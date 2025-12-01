Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı değişiyor

Haberin Devamı

Özetle, okuyucular, ‘değer kaybı tazminatı ve hesaplaması değişmiş, neler değişti?’ diye merak ediyor. Öncelikle şunu belirteyim, henüz değer kaybı tazminatında bir değişiklik olmadı ama eli kulağında; yakında hesaplama yöntemi değişecek. Doğrudur, geçtiğimiz haftalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), değer kaybı ile ilgili bir genelge yayımladığı ancak o genelge, Değer Kaybı Ekspertiz Raporu güncellenmesine yönelikti. Buna yapılacak değişiklik öncesi hazırlık da diyebiliriz.

Nelerin değişeceğine geçmeden önce kısaca değer kaybı tazminatından bahsedeyim. Kaza sonrası kusursuz olup da hasar gören araçlarda oluşan değer kaybı, trafik sigortasından karşılanıyor. Buna değer kaybı tazminatı deniyor ve sigorta şirketleri onarım gören araçlara değer kaybı tazminatı ödüyor.

VATANDAŞLA SİGORTA ŞİRKETİ ANLAŞAMIYOR

Bu iş bu kadar önemli mi? Önemli, çünkü vatandaş ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıkların büyük kısmı, bu değer kaybından kaynaklanıyor. Vatandaş aldığı tazminatı beğenmiyor; beğenmeyince, mahkemelere, ağırlıklı da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruyor. Başvurunca da ortaya çıkan masraflardan dolayı sigorta şirketlerinin ödeyeceği tutar artıyor, neredeyse değer kaybı tazminatı kadar uyuşmazlık masrafı ödüyor. Bu sefer de trafik sigortası için alınan primin yetersizliği gündeme geliyor. Özetle, değer kaybında yaşanan bu süreçten vatandaş da, sigorta şirketi de şikayetçi. Mesela, sadece geçen sene uyuşmazlıklar nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonuna değer kaybı için yapılan başvuru sayısı 440 bin adedin üzerinde.

TAZMİNATI EKSPERLER HESAPLAYACAK

Peki, bu tazminatın hesaplanmasında belirli bir standart yok mu? Onu da özet geçerek anlatayım. Geçmişte vardı ancak yargı iptal eti. Sonrasında da her kesim farklı farklı tazminat hesaplamaya başladı. Şöyle ki; aynı araç, aynı model, her şey aynı; ancak birine değer kaybı için misal 50 bin lira değer biçilirken, diğeri için 70 bin lira hesaplanıyor. Hal böyle olunca da hem vatandaşlar arasında hakkaniyetsizlik ortaya çıkıyor hem de sigorta şirketleri neye, ne ödeyeceklerini kestiremiyor. Belki kamuoyuna çok yansımadı ama bu değer kaybı tazminatı özellikle son yıllarda ciddi sorun haline geldi.

Geldiğimiz noktada SEDDK, trafik sigortasında sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yaşanan ihtilafların en aza indirilmesine yönelik tedbir alarak, duruma müdahale etti. SEDDK, önümüzdeki günlerde, yapılacak düzenlemenin detaylarını paylaşacak ama bildiğim kadarını paylaşayım. Yapılacak düzenleme ile değer kaybı tazminatı hesaplamasını artık sigorta eksperler yapacak. Tüm eksperlerin bağlı olduğu ve TOBB çatısı altındaki Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem ile de konuştum.

DEĞER KAYBINA STANDART GELECEK

Özetle, araçtaki hasara, değişen parçaya, piyasa rayiç bedeline göre standart bir değer kaybı tazminatı hesaplanıp, şablon haline getirilecek. Yani değer kaybı hesaplamasına standart gelecek ve tek bir hesaplama yöntemi olacak. Vatandaş aracındaki değer kaybı için başvurduğunda, eksper gidecek, elindeki şablona bakarak, araçtaki değer kaybını hesaplayacak ve ‘değer kaybı olarak şu ödenir’ diye raporunu düzenleyecek , sigorta şirketi de o rakamı vatandaşa ödeyecek.

Bu ne sağlayacak? Vatandaş açısından bakarsak; ne kadar değer kaybı tazminatı alacağını bilecek, daha fazla alabilir miyim diye mahkemeydi, tahkimdi, kapı kapı dolaşmayacak, sigorta şirketinden tazminatını alacak, bu iş bitecek. Sigorta şirketi açısından bakarsak; hangi durumlarda, ne kadar tazminat ödeyeceğini bilecek, ona göre hesaplamasını yapacak, yargı masrafları ile ödeyeceği tazminat tutarı ikiye, üçe katlanmayacak. SEDDK’nın yapacağı düzenleme ile değer kaybı tazminatında vatandaş, direkt sigorta şirketine başvurup, tazminatını alacak.