Trafik sigortasında yeni uygulama tüketiciyi nasıl etkileyecek?

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Özetle, ‘kafamız karıştı, yeni düzenleme bizi nasıl etkileyecek, fiyatlar çok mu arttı, az mı arttı?’ diye soruyorlar. Önce geçen hafta perşembe günü yayınlanan yeni düzenlemeyi kısaca özetleyeyim.

1 Ocak 2024’ten itibaren trafik sigortasının hem primleri hem de teminat tutarları artacak. Bugün için sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerini her ay, bir önceki aya göre yüzde 2 artırıyor. Mesela, aralık ayındayız; kasım ayında, araç gruplarına, illere ve sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), belirlediği primleri, şirketlerin aralık ayında yüzde 2 artırma hakkı bulunuyor.

2024 yılı başında aylık bu yüzde 2’lik artışlar, 2024 Ocak ayında yüzde 10’a çıkacak. Şubat, Mart, Nisan aylarında ise sigortacılar, her ay primlerini yüzde 5 artıracaklar. Nisan ayı sonu itibariyle aylık yüzde 5’lik fiyat artış olayı bitecek. Mayıs ayının başında trafik sigortası tarihinde ilk defa ‘hasar maliyet endeksi’ uygulanacak ve primler de bu endekse göre belirlenecek.

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BU İŞTEN TÜKETİCİ KÂRLI ÇIKACAK

Bu endeks nasıl belirlenecek? İşin o tarafı biraz karışık. En temel noktalarıyla SEDDK, asgari ücretteki, araçlarda kullanılan yedek parçalardaki artışa, araç fiyatlarındaki artış oranına, araçların bakım onarım maliyetlerindeki artışlara göre 2024’ün Mayıs ayından itibaren her ay hesap yapacak, endeks hazırlayacak ve ona göre de o ay şirketlerin primleri ne kadar artıracağını belirleyecek.

Peki, bu sigortalıları nasıl etkileyecek? Hasar maliyet endeksi bana göre sigortalıların lehine bir sistem olacak. 2024’ün Mayıs ayından itibaren hedeflenen enflasyon oranlarını, gelecek sene asgari ücrete bir kere zam yapılacağını falan hesaba kattığımızda; trafik sigortasındaki aylık prim artışları, yüzde 1.5 ila 2 arasında bile olabilir. Öyle ki, gelecek yılın ortasından sonra bazı aylarda trafik primleri hiç artmayabilir.

Bence bu düzenleme ile SEDDK, 2024’ün ilk 4 ayında trafik sigortasından zarar eden şirketlerin elini rahatlatıp, zararlarının bir ölçüde azalmasına imkan yaratacak; seneni ortasından sonra da trafik sigortasında fiyatlar tüketici lehine seyir izleyecek.

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20 BİN LİRA PRİM ÇOK MU?

Kimi okuyucular, ‘yeni düzenleme ile yapılan artışlar çok yüksek değil mi?’ diye de soruyor. Aynı soruyu ben de sigortacılara sordum; karşılığında da, ‘teminat artışlarını hesaba kat’ cevabını aldım. 2024 başından itibaren trafik sigortasındaki maddi tazminatlar yüzde 67, bedeni tazminatlar ise yüzde 50 artacak. Yeni senede, başkasının aracına zarar verdiğinizde 200 bin liraya kadar trafik sigortası maddi zararı karşılayacak. Ya da kazada birinin ölümüne neden olursanız, sigorta şirketi ölenlerin yakınlarına 1 milyon 800 bin liraya kadar tazminat ödeyecek.

Konuştuğum sigortacılar, 2024 başında senede üç-beş kazaya karışan (bunun içinde ölümlü, yaralanmalı kaza da var) çok hasarlı bir sürücünün, İstanbul’da ödeyeceği primin 20 bin lira olacağını; buna karşılık bu sürücünün başka araca vereceği maddi zarar karşısında 200 bin lira ödeyeceklerini, aynı sürücünün trafikte birinin ölümüne neden olması halinde ise kişi başına 1 milyon 800 milyon lira vefat tazminatı ödeyeceklerini söylüyorlar ve “Ödeyeceğimiz bu rakamlara göre 20 bin lira çok mu?” diye de soruyorlar.