vergisi olarak 700 bin TL ödeyeceksin” diyor ve bunu da mahkeme yoluyla talep ediyor. Sigorta şirketleri uzunca süredir bu davalarla uğraşıyor ve hem belediyelere hem de mahkemelere dert anlatmaya çalışıyor.

SİGORTACILAR İSYANDA TOBB MÜDAHALE ETMELİ

Sigortacılarda bıçak kemiğe dayanmış. “Baktık olmuyor, yeni seneden itibaren toplam poliçe primi üzerinden yüzde 10 vergiyi uygularız, olur biter” diyorlar. Bu ne demek? Aynı örnekten gidersek; tesisini sigortalatan sanayici 7 milyon TL prim üzerinden 100 bin TL yangın sigorta vergisi öderken, şimdi 700 bin lira (toplam prim üzerinden kesilecek yüzde 10 yangın vergisi) ödemek durumunda kalacak. Sanayicinin, ‘sigorta yaptırmıyorum kardeşim’ deme lüksü olmadığı için de maliyeti artacak. Bence bu duruma artık Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de müdahil olması gerekiyor.