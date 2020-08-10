Üniversite adayları, bu yazıyı okumadan tercih yapmayın!

Üniversiteye geçiş sınavı bitti, adaylar için tercih dönemi başladı.
Eşten dost, ‘bizim çocuklar nereyi tercih etsin sence?’ diye soruyor. Kimi okuyuculardan da, ‘üniversitelerin sigortacılık bölümleri için ne diyorsun, tercih edilebilir mi?’ diye sorular alıyorum. Kimin, nereyi tercih edeceği konusunda yönlendirme yapmak istemem. Ama sigortacılık bölümü ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Tercih edilebilir mi; edilir. Önerir miyim; şiddetle öneririm. Eminim birileri, ‘sigortacılık mı!’ diye ağız bükecektir. Sigortacılık, bugünün de geleceğin de mesleği. Neden mi? Anlatayım.
125 ÜNİVERSİTEDE 250 BÖLÜM
Biraz araştırma yaptım. Türkiye’nin dört bir yerinde devlet ve özel dahil toplam 103 üniversitenin, ‘Bankacılık ve Sigortacılık’ adı altında iki yıllık bölümleri var. Kimi üniversitede bu alanda 5-6 ayrı bölüm var. Saydım, bankacılık ve sigortacılık adı altında toplam 247 bölüm bulunuyor. Yine özel ve kamu olmak üzere 22 üniversitede de sigortacılık, aktüerya bilimi, sigortacılık-risk yönetimi adı 4 yıllık bölümler var. Tüm bu üniversitelerin kontenjanlarına baktım, 15 bine yakın. Yani, 125 üniversite her yıl sigortacılık, aktüerya bilimi ve risk yönetimi bölümlerine 15 bin öğrenci alıyor. Sigortacılıkla ilgili bu kadar üniversitede, bu kadar bölüm olduğunu bilmiyordum. Eminim sigortacılar da bilmiyordur. Demek ki, sigortacılık tercih edilen bir alan.
NEDEN GELECEĞİN MESLEĞİ?
Peki, sigortacılık neden tercih edilebilir? Sigortacılık eski sigortacılık değil. İçinde; aktüerya var, risk yönetimi var, bireysel emeklilik var, fon yönetimi var, sağlık var, teknoloji var, pazarlama var, araştırma-geliştirme var. İşin ekonomi boyutunu saymıyorum bile. Sigortacılık artık sadece sigorta şirketlerinden de oluşmuyor. Saydığım tüm bu alanlarda sigorta sistemine hizmet veren binlerce ayrı şirket var. Hatta acentelik ya da brorkerlik kurarak kendi işini kurma imkanı bile var.
Türkiye’deki sigorta ve emeklilik şirketlerinin büyük çoğunluğu yabancı sermayeli. Yani, iyi bir eğitim ve yabancı dil ile yurtdışındaki sigorta şirketlerinde kalıcı ya da geçici çalışma imkanı bile var. Pozisyonu önemli değil, erkek-kadın fark etmez, sigortacılıkta çalışan birçok kişi ya belirli süre yurtdışına gidip tekrar Türkiye’ye dönmüştür ya da Türkiye’den yurtdışına transfer olmuştur.
Bunları niye anlatıyorum? Sigortacılığın alanı geniştir, içinde bulundurduğu iş imkanları fazladır. İyi bir eğitim, çalışma ile gelecek için çok iyi fırsatlar sunar. Neden geleceğin mesleği, sorusunun cevabına gelince. Çok uzağa gitmeyin, son birkaç yılda hem bizde hem dünyada yaşananlara bakın, gelecek için çizilen senaryoları hesaba katın, bunların içine sigortacılığı ve emeklilik sistemini konumlandırın; cevap ortada. Tabi, bir de şu meşhur soru var; ‘mezun olunca iş hazır mı?’. Bana göre, diğer birçok mesleğe göre, daha hazır.
Üniversite adayları, bu yazıyı okumadan tercih yapmayın!
Üniversiteye geçiş sınavı bitti, adaylar için tercih dönemi başladı.
Eşten dost, ‘bizim çocuklar nereyi tercih etsin sence?’ diye soruyor. Kimi okuyuculardan da, ‘üniversitelerin sigortacılık bölümleri için ne diyorsun, tercih edilebilir mi?’ diye sorular alıyorum. Kimin, nereyi tercih edeceği konusunda yönlendirme yapmak istemem. Ama sigortacılık bölümü ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Tercih edilebilir mi; edilir. Önerir miyim; şiddetle öneririm. Eminim birileri, ‘sigortacılık mı!’ diye ağız bükecektir. Sigortacılık, bugünün de geleceğin de mesleği. Neden mi? Anlatayım.
125 ÜNİVERSİTEDE 250 BÖLÜM
Biraz araştırma yaptım. Türkiye’nin dört bir yerinde devlet ve özel dahil toplam 103 üniversitenin, ‘Bankacılık ve Sigortacılık’ adı altında iki yıllık bölümleri var. Kimi üniversitede bu alanda 5-6 ayrı bölüm var. Saydım, bankacılık ve sigortacılık adı altında toplam 247 bölüm bulunuyor. Yine özel ve kamu olmak üzere 22 üniversitede de sigortacılık, aktüerya bilimi, sigortacılık-risk yönetimi adı 4 yıllık bölümler var. Tüm bu üniversitelerin kontenjanlarına baktım, 15 bine yakın. Yani, 125 üniversite her yıl sigortacılık, aktüerya bilimi ve risk yönetimi bölümlerine 15 bin öğrenci alıyor. Sigortacılıkla ilgili bu kadar üniversitede, bu kadar bölüm olduğunu bilmiyordum. Eminim sigortacılar da bilmiyordur. Demek ki, sigortacılık tercih edilen bir alan.
NEDEN GELECEĞİN MESLEĞİ?
Peki, sigortacılık neden tercih edilebilir? Sigortacılık eski sigortacılık değil. İçinde; aktüerya var, risk yönetimi var, bireysel emeklilik var, fon yönetimi var, sağlık var, teknoloji var, pazarlama var, araştırma-geliştirme var. İşin ekonomi boyutunu saymıyorum bile. Sigortacılık artık sadece sigorta şirketlerinden de oluşmuyor. Saydığım tüm bu alanlarda sigorta sistemine hizmet veren binlerce ayrı şirket var. Hatta acentelik ya da brorkerlik kurarak kendi işini kurma imkanı bile var.
Türkiye’deki sigorta ve emeklilik şirketlerinin büyük çoğunluğu yabancı sermayeli. Yani, iyi bir eğitim ve yabancı dil ile yurtdışındaki sigorta şirketlerinde kalıcı ya da geçici çalışma imkanı bile var. Pozisyonu önemli değil, erkek-kadın fark etmez, sigortacılıkta çalışan birçok kişi ya belirli süre yurtdışına gidip tekrar Türkiye’ye dönmüştür ya da Türkiye’den yurtdışına transfer olmuştur.
Bunları niye anlatıyorum? Sigortacılığın alanı geniştir, içinde bulundurduğu iş imkanları fazladır. İyi bir eğitim, çalışma ile gelecek için çok iyi fırsatlar sunar. Neden geleceğin mesleği, sorusunun cevabına gelince. Çok uzağa gitmeyin, son birkaç yılda hem bizde hem dünyada yaşananlara bakın, gelecek için çizilen senaryoları hesaba katın, bunların içine sigortacılığı ve emeklilik sistemini konumlandırın; cevap ortada. Tabi, bir de şu meşhur soru var; ‘mezun olunca iş hazır mı?’. Bana göre, diğer birçok mesleğe göre, daha hazır.