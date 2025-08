Valenin zarar verdiği aracın hasarını sigorta karşılar mı?

Haberin Devamı

Özellikle İstanbul’da, her alışveriş merkezinin, her restoranın, her dükkanın önünde vale duruyor. Kahve dükkanının bile önünde vale var. Hatta mağaza ya da restoranın hemen önünde aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz kendine ait kocaman park yeri var ama yine de önünde vale duruyor. Valeye gerek olmayan yerde bile vale var. ‘Parasını vereyim, ben parkedeyim’ diyorsunuz; olmaz diyorlar. Senin gösterdiğin yere parkedeyim diyorsunuz ona da ‘olmaz, biz çekeceğiz’ diyorlar.

Bu kişiler kim, ehliyetleri var mı, deneyimli sürücü mü, araç kullanmayı biliyorlar mı; bunların hiçbirini bilmeden, milyon liralık araçlar valelere teslim ediliyor. Bu işi profesyonelce yapanları bir kenara koyuyor. Tabi bu kadar çok vale olunca, her önüne gelen vale olunca, kazaların sayısı da artıyor. En son geçen hafta, Çeşme’de, bir otelin valesi, piyasa değeri 7 milyon liralık aracı duvara çarparak, pert etti. Günlerdir bu kaza konuşuluyor; sigorta zararı karşılar mı, nasıl karşılar, karşılamazsa ne olur? Merak edilenlere açıklık getireyim.

SİGORTA ZORUNLU AMA YAPTIRILMIYOR

Valenin verdiği zararın sigortadan karşılanıp karşılanmama konusu biraz karışık. Yani, ‘ne var canım kasko var, karşılar’ diyecek kadar basit değil. Bir kere, bu zarar, trafik sigortasından karşılanmaz; mutlaka aracın kaskosunun olması lazım. Eğer, valenin çarptığı aracın kaskosu yoksa durum daha da karmaşıklaşıyor. Onu da şöyle anlatayım.

VALEYE ARAÇ TESLİM EDERKEN BUNLARI YAPIN

Geçmişte de valelerin yaptığı kazaların artması nedeniyle 2021 yılında kanuni düzenleme yapıldı ve vale hizmeti veren işletmelerin; vale ve garaj sigortası ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırması zorunlu hale getirildi. Vale hizmeti veren işletmeler, araçlarda oluşacak zararları teminat altına almak için sigorta yaptıracaklar ve sigorta poliçelerini hizmet verdikleri otel, restoran, mağaza her kimse artık; onlarla yaptıkları hizmet sözleşmesi ekine bu poliçeleri ekleyecekler. Vale hizmeti alan işletmeler de bu sigortaları anlaştıkları vale şirketinden talep edecek. Altını çizeyim, sigorta zorunlu. Bu durumda ne oluyor? Vale aracı çarptı, pert etti; devreye sigorta giriyor, zararı karşılıyor. Ancak öğrendiğime göre, etrafta gördüğünüz vale şirketlerinin neredeyse büyük bir çoğunluğu zorunlu olan bu sigortayı yaptırmıyor.

Peki, bu durumda ne olacak? Bundan sonrasını madde madde anlatayım ki, hem araç sahibi, hem vale şirketi hem de vale hizmeti alan işletmeler nelerle karşılaşacak bilsinler.

Öncelikle aracınızı valeye teslim ediyorsanız mutlaka fiş karşılığı teslim edin. Çünkü fiş, vale firmasının kurumsal olduğunu ve makbuz karşılığı aracınızı teslim ettiğinizi gösteriyor. Eğer fişiniz yoksa kaskonuz da olsa, sigorta şirketi sorun yaratabilir.

Çeşme’de yaşanan olay gibi vale araca zarar verirse ve kaskonuz varsa, kaskonun içinde vale ile ilgili istisnai bir durum yoksa tüm zararı sigorta şirketi karşılar. Eğer, kasko poliçenizde vale istisnası varsa kaskodan hasarı alamazsınız. Kasko poliçenizi kontrol edin derim. Sigorta şirketi zararı karşıladıktan sonra, dönüp vale firmasının yaptırmak zorunda olduğu sigortadan (yukarıda bahsettiğim) ödediği hasarı ister.

KASKO YOKSA NE OLACAK?

Valenin zarar verdiği aracın kaskosu yoksa o zaman araç sahibi, aracı teslim ettiğine dair elindeki fişle; vale firmasının yaptırmak zorunda olduğu vale ve garaj sigortası ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortasından aracının hasarını talep eder ve hasarını alır. Elinde fiş ya da makbuz yoksa hasarı alamayabilir.

Kasko yoksa vale firması da zorunlu sigortaları yaptırmadıysa, bundan sonrası artık hukuki süreç. Araç sahibi, hasarını alabilmek için hem vale firmasına hem de vale hizmetinin verildiği işletmeye dava açacak.

Özetleyecek olursam; kaskonuz mutlaka olmalı, aracınızı valeye verirken mutlaka fiş veya makbuz alın, valeye veya işletmeye zorunlu sigortalar yapıldı mı diye sorun.