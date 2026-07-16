Turizmciye prim teşviki… Savaşın etkisini azaltmak için teklif kapsamına alındı

Haberin Devamı

YENİDEN alevlenen Ortadoğu savaşının turizme etkisini en aza indirmek için turizmcilere prim desteği geliyor. Meclis’te görüşülen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi, turizm sektörüne destek paketini de içeriyor.

Ortadoğu’daki savaş nedeniyle mart ve nisan aylarında yaşanan rezervasyon iptalleri, turizmde istihdam paniği yarattı. Önünü göremeyen işletmeciler, yeni eleman almakta çekingen davrandı. ABD ile İran’ın anlaşacağı umudu turizmcilere umut olsa da istihdamda beklenen olmadı. Son günlerde ise savaş yine alevlendi. Turizmde özellikle yaz aylarında istihdam edilen kişi sayısı 1.5 milyonun üzerine çıkıyor. Savaşın uzaması, rezervasyon iptallerinin artması, hedeflenen istihdama ulaşılamama riskini doğurdu.

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 TL DESTEK

Haberin Devamı

Savaşın etkisini azaltmak için kamu, turizmde istihdama yönelik teşvik paketi hazırladı ve Meclis’te görüşülen kanun tasarısına eklendi. Buna göre turizmcilere, işçi başına aylık 3 bin 500 TL prim desteği verilecek. Teklifte; komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler ve çatışmaların Türkiye’ye gelen turist sayısına doğrudan etki ettiğine, çatışma ve savaş ortamının rezervasyonlara olumsuz etkisinin maliyet baskısını artırdığına, istihdam oranının düştüğüne dikkat çekildi. Kanun teklifinin yasalaşması halinde konaklama tesislerindeki tüm çalışanlara günlük 116.67 TL, aylık 3 bin 500 TL prim desteği verilecek. Destekten hangi işletmelerin, nasıl yararlanacağını madde madde anlatayım.

TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Prim teşviki, turizm işletme belgesine sahip ve özel sektöre ait konaklama tesislerinde çalışanlar için verilecek.

Destek süresi 2026 yılı mayıs ile aralık ayları arasındaki dönemi kapsayacak. Ancak konaklama tesisinin faaliyette olduğu aylar veya dönemler için destek verilecek. Sezon dışında kapalı olan tesisler, kapalı oldukları dönemlerde prim teşvikinden yararlanamayacak.

Haberin Devamı

Tesislerde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için çalışan başına günlük 116.67 TL, aylık da 3 bin 500 TL prim teşviki verilecek. Bu tutar işyerinin SGK’ya ödeyeceği sigorta priminden otomatik olarak mahsup edilecek. Prim teşviki İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası olanlar ile çalışanların primlerini zamanında ödemeyen işyerleri prim teşvikinden yararlandırılmayacak. Ancak önceki kanunlar kapsamında borçlarını yapılandıranlar teşvik alabilecek.

YABANCI ÇALIŞANLAR için tEŞVİK yok

Teşvik dönemi olan mayıs-aralık döneminde çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmeyen ya da sigortalı bildirip de çalıştırmayan (sahte sigortalı) işyerlerine verilen destek, gecikme zammı ve cezasıyla geri alınacak.

Haberin Devamı

Kanun teklifinin en dikkat çekici tarafı ise turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kişilerin teşvikten yararlanamayacak olması. Turizm sektöründe her yıl hemen hemen 40 binin üzerinde yabancı çalışıyor. Bu kişiler için prim desteği verilmeyecek. Aynı şekilde kanun teklifine göre işletmelerde emekli çalışanlar ile yurtdışında çalışan Türk vatandaşları da aylık 3 bin 500 TL’lik teşvikten yararlanamayacak.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde turizm sektörüne prim desteği tutarının 5 milyar TL’yi bulacağı ve 1.5 milyona yakın çalışanın bu destekten yararlanacağı tahmin ediliyor.